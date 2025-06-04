https://ria.ru/20250604/ssha-2020926555.html

Введение пошлин ударило по промышленности в США, пишет CNN

Введение пошлин ударило по промышленности в США, пишет CNN - РИА Новости, 04.06.2025

Введение пошлин ударило по промышленности в США, пишет CNN

Масштабные импортные пошлины, введенные администрацией президента Дональда Трампа, уже третий месяц подряд способствуют снижению промышленной активности в США и РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T17:43:00+03:00

2025-06-04T17:43:00+03:00

2025-06-04T17:43:00+03:00

сша

великобритания

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Масштабные импортные пошлины, введенные администрацией президента Дональда Трампа, уже третий месяц подряд способствуют снижению промышленной активности в США и вызывают серьезные сбои в цепочках поставок, передает в среду телеканал CNN со ссылкой на майский опрос Института управления поставками (ISM). По данным исследования, уровень промышленного производства в стране продолжает снижаться, а менеджеры предприятий связывают происходящее с тарифной политикой Белого дома. Один из респондентов заявил, что "сбои в цепочках поставок от пошлин сопоставимы с последствиями пандемии COVID-19". Другой отметил, что "сокращения или задержки в государственных расходах, а также пошлины создают хаос — никто не хочет рисковать и закупать продукцию впрок". CNN пишет, что бизнес оказался в режиме выживания, поскольку компании вынуждены за свой счет компенсировать рост издержек из-за тарифов. При этом рынки все чаще игнорируют жесткие заявления Трампа, поскольку ранее он уже не раз смягчал свои меры после резкой реакции инвесторов. Хотя администрация неоднократно обещала скорое заключение торговых соглашений, за два месяца с начала действия тарифов в апреле было достигнуто лишь одно — с Великобританией, и то в форме рамочного соглашения. Попытка ускорить переговоры привела к тому, что Управление торгового представителя США накануне разослало партнерам письма с требованием представить "лучшие предложения" до 5 июня. Между тем, как отмечает телеканал, американский рынок продолжает испытывать давление. Во вторник котировки Уолл-стрит сначала пошли вниз на фоне опасений негативного влияния пошлин на экономику США, но затем восстановились благодаря позитивной статистике по рынку труда и росту технологического сектора. CNN подчеркивает, что негативный эффект от пошлин уже ощутим, даже если пока он не затронул всех напрямую. "Жесткая риторика Трампа и непоследовательность в действиях, как ни парадоксально, пока спасают экономику от худших сценариев", — отмечает телеканал.

https://ria.ru/20250502/poshliny-2014696977.html

https://ria.ru/20250604/ssha-2020777021.html

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сша, великобритания, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире