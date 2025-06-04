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Эксперты оценили последствия повышения пошлин на сталь в США - РИА Новости, 04.06.2025
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06:07 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/ssha-2020777021.html
Эксперты оценили последствия повышения пошлин на сталь в США
Эксперты оценили последствия повышения пошлин на сталь в США - РИА Новости, 04.06.2025
Эксперты оценили последствия повышения пошлин на сталь в США
Металлургические предприятия США не выиграют от повышения импортных пошлин на сталь, на полное восстановление отрасли уйдет не менее 10 лет, считают опрошенные... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T06:07:00+03:00
2025-06-04T06:07:00+03:00
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евросоюз
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Металлургические предприятия США не выиграют от повышения импортных пошлин на сталь, на полное восстановление отрасли уйдет не менее 10 лет, считают опрошенные РИА Новости эксперты. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США до 50% с 25% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии. "Черная металлургия США от пошлин много не выиграет: для проектирования и строительства даже небольшого завода может потребоваться 3-5 лет, на ее полноценное восстановление - не менее 10 лет", - считает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Аналогичного мнения придерживается эксперт Фонда экономической политики Ольга Пономарева. "Сложно говорить о конкретном периоде времени для восстановления необходимых мощностей ... Тарифы негативно воздействуют на ключевых потребителей ... Это будет сказываться на уровне издержек, ценах, конкурентоспособности и в итоге дальнейших перспективах производства и формирования спроса на промежуточные товары", - сказала она. По словам аналитика, может быть затронут широкий спектр отраслей американской экономики, среди которых автомобильная промышленность, производство других транспортных средств, а также машин и оборудования. "С учетом мультипликативного эффекта и межотраслевой взаимосвязанности, та поддержка, которую тарифы должны сформировать для сталелитейных заводов и производителей алюминия, скорее всего, нивелируется сопутствующими негативными эффектами на внутреннем рынке. Ситуация усугубится в случае введения ответных мер со стороны торговых партнеров, ЕС уже анонсировали такую позицию, а значит внешний рынок также сформирует ограничения", - заключила она.
https://ria.ru/20250604/meksika-2020773723.html
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сша, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Эксперты оценили последствия повышения пошлин на сталь в США

Пономарева: металлурги США не выиграют от повышения импортных пошлин на сталь

© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Металлургические предприятия США не выиграют от повышения импортных пошлин на сталь, на полное восстановление отрасли уйдет не менее 10 лет, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США до 50% с 25% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии.
Город Мехико, Мексика - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
В Мексике раскритиковали решение США повысить пошлины на импорт стали
Вчера, 04:45
"Черная металлургия США от пошлин много не выиграет: для проектирования и строительства даже небольшого завода может потребоваться 3-5 лет, на ее полноценное восстановление - не менее 10 лет", - считает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Аналогичного мнения придерживается эксперт Фонда экономической политики Ольга Пономарева. "Сложно говорить о конкретном периоде времени для восстановления необходимых мощностей ... Тарифы негативно воздействуют на ключевых потребителей ... Это будет сказываться на уровне издержек, ценах, конкурентоспособности и в итоге дальнейших перспективах производства и формирования спроса на промежуточные товары", - сказала она.
По словам аналитика, может быть затронут широкий спектр отраслей американской экономики, среди которых автомобильная промышленность, производство других транспортных средств, а также машин и оборудования.
"С учетом мультипликативного эффекта и межотраслевой взаимосвязанности, та поддержка, которую тарифы должны сформировать для сталелитейных заводов и производителей алюминия, скорее всего, нивелируется сопутствующими негативными эффектами на внутреннем рынке. Ситуация усугубится в случае введения ответных мер со стороны торговых партнеров, ЕС уже анонсировали такую позицию, а значит внешний рынок также сформирует ограничения", - заключила она.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Премьер Австралии раскритиковал решение Трампа о повышении пошлин на сталь
3 июня, 10:45
 
СШАДональд ТрампЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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