https://ria.ru/20250604/ssha-2020777021.html

Эксперты оценили последствия повышения пошлин на сталь в США

Эксперты оценили последствия повышения пошлин на сталь в США - РИА Новости, 04.06.2025

Эксперты оценили последствия повышения пошлин на сталь в США

Металлургические предприятия США не выиграют от повышения импортных пошлин на сталь, на полное восстановление отрасли уйдет не менее 10 лет, считают опрошенные... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T06:07:00+03:00

2025-06-04T06:07:00+03:00

2025-06-04T06:07:00+03:00

сша

дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Металлургические предприятия США не выиграют от повышения импортных пошлин на сталь, на полное восстановление отрасли уйдет не менее 10 лет, считают опрошенные РИА Новости эксперты. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США до 50% с 25% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии. "Черная металлургия США от пошлин много не выиграет: для проектирования и строительства даже небольшого завода может потребоваться 3-5 лет, на ее полноценное восстановление - не менее 10 лет", - считает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Аналогичного мнения придерживается эксперт Фонда экономической политики Ольга Пономарева. "Сложно говорить о конкретном периоде времени для восстановления необходимых мощностей ... Тарифы негативно воздействуют на ключевых потребителей ... Это будет сказываться на уровне издержек, ценах, конкурентоспособности и в итоге дальнейших перспективах производства и формирования спроса на промежуточные товары", - сказала она. По словам аналитика, может быть затронут широкий спектр отраслей американской экономики, среди которых автомобильная промышленность, производство других транспортных средств, а также машин и оборудования. "С учетом мультипликативного эффекта и межотраслевой взаимосвязанности, та поддержка, которую тарифы должны сформировать для сталелитейных заводов и производителей алюминия, скорее всего, нивелируется сопутствующими негативными эффектами на внутреннем рынке. Ситуация усугубится в случае введения ответных мер со стороны торговых партнеров, ЕС уже анонсировали такую позицию, а значит внешний рынок также сформирует ограничения", - заключила она.

https://ria.ru/20250604/meksika-2020773723.html

https://ria.ru/20250603/ssha-2020604231.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире