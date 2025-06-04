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Законопроект о санкциях против России готов к принятию, заявил Келлог

Законопроект о санкциях против России готов к принятию, заявил Келлог - РИА Новости, 04.06.2025

Законопроект о санкциях против России готов к принятию, заявил Келлог

В сенате США готов к принятию законопроект о введении новых санкций в отношении России, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог в интервью Fox... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T02:17:00+03:00

2025-06-04T02:17:00+03:00

2025-06-04T02:35:00+03:00

россия

сша

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санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. В сенате США готов к принятию законопроект о введении новых санкций в отношении России, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог в интервью Fox News."Я разговаривал с Линдси Грэмом* на прошлых выходных и считаю, что сенаторы готовы действовать. Они назвали это "Законом о санкциях против России 2025", и, думаю, Грэм* уже подготовил их к принятию. Эти санкции будут весьма жесткими", — сказал он.Ранее в понедельник сенатор Грэм* также сообщил, что стремится добиться новых рестрикций против России до саммита "Большой семерки", который пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.В свою очередь, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп подчеркнул, что не намерен вводить ограничения, пока продолжаются переговоры.Первого апреля в сенат США внесли законопроект известного антироссийской риторикой Грэма* "Акт о санкциях против России в 2025 году". Документ предусматривает введение рестрикций и других мер в адрес Москвы под предлогом ее мнимого отказа от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине или нарушения возможного будущего соглашения.В частности, предлагается ввести пошлины в размере 500 процентов на товары, импортируемые в Штаты из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Кроме того, документ предусматривает запрет на участие американских граждан в операциях по покупке российских долговых бумаг.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.

https://ria.ru/20250523/rubio-2018583109.html

https://ria.ru/20250602/sanktsii-2020545978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, москва, кит келлог, дональд трамп, g7, санкции в отношении россии, в мире, линдси грэм*