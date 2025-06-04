Законопроект о санкциях против России готов к принятию, заявил Келлог
Спецпосланник США Келлог: проект о новых санкциях против России готов к принятию
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. В сенате США готов к принятию законопроект о введении новых санкций в отношении России, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог в интервью Fox News.
"Я разговаривал с Линдси Грэмом* на прошлых выходных и считаю, что сенаторы готовы действовать. Они назвали это "Законом о санкциях против России 2025", и, думаю, Грэм* уже подготовил их к принятию. Эти санкции будут весьма жесткими", — сказал он.
Ранее в понедельник сенатор Грэм* также сообщил, что стремится добиться новых рестрикций против России до саммита "Большой семерки", который пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.
В свою очередь, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп подчеркнул, что не намерен вводить ограничения, пока продолжаются переговоры.
В понедельник в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Также Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными и согласились прекратить огонь на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы можно было собрать тела погибших.
Первого апреля в сенат США внесли законопроект известного антироссийской риторикой Грэма* "Акт о санкциях против России в 2025 году". Документ предусматривает введение рестрикций и других мер в адрес Москвы под предлогом ее мнимого отказа от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине или нарушения возможного будущего соглашения.
В частности, предлагается ввести пошлины в размере 500 процентов на товары, импортируемые в Штаты из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Кроме того, документ предусматривает запрет на участие американских граждан в операциях по покупке российских долговых бумаг.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.