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Законопроект о санкциях против России готов к принятию, заявил Келлог - РИА Новости, 04.06.2025
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02:17 04.06.2025 (обновлено: 02:35 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/ssha-2020767396.html
Законопроект о санкциях против России готов к принятию, заявил Келлог
Законопроект о санкциях против России готов к принятию, заявил Келлог - РИА Новости, 04.06.2025
Законопроект о санкциях против России готов к принятию, заявил Келлог
В сенате США готов к принятию законопроект о введении новых санкций в отношении России, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог в интервью Fox... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T02:17:00+03:00
2025-06-04T02:35:00+03:00
россия
сша
москва
кит келлог
дональд трамп
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санкции в отношении россии
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. В сенате США готов к принятию законопроект о введении новых санкций в отношении России, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог в интервью Fox News."Я разговаривал с Линдси Грэмом* на прошлых выходных и считаю, что сенаторы готовы действовать. Они назвали это "Законом о санкциях против России 2025", и, думаю, Грэм* уже подготовил их к принятию. Эти санкции будут весьма жесткими", — сказал он.Ранее в понедельник сенатор Грэм* также сообщил, что стремится добиться новых рестрикций против России до саммита "Большой семерки", который пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.В свою очередь, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп подчеркнул, что не намерен вводить ограничения, пока продолжаются переговоры.Первого апреля в сенат США внесли законопроект известного антироссийской риторикой Грэма* "Акт о санкциях против России в 2025 году". Документ предусматривает введение рестрикций и других мер в адрес Москвы под предлогом ее мнимого отказа от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине или нарушения возможного будущего соглашения.В частности, предлагается ввести пошлины в размере 500 процентов на товары, импортируемые в Штаты из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Кроме того, документ предусматривает запрет на участие американских граждан в операциях по покупке российских долговых бумаг.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
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Законопроект о санкциях против России готов к принятию, заявил Келлог

Спецпосланник США Келлог: проект о новых санкциях против России готов к принятию

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. В сенате США готов к принятию законопроект о введении новых санкций в отношении России, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог в интервью Fox News.
"Я разговаривал с Линдси Грэмом* на прошлых выходных и считаю, что сенаторы готовы действовать. Они назвали это "Законом о санкциях против России 2025", и, думаю, Грэм* уже подготовил их к принятию. Эти санкции будут весьма жесткими", — сказал он.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Рубио хочет ужесточения санкций против России, пишут СМИ
23 мая, 09:16
Ранее в понедельник сенатор Грэм* также сообщил, что стремится добиться новых рестрикций против России до саммита "Большой семерки", который пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.
В свою очередь, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп подчеркнул, что не намерен вводить ограничения, пока продолжаются переговоры.

В понедельник в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Также Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными и согласились прекратить огонь на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы можно было собрать тела погибших.

Первого апреля в сенат США внесли законопроект известного антироссийской риторикой Грэма* "Акт о санкциях против России в 2025 году". Документ предусматривает введение рестрикций и других мер в адрес Москвы под предлогом ее мнимого отказа от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине или нарушения возможного будущего соглашения.
В частности, предлагается ввести пошлины в размере 500 процентов на товары, импортируемые в Штаты из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Кроме того, документ предусматривает запрет на участие американских граждан в операциях по покупке российских долговых бумаг.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Меморандум России предполагает снятие всех санкций и отказ от новых
2 июня, 19:59
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАМоскваКит КеллогДональд ТрампG7Санкции в отношении РоссииВ миреЛиндси Грэм*
 
 
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