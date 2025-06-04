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Россия начала работу по детям из списка, переданного Украиной
Россия начала работу по детям из списка, переданного Украиной - РИА Новости, 04.06.2025
Россия начала работу по детям из списка, переданного Украиной
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что ее аппарат начал работу с МВД по каждому ребенку из списка, переданного... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:10:00+03:00
2025-06-04T14:10:00+03:00
2025-06-04T14:23:00+03:00
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специальная военная операция на украине
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россия
мария львова-белова
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что ее аппарат начал работу с МВД по каждому ребенку из списка, переданного украинской стороной в ходе переговоров."Списки сразу же после переговоров попали к нам, так как у нас есть поручение заниматься этой темой… В данный момент работа по спискам ведется вместе с МВД России", - сказала Львова-Белова журналистам.По итогам переговоров с Украиной в понедельник Россия получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта и потерявших контакт с родителями.
https://ria.ru/20250604/zaharova-2020807718.html
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украина, в мире, россия, мария львова-белова
Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Мария Львова-Белова
Россия начала работу по детям из списка, переданного Украиной
Львова-Белова: работа по детям из переданного Киевом списка идет совместно с МВД