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Россия начала работу по детям из списка, переданного Украиной - РИА Новости, 04.06.2025
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14:10 04.06.2025 (обновлено: 14:23 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/spisok-2020856532.html
Россия начала работу по детям из списка, переданного Украиной
Россия начала работу по детям из списка, переданного Украиной - РИА Новости, 04.06.2025
Россия начала работу по детям из списка, переданного Украиной
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что ее аппарат начал работу с МВД по каждому ребенку из списка, переданного... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:10:00+03:00
2025-06-04T14:23:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
в мире
россия
мария львова-белова
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что ее аппарат начал работу с МВД по каждому ребенку из списка, переданного украинской стороной в ходе переговоров."Списки сразу же после переговоров попали к нам, так как у нас есть поручение заниматься этой темой… В данный момент работа по спискам ведется вместе с МВД России", - сказала Львова-Белова журналистам.По итогам переговоров с Украиной в понедельник Россия получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта и потерявших контакт с родителями.
https://ria.ru/20250604/zaharova-2020807718.html
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украина, в мире, россия, мария львова-белова
Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Мария Львова-Белова
Россия начала работу по детям из списка, переданного Украиной

Львова-Белова: работа по детям из переданного Киевом списка идет совместно с МВД

© Getty Images / Turkish Ministry of Foreign AffairsВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Getty Images / Turkish Ministry of Foreign Affairs
Второй раунд переговоров России и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что ее аппарат начал работу с МВД по каждому ребенку из списка, переданного украинской стороной в ходе переговоров.
"Списки сразу же после переговоров попали к нам, так как у нас есть поручение заниматься этой темой… В данный момент работа по спискам ведется вместе с МВД России", - сказала Львова-Белова журналистам.
По итогам переговоров с Украиной в понедельник Россия получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта и потерявших контакт с родителями.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияМария Львова-Белова
 
 
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