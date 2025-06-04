https://ria.ru/20250604/spisok-2020856532.html

Россия начала работу по детям из списка, переданного Украиной

Россия начала работу по детям из списка, переданного Украиной - РИА Новости, 04.06.2025

Россия начала работу по детям из списка, переданного Украиной

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что ее аппарат начал работу с МВД по каждому ребенку из списка, переданного... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T14:10:00+03:00

2025-06-04T14:10:00+03:00

2025-06-04T14:23:00+03:00

украина

специальная военная операция на украине

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россия

мария львова-белова

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что ее аппарат начал работу с МВД по каждому ребенку из списка, переданного украинской стороной в ходе переговоров."Списки сразу же после переговоров попали к нам, так как у нас есть поручение заниматься этой темой… В данный момент работа по спискам ведется вместе с МВД России", - сказала Львова-Белова журналистам.По итогам переговоров с Украиной в понедельник Россия получила от Украины список из 339 фамилий детей, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта и потерявших контакт с родителями.

https://ria.ru/20250604/zaharova-2020807718.html

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украина, в мире, россия, мария львова-белова