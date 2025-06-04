https://ria.ru/20250604/spetsoperatsiya-2020850024.html

Российские военные поразили цеха сборки украинских дронов

Российские военные поразили цеха сборки украинских дронов - РИА Новости, 04.06.2025

Российские военные поразили цеха сборки украинских дронов

Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили предприятие по производству топлива, цеха по сборке ударных беспилотников, а средства ПВО сбили 109 украинских... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T13:38:00+03:00

2025-06-04T13:38:00+03:00

2025-06-04T13:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

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безопасность

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили предприятие по производству топлива, цеха по сборке ударных беспилотников, а средства ПВО сбили 109 украинских дронов, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены пусковая установка, радиолокационная станция и кабина управления зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, нанесено поражение предприятию по производству топлива, цехам по сборке ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, складам боеприпасов, базе материально-технического обеспечения, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 133 районах", - говорится в сообщении. Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 109 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 61316 беспилотных летательных аппаратов, 610 зенитных ракетных комплексов, 23749 танков и других боевых бронированных машин, 1566 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25696 орудий полевой артиллерии и минометов, 36441 единица специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, германия, сша, вооруженные силы украины, безопасность