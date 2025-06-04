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Российские военные поразили цеха сборки украинских дронов - РИА Новости, 04.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:38 04.06.2025 (обновлено: 13:45 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/spetsoperatsiya-2020850024.html
Российские военные поразили цеха сборки украинских дронов
Российские военные поразили цеха сборки украинских дронов - РИА Новости, 04.06.2025
Российские военные поразили цеха сборки украинских дронов
Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили предприятие по производству топлива, цеха по сборке ударных беспилотников, а средства ПВО сбили 109 украинских... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:38:00+03:00
2025-06-04T13:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
германия
сша
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили предприятие по производству топлива, цеха по сборке ударных беспилотников, а средства ПВО сбили 109 украинских дронов, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены пусковая установка, радиолокационная станция и кабина управления зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, нанесено поражение предприятию по производству топлива, цехам по сборке ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, складам боеприпасов, базе материально-технического обеспечения, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 133 районах", - говорится в сообщении. Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 109 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 61316 беспилотных летательных аппаратов, 610 зенитных ракетных комплексов, 23749 танков и других боевых бронированных машин, 1566 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25696 орудий полевой артиллерии и минометов, 36441 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, германия, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Германия, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные поразили цеха сборки украинских дронов

МО: ВС РФ поразили цеха сборки украинских дронов, ПВО сбила 109 БПЛА за сутки

© РИА НовостиИстребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО
Истребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости
Истребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили предприятие по производству топлива, цеха по сборке ударных беспилотников, а средства ПВО сбили 109 украинских дронов, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены пусковая установка, радиолокационная станция и кабина управления зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, нанесено поражение предприятию по производству топлива, цехам по сборке ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, складам боеприпасов, базе материально-технического обеспечения, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 133 районах", - говорится в сообщении.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 109 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 61316 беспилотных летательных аппаратов, 610 зенитных ракетных комплексов, 23749 танков и других боевых бронированных машин, 1566 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25696 орудий полевой артиллерии и минометов, 36441 единица специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияГерманияСШАВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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