Российские военные поразили цеха сборки украинских дронов
МО: ВС РФ поразили цеха сборки украинских дронов, ПВО сбила 109 БПЛА за сутки
Истребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили предприятие по производству топлива, цеха по сборке ударных беспилотников, а средства ПВО сбили 109 украинских дронов, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены пусковая установка, радиолокационная станция и кабина управления зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, нанесено поражение предприятию по производству топлива, цехам по сборке ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, складам боеприпасов, базе материально-технического обеспечения, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 133 районах", - говорится в сообщении.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 109 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 61316 беспилотных летательных аппаратов, 610 зенитных ракетных комплексов, 23749 танков и других боевых бронированных машин, 1566 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25696 орудий полевой артиллерии и минометов, 36441 единица специальной военной автомобильной техники.
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