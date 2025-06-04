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ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 04.06.2025
ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли более 230 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:34:00+03:00
2025-06-04T13:34:00+03:00
2025-06-04T13:45:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 230 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. "Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, танковой, десантно-штурмовой, егерской бригад, бригады береговой обороны, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и центра сил специальных операций ГУР в районах населенных пунктов Искрисковщина, Петрушевка, Садки, Юнаковка, Новая Сечь, Писаревка, Хотень, Павловка и Великий Прикол Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства. "Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция и два склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
МО: ВСУ за сутки потеряли более 230 боевиков и 2 танка в зоне действий "Севера"