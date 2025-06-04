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ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 04.06.2025
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13:34 04.06.2025 (обновлено: 13:45 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/spetsoperatsiya-2020848277.html
ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 04.06.2025
ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли более 230 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:34:00+03:00
2025-06-04T13:45:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 230 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. "Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, танковой, десантно-штурмовой, егерской бригад, бригады береговой обороны, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и центра сил специальных операций ГУР в районах населенных пунктов Искрисковщина, Петрушевка, Садки, Юнаковка, Новая Сечь, Писаревка, Хотень, Павловка и Великий Прикол Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства. "Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция и два склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

МО: ВСУ за сутки потеряли более 230 боевиков и 2 танка в зоне действий "Севера"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета ВС РФ в зоне СВО
Боевая работа артиллерийского расчета ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 230 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, танковой, десантно-штурмовой, егерской бригад, бригады береговой обороны, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и центра сил специальных операций ГУР в районах населенных пунктов Искрисковщина, Петрушевка, Садки, Юнаковка, Новая Сечь, Писаревка, Хотень, Павловка и Великий Прикол Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция и два склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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