https://ria.ru/20250604/spetsoperatsiya-2020847757.html

ВСУ потеряли до 520 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

ВСУ потеряли до 520 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 04.06.2025

ВСУ потеряли до 520 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

Группировка "Центр" улучшила тактическое положение, противник потерял в зоне действия группировки до 520 военнослужащих, пять бронемашин и пять орудий... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T13:30:00+03:00

2025-06-04T13:30:00+03:00

2025-06-04T13:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Группировка "Центр" улучшила тактическое положение, противник потерял в зоне действия группировки до 520 военнослужащих, пять бронемашин и пять орудий артиллерии, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение", - говорится в сообщении. Отмечается, что нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Петровского, Удачное, Новониколаевка, Димитров, Коптево и Богдановка в ДНР. "Потери противника составили до 520 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и пять орудий полевой артиллерии", - добавляется в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность