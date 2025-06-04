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ВСУ потеряли до 520 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 520 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 04.06.2025
ВСУ потеряли до 520 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение, противник потерял в зоне действия группировки до 520 военнослужащих, пять бронемашин и пять орудий... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:30:00+03:00
2025-06-04T13:30:00+03:00
2025-06-04T13:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Группировка "Центр" улучшила тактическое положение, противник потерял в зоне действия группировки до 520 военнослужащих, пять бронемашин и пять орудий артиллерии, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение", - говорится в сообщении. Отмечается, что нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Петровского, Удачное, Новониколаевка, Димитров, Коптево и Богдановка в ДНР. "Потери противника составили до 520 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и пять орудий полевой артиллерии", - добавляется в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли до 520 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 520 боевиков и 5 орудий в зоне действий "Центра"