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ВСУ потеряли до 520 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 04.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:30 04.06.2025 (обновлено: 13:44 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/spetsoperatsiya-2020847757.html
ВСУ потеряли до 520 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 520 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 04.06.2025
ВСУ потеряли до 520 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
Группировка "Центр" улучшила тактическое положение, противник потерял в зоне действия группировки до 520 военнослужащих, пять бронемашин и пять орудий... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:30:00+03:00
2025-06-04T13:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Группировка "Центр" улучшила тактическое положение, противник потерял в зоне действия группировки до 520 военнослужащих, пять бронемашин и пять орудий артиллерии, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение", - говорится в сообщении. Отмечается, что нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Петровского, Удачное, Новониколаевка, Димитров, Коптево и Богдановка в ДНР. "Потери противника составили до 520 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и пять орудий полевой артиллерии", - добавляется в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли до 520 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 520 боевиков и 5 орудий в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Группировка "Центр" улучшила тактическое положение, противник потерял в зоне действия группировки до 520 военнослужащих, пять бронемашин и пять орудий артиллерии, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Петровского, Удачное, Новониколаевка, Димитров, Коптево и Богдановка в ДНР.
"Потери противника составили до 520 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и пять орудий полевой артиллерии", - добавляется в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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