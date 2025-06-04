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Российские войска освободили Кондратовку в Сумской области
Российские войска освободили Кондратовку в Сумской области - РИА Новости, 04.06.2025
Российские войска освободили Кондратовку в Сумской области
Российские военные освободили Кондратовку в Сумской области, сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:23:00+03:00
2025-06-04T13:23:00+03:00
2025-06-04T13:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские военные освободили Кондратовку в Сумской области, сообщило в среду министерство обороны РФ."В результате активных действий подразделения группировки войск "Север" завершили освобождение населенного пункта Кондратовка Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сумская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска освободили Кондратовку в Сумской области
МО РФ: бойцы "Севера" освободили населенный пункт Кондратовка в Сумской области