https://ria.ru/20250604/spetsoperatsiya-2020782959.html
Подполье сообщило об ударе по узлу логистики в Херсоне
Подполье сообщило об ударе по узлу логистики в Херсоне - РИА Новости, 04.06.2025
Подполье сообщило об ударе по узлу логистики в Херсоне
Удар нанесён в подконтрольном ВСУ Херсоне по узлу логистики и складским помещениям ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T07:56:00+03:00
2025-06-04T07:56:00+03:00
2025-06-04T07:56:00+03:00
в мире
херсон
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Удар нанесён в подконтрольном ВСУ Херсоне по узлу логистики и складским помещениям ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Удар по узлу логистики и складским помещениям ВСУ в городе Херсон", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, сергей лебедев, вооруженные силы украины
В мире, Херсон, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по узлу логистики в Херсоне
В Херсоне нанесли удар по узлу логистики и складским помещениям ВСУ