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Подполье сообщило об ударе по узлу логистики в Херсоне - РИА Новости, 04.06.2025
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07:56 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/spetsoperatsiya-2020782959.html
Подполье сообщило об ударе по узлу логистики в Херсоне
Подполье сообщило об ударе по узлу логистики в Херсоне - РИА Новости, 04.06.2025
Подполье сообщило об ударе по узлу логистики в Херсоне
Удар нанесён в подконтрольном ВСУ Херсоне по узлу логистики и складским помещениям ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T07:56:00+03:00
2025-06-04T07:56:00+03:00
в мире
херсон
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Удар нанесён в подконтрольном ВСУ Херсоне по узлу логистики и складским помещениям ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Удар по узлу логистики и складским помещениям ВСУ в городе Херсон", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, херсон, сергей лебедев, вооруженные силы украины
В мире, Херсон, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по узлу логистики в Херсоне

В Херсоне нанесли удар по узлу логистики и складским помещениям ВСУ

© РИА НовостиИстребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО
Истребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости
Истребитель Су-35 вылетает на задание в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Удар нанесён в подконтрольном ВСУ Херсоне по узлу логистики и складским помещениям ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Удар по узлу логистики и складским помещениям ВСУ в городе Херсон", - заявил Лебедев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреХерсонСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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