https://ria.ru/20250604/spetsoperatsiya-2020782959.html

Подполье сообщило об ударе по узлу логистики в Херсоне

Подполье сообщило об ударе по узлу логистики в Херсоне - РИА Новости, 04.06.2025

Подполье сообщило об ударе по узлу логистики в Херсоне

Удар нанесён в подконтрольном ВСУ Херсоне по узлу логистики и складским помещениям ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T07:56:00+03:00

2025-06-04T07:56:00+03:00

2025-06-04T07:56:00+03:00

в мире

херсон

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Удар нанесён в подконтрольном ВСУ Херсоне по узлу логистики и складским помещениям ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Удар по узлу логистики и складским помещениям ВСУ в городе Херсон", - заявил Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсон, сергей лебедев, вооруженные силы украины