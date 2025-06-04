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Подполье сообщило об ударе по французским наемникам в Одесской области - РИА Новости, 04.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:54 04.06.2025 (обновлено: 08:53 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/spetsoperatsiya-2020782644.html
Подполье сообщило об ударе по французским наемникам в Одесской области
Подполье сообщило об ударе по французским наемникам в Одесской области - РИА Новости, 04.06.2025
Подполье сообщило об ударе по французским наемникам в Одесской области
Российские военные нанесли удар по украинским военным и французским наемникам в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T07:54:00+03:00
2025-06-04T08:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
полтавская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
херсон
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ДОНЕЦК, 4 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по украинским военным и французским наемникам в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "О прилетах в ночь на 4 июня. Есть сведения о том, что в Одесскую область завели неких французских военных. На короткое время, пока распределяют по смешанным с украинскими военными подразделениям. Далее их путь лежит в основном в Полтавскую область, где на полигонах происходит боевое слаживание, они получают технику и выдвигаются на ЛБС. Вот по одному из нескольких подразделений и прилетело", — заявил собеседник агентства. Лебедев уточнил, что формирование насчитывало до 50 военных.Другие пораженные цели:В ответ на атаки противника по гражданским объектам войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава и техники ВСУ, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250603/vsu-2020598622.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
одесская область
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в мире, одесская область, полтавская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, херсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Полтавская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Херсон
Подполье сообщило об ударе по французским наемникам в Одесской области

ВС РФ нанесли удар по французским наемникам в Одесской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач"
Самолет Су-25 Грач - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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ДОНЕЦК, 4 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по украинским военным и французским наемникам в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"О прилетах в ночь на 4 июня. Есть сведения о том, что в Одесскую область завели неких французских военных. На короткое время, пока распределяют по смешанным с украинскими военными подразделениям. Далее их путь лежит в основном в Полтавскую область, где на полигонах происходит боевое слаживание, они получают технику и выдвигаются на ЛБС. Вот по одному из нескольких подразделений и прилетело", — заявил собеседник агентства.
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Лебедев уточнил, что формирование насчитывало до 50 военных.
Другие пораженные цели:
  • узел логистики и складские помещения в подконтрольном Киеву Херсоне;
  • цех по сборке БПЛА, склад с оборудованием и пункт временной дислокации ВСУ в Харькове;
  • склады боеприпасов, мобильные группы ВСУ и места дислокации наемников в Запорожской области.
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3 июня, 12:06
В ответ на атаки противника по гражданским объектам войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава и техники ВСУ, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьПолтавская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныХерсон
 
 
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