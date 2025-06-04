https://ria.ru/20250604/spetsoperatsiya-2020782644.html

Подполье сообщило об ударе по французским наемникам в Одесской области

Подполье сообщило об ударе по французским наемникам в Одесской области - РИА Новости, 04.06.2025

Подполье сообщило об ударе по французским наемникам в Одесской области

Российские военные нанесли удар по украинским военным и французским наемникам в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T07:54:00+03:00

2025-06-04T07:54:00+03:00

2025-06-04T08:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 4 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по украинским военным и французским наемникам в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "О прилетах в ночь на 4 июня. Есть сведения о том, что в Одесскую область завели неких французских военных. На короткое время, пока распределяют по смешанным с украинскими военными подразделениям. Далее их путь лежит в основном в Полтавскую область, где на полигонах происходит боевое слаживание, они получают технику и выдвигаются на ЛБС. Вот по одному из нескольких подразделений и прилетело", — заявил собеседник агентства. Лебедев уточнил, что формирование насчитывало до 50 военных.Другие пораженные цели:В ответ на атаки противника по гражданским объектам войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава и техники ВСУ, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250603/vsu-2020598622.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесская область

полтавская область

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одесская область, полтавская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, херсон