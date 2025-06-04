https://ria.ru/20250604/spetsoperatsiya-2020782155.html

Трое российских бойцов спасли трехтонную пушку Д-30 от дронов ВСУ

Трое российских бойцов спасли трехтонную пушку Д-30 от дронов ВСУ - РИА Новости, 04.06.2025

Трое российских бойцов спасли трехтонную пушку Д-30 от дронов ВСУ

Трое бойцов ВС РФ артиллерийского расчета Д-30, попав под налет нескольких ударных дронов ВСУ, сумели вручную оттащить орудие в укрытие в лесополосе, рассказал... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T07:43:00+03:00

2025-06-04T07:43:00+03:00

2025-06-04T07:43:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Трое бойцов ВС РФ артиллерийского расчета Д-30, попав под налет нескольких ударных дронов ВСУ, сумели вручную оттащить орудие в укрытие в лесополосе, рассказал РИА Новости командир отделения, гвардии сержант с позывным "Немец". "Была такая история, буквально недавно. Везли новое орудие на замену. Тянул "Урал" орудие. Противник вычислил, дроны-наблюдатели вычислили этот момент. Подняли несколько ударных дронов. Они налетели на "Урал". Но водитель сориентировался, люди спешились и рассредоточились. Орудие осталось на месте. Когда волна прошла, люди, три человека, своими силами оттягивали пушку "на руках" в укрытие, в лесополосу. Таким образом, они своими силами уберегли орудие от поражения", - рассказал он. По его словам, при налете на артиллерийское орудие расчет ВСУ применил минимум пять ударных дронов, при этом до ближайшей лесополосы, где можно было спрятать пушку, было около 50 метров. Как отметил командир, вес Д-30 составляет минимум три тонны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф