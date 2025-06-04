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Трое российских бойцов спасли трехтонную пушку Д-30 от дронов ВСУ - РИА Новости, 04.06.2025
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07:43 04.06.2025
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Трое российских бойцов спасли трехтонную пушку Д-30 от дронов ВСУ
Трое российских бойцов спасли трехтонную пушку Д-30 от дронов ВСУ - РИА Новости, 04.06.2025
Трое российских бойцов спасли трехтонную пушку Д-30 от дронов ВСУ
Трое бойцов ВС РФ артиллерийского расчета Д-30, попав под налет нескольких ударных дронов ВСУ, сумели вручную оттащить орудие в укрытие в лесополосе, рассказал... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T07:43:00+03:00
2025-06-04T07:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Трое бойцов ВС РФ артиллерийского расчета Д-30, попав под налет нескольких ударных дронов ВСУ, сумели вручную оттащить орудие в укрытие в лесополосе, рассказал РИА Новости командир отделения, гвардии сержант с позывным "Немец". "Была такая история, буквально недавно. Везли новое орудие на замену. Тянул "Урал" орудие. Противник вычислил, дроны-наблюдатели вычислили этот момент. Подняли несколько ударных дронов. Они налетели на "Урал". Но водитель сориентировался, люди спешились и рассредоточились. Орудие осталось на месте. Когда волна прошла, люди, три человека, своими силами оттягивали пушку "на руках" в укрытие, в лесополосу. Таким образом, они своими силами уберегли орудие от поражения", - рассказал он. По его словам, при налете на артиллерийское орудие расчет ВСУ применил минимум пять ударных дронов, при этом до ближайшей лесополосы, где можно было спрятать пушку, было около 50 метров. Как отметил командир, вес Д-30 составляет минимум три тонны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Трое российских бойцов спасли трехтонную пушку Д-30 от дронов ВСУ

Трое российских бойцов вручную оттащили трехтонную пушку Д-30, спасая от дронов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Трое бойцов ВС РФ артиллерийского расчета Д-30, попав под налет нескольких ударных дронов ВСУ, сумели вручную оттащить орудие в укрытие в лесополосе, рассказал РИА Новости командир отделения, гвардии сержант с позывным "Немец".
"Была такая история, буквально недавно. Везли новое орудие на замену. Тянул "Урал" орудие. Противник вычислил, дроны-наблюдатели вычислили этот момент. Подняли несколько ударных дронов. Они налетели на "Урал". Но водитель сориентировался, люди спешились и рассредоточились. Орудие осталось на месте. Когда волна прошла, люди, три человека, своими силами оттягивали пушку "на руках" в укрытие, в лесополосу. Таким образом, они своими силами уберегли орудие от поражения", - рассказал он.
По его словам, при налете на артиллерийское орудие расчет ВСУ применил минимум пять ударных дронов, при этом до ближайшей лесополосы, где можно было спрятать пушку, было около 50 метров. Как отметил командир, вес Д-30 составляет минимум три тонны.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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