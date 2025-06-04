https://ria.ru/20250604/spetsoperatsiya-2020778585.html

Элитный отряд ВСУ бежал под натиском российских дронов в боях за Троицкое

Элитный отряд ВСУ бежал под натиском российских дронов в боях за Троицкое - РИА Новости, 04.06.2025

Элитный отряд ВСУ бежал под натиском российских дронов в боях за Троицкое

Расчеты элитного украинского спецбатальона БПЛА "Птицы Мадьяра" бежали со своих позиций под натиском ударов российских операторов дронов при освобождении... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T06:39:00+03:00

2025-06-04T06:39:00+03:00

2025-06-04T08:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Расчеты элитного украинского спецбатальона БПЛА "Птицы Мадьяра" бежали со своих позиций под натиском ударов российских операторов дронов при освобождении Троицкого в ДНР, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Даниил Иванов. Минобороны России 8 мая сообщило об освобождении группировкой "Центр" населенного пункта Троицкое в ДНР до начала перемирия, объявленного в дни празднования 80-летия Великой Победы. "На нашем направлении, именно в воздухе, нашим главным оппонентом была группировка "Мадьяра". Они начали бежать с этих точек под воздействием FPV-дронов, в сопровождении FPV-дронов, то есть, мы оказывали на них огневое воздействие. Мы … вычислили, рассекретили их точки, нанесли огневое поражение, навели туда артиллерию", - сказал Иванов. Он отметил, что боевики ВСУ пытаются оказывать сопротивление, опираясь не на мастерство применения беспилотника, а на массовость БПЛА. По его мнению, боевики группы "Мадьяра" получают удовольствие от того, что выкладывают в сеть ролики, где видно, как они добивают раненых. Это также добавляет мотивации в борьбе с противником, добавил Иванов. "В голове сразу же складывается понимание против кого и за что мы сражаемся. Ведём борьбу и стараемся всё-таки стать лучше, чем они в небе, доказать всем миру, что правда будет за нами", - заключил военнослужащий.

https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020719375.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Элитный отряд ВСУ "Птицы Мадьяра" сбежал под натиском дронов в боях за Троицкое "Птицы Мадьяра" бежали со своих позиций под натиском российских дронов при освобождении Троицкого в ДНР, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Даниил Иванов 2025-06-04T06:39 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность