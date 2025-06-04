https://ria.ru/20250604/spetsoperatsiya-2020778585.html
Элитный отряд ВСУ бежал под натиском российских дронов в боях за Троицкое
Элитный отряд ВСУ бежал под натиском российских дронов в боях за Троицкое - РИА Новости, 04.06.2025
Элитный отряд ВСУ бежал под натиском российских дронов в боях за Троицкое
Расчеты элитного украинского спецбатальона БПЛА "Птицы Мадьяра" бежали со своих позиций под натиском ударов российских операторов дронов при освобождении... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T06:39:00+03:00
2025-06-04T06:39:00+03:00
2025-06-04T08:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Расчеты элитного украинского спецбатальона БПЛА "Птицы Мадьяра" бежали со своих позиций под натиском ударов российских операторов дронов при освобождении Троицкого в ДНР, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Даниил Иванов. Минобороны России 8 мая сообщило об освобождении группировкой "Центр" населенного пункта Троицкое в ДНР до начала перемирия, объявленного в дни празднования 80-летия Великой Победы. "На нашем направлении, именно в воздухе, нашим главным оппонентом была группировка "Мадьяра". Они начали бежать с этих точек под воздействием FPV-дронов, в сопровождении FPV-дронов, то есть, мы оказывали на них огневое воздействие. Мы … вычислили, рассекретили их точки, нанесли огневое поражение, навели туда артиллерию", - сказал Иванов. Он отметил, что боевики ВСУ пытаются оказывать сопротивление, опираясь не на мастерство применения беспилотника, а на массовость БПЛА. По его мнению, боевики группы "Мадьяра" получают удовольствие от того, что выкладывают в сеть ролики, где видно, как они добивают раненых. Это также добавляет мотивации в борьбе с противником, добавил Иванов. "В голове сразу же складывается понимание против кого и за что мы сражаемся. Ведём борьбу и стараемся всё-таки стать лучше, чем они в небе, доказать всем миру, что правда будет за нами", - заключил военнослужащий.
https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020719375.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Элитный отряд ВСУ "Птицы Мадьяра" сбежал под натиском дронов в боях за Троицкое
"Птицы Мадьяра" бежали со своих позиций под натиском российских дронов при освобождении Троицкого в ДНР, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Даниил Иванов
2025-06-04T06:39
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PT1M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Элитный отряд ВСУ бежал под натиском российских дронов в боях за Троицкое
Элитный отряд ВСУ "Птицы Мадьяра" бежал под натиском дронов в боях за Троицкое
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Расчеты элитного украинского спецбатальона БПЛА "Птицы Мадьяра" бежали со своих позиций под натиском ударов российских операторов дронов при освобождении Троицкого в ДНР, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Даниил Иванов.
Минобороны России
8 мая сообщило об освобождении группировкой "Центр" населенного пункта Троицкое в ДНР
до начала перемирия, объявленного в дни празднования 80-летия Великой Победы.
"На нашем направлении, именно в воздухе, нашим главным оппонентом была группировка "Мадьяра". Они начали бежать с этих точек под воздействием FPV-дронов, в сопровождении FPV-дронов, то есть, мы оказывали на них огневое воздействие. Мы … вычислили, рассекретили их точки, нанесли огневое поражение, навели туда артиллерию", - сказал Иванов.
Он отметил, что боевики ВСУ
пытаются оказывать сопротивление, опираясь не на мастерство применения беспилотника, а на массовость БПЛА.
По его мнению, боевики группы "Мадьяра" получают удовольствие от того, что выкладывают в сеть ролики, где видно, как они добивают раненых. Это также добавляет мотивации в борьбе с противником, добавил Иванов.
"В голове сразу же складывается понимание против кого и за что мы сражаемся. Ведём борьбу и стараемся всё-таки стать лучше, чем они в небе, доказать всем миру, что правда будет за нами", - заключил военнослужащий.