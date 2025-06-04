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Расчет БПЛА уничтожил артиллерийскую установку ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 04.06.2025
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05:36 04.06.2025
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Расчет БПЛА уничтожил артиллерийскую установку ВСУ в Харьковской области
Расчет БПЛА уничтожил артиллерийскую установку ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 04.06.2025
Расчет БПЛА уничтожил артиллерийскую установку ВСУ в Харьковской области
Расчет БПЛА самолетного типа "Молния" российской группировки войск "Запад" уничтожил артиллерийскую установку ВСУ в Харьковской области, рассказали журналистам... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T05:36:00+03:00
2025-06-04T05:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Расчет БПЛА самолетного типа "Молния" российской группировки войск "Запад" уничтожил артиллерийскую установку ВСУ в Харьковской области, рассказали журналистам в Минобороны России. "Военнослужащие расчета беспилотного летательного аппарата самолетного типа "Молния" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили вражескую артиллерийскую установку в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что в ходе проведения воздушной разведки была выявлена замаскированная позиция артиллерийской установки ВСУ. "После получения координат цели, расчет беспилотного летательного аппарата незамедлительно подготовил к запуску ударный дрон "Молния", оснастив его осколочно-фугасным боеприпасом, произвел пуск "камикадзе" по вражеской цели. "Преодолев все преграды, включая вражеские системы РЭБ и пункты воздушного наблюдения противника, "камикадзе" успешно поразил цель, уничтожив артиллерийскую установку вместе с расчетом", - рассказали в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020719375.html
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Расчет БПЛА уничтожил артиллерийскую установку ВСУ в Харьковской области

Расчет БПЛА Молния уничтожил артиллерийскую установку ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Мария МарикянОператор FPV-дронов
Оператор FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Оператор FPV-дронов. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Расчет БПЛА самолетного типа "Молния" российской группировки войск "Запад" уничтожил артиллерийскую установку ВСУ в Харьковской области, рассказали журналистам в Минобороны России.
"Военнослужащие расчета беспилотного летательного аппарата самолетного типа "Молния" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили вражескую артиллерийскую установку в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ.
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Уточняется, что в ходе проведения воздушной разведки была выявлена замаскированная позиция артиллерийской установки ВСУ.
"После получения координат цели, расчет беспилотного летательного аппарата незамедлительно подготовил к запуску ударный дрон "Молния", оснастив его осколочно-фугасным боеприпасом, произвел пуск "камикадзе" по вражеской цели.
"Преодолев все преграды, включая вражеские системы РЭБ и пункты воздушного наблюдения противника, "камикадзе" успешно поразил цель, уничтожив артиллерийскую установку вместе с расчетом", - рассказали в Минобороны РФ.
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