https://ria.ru/20250604/spetsoperatsiya-2020776068.html

Расчет БПЛА уничтожил артиллерийскую установку ВСУ в Харьковской области

Расчет БПЛА уничтожил артиллерийскую установку ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 04.06.2025

Расчет БПЛА уничтожил артиллерийскую установку ВСУ в Харьковской области

Расчет БПЛА самолетного типа "Молния" российской группировки войск "Запад" уничтожил артиллерийскую установку ВСУ в Харьковской области, рассказали журналистам... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T05:36:00+03:00

2025-06-04T05:36:00+03:00

2025-06-04T05:36:00+03:00

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ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Расчет БПЛА самолетного типа "Молния" российской группировки войск "Запад" уничтожил артиллерийскую установку ВСУ в Харьковской области, рассказали журналистам в Минобороны России. "Военнослужащие расчета беспилотного летательного аппарата самолетного типа "Молния" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили вражескую артиллерийскую установку в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что в ходе проведения воздушной разведки была выявлена замаскированная позиция артиллерийской установки ВСУ. "После получения координат цели, расчет беспилотного летательного аппарата незамедлительно подготовил к запуску ударный дрон "Молния", оснастив его осколочно-фугасным боеприпасом, произвел пуск "камикадзе" по вражеской цели. "Преодолев все преграды, включая вражеские системы РЭБ и пункты воздушного наблюдения противника, "камикадзе" успешно поразил цель, уничтожив артиллерийскую установку вместе с расчетом", - рассказали в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020719375.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность