https://ria.ru/20250604/spetsoperatsiya-2020775721.html

Су-34 нанес удар по пункту дислокации подразделения ВСУ

Су-34 нанес удар по пункту дислокации подразделения ВСУ - РИА Новости, 04.06.2025

Су-34 нанес удар по пункту дислокации подразделения ВСУ

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по пункту дислокации подразделения ВСУ в зоне действия группировки "Юг", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T05:31:00+03:00

2025-06-04T05:31:00+03:00

2025-06-04T05:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

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су-34

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по пункту дислокации подразделения ВСУ в зоне действия группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020719375.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34