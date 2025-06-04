https://ria.ru/20250604/spetsoperatsiya-2020775721.html
Су-34 нанес удар по пункту дислокации подразделения ВСУ
Су-34 нанес удар по пункту дислокации подразделения ВСУ - РИА Новости, 04.06.2025
Су-34 нанес удар по пункту дислокации подразделения ВСУ
Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по пункту дислокации подразделения ВСУ в зоне действия группировки "Юг", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T05:31:00+03:00
2025-06-04T05:31:00+03:00
2025-06-04T05:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-34
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по пункту дислокации подразделения ВСУ в зоне действия группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020719375.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34
Су-34 нанес удар по пункту дислокации подразделения ВСУ
Су-34 ВКС нанес удар по пункту дислокации ВСУ в зоне действия группировки "Юг"