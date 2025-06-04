https://ria.ru/20250604/spetsoperatsiya-2020775245.html

Артиллеристы группировки "Центр" нанесли мощный удар по позициям ВСУ

Артиллеристы группировки "Центр" нанесли мощный удар по позициям ВСУ - РИА Новости, 04.06.2025

Артиллеристы группировки "Центр" нанесли мощный удар по позициям ВСУ

Артиллеристы группировки войск "Центр" нанесли мощный удар по позициям ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T05:27:00+03:00

2025-06-04T05:27:00+03:00

2025-06-04T05:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" нанесли мощный удар по позициям ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. "В последнее время работали в основном на подавление. Работать приходиться часто", - рассказал командир взвода Александр Кузин. Отмечается, что применение РСЗО "Град" позволило эффективно поразить район сосредоточения противника, уничтожив технику и живую силу ВСУ. Также уточняется, что слаженные действия артиллеристов и разведчиков демонстрируют высокий уровень боевой подготовки и эффективное взаимодействие. Системное применение РСЗО в сочетании с современными средствами разведки значительно повышает результативность огневого поражения противника.

https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020719375.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)