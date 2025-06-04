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Артиллеристы группировки "Центр" нанесли мощный удар по позициям ВСУ
Артиллеристы группировки "Центр" нанесли мощный удар по позициям ВСУ - РИА Новости, 04.06.2025
Артиллеристы группировки "Центр" нанесли мощный удар по позициям ВСУ
Артиллеристы группировки войск "Центр" нанесли мощный удар по позициям ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T05:27:00+03:00
2025-06-04T05:27:00+03:00
2025-06-04T05:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" нанесли мощный удар по позициям ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. "В последнее время работали в основном на подавление. Работать приходиться часто", - рассказал командир взвода Александр Кузин. Отмечается, что применение РСЗО "Град" позволило эффективно поразить район сосредоточения противника, уничтожив технику и живую силу ВСУ. Также уточняется, что слаженные действия артиллеристов и разведчиков демонстрируют высокий уровень боевой подготовки и эффективное взаимодействие. Системное применение РСЗО в сочетании с современными средствами разведки значительно повышает результативность огневого поражения противника.
https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020719375.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы группировки "Центр" нанесли мощный удар по позициям ВСУ
Артиллеристы нанесли мощный удар по позициям ВСУ на Красноармейском направлении