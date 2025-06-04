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Российские войска взяли под контроль Водолаги за три-четыре дня
Российские войска взяли под контроль Водолаги за три-четыре дня - РИА Новости, 04.06.2025
Российские войска взяли под контроль Водолаги за три-четыре дня
Российские войска овладели населённым пунктом Водолаги в Сумской области за три-четыре дня, ВСУ не ожидали действий ВС РФ, сообщил командир батальона с позывным РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T05:24:00+03:00
2025-06-04T05:24:00+03:00
2025-06-04T05:24:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские войска овладели населённым пунктом Водолаги в Сумской области за три-четыре дня, ВСУ не ожидали действий ВС РФ, сообщил командир батальона с позывным "Мажор" на видео от Минобороны РФ. Минобороны РФ 31 мая сообщило, что российские войска взяли под контроль населённый пункт Водолаги в Сумской области. "Полностью мы овладели им (населённым пунктом - ред.) за три-четыре дня, обрубив логистику путём взятия его в тактическое окружение", - сказал "Мажор". По его словам, Водолаги удалось взять под контроль за такой короткий срок, потому что украинские военные не ожидали действий российских войск на широком фронте, некоторые солдаты ВСУ сдались сразу, некоторые пытались отстреливаться. "Состояние у противника подавленное, потому что из разговоров пленных уже было понятно, что командир роты сидит за 20 километров от линии боевого соприкосновения. Основные пути подвоза были нами блокированы. Противник остался без ничего", - добавил командир батальона.
https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020719375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска взяли под контроль Водолаги за три-четыре дня
ВС России взяли под контроль Водолаги в Сумской области за три-четыре дня