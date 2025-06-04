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Российские войска взяли под контроль Водолаги за три-четыре дня - РИА Новости, 04.06.2025
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05:24 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/spetsoperatsiya-2020774948.html
Российские войска взяли под контроль Водолаги за три-четыре дня
Российские войска взяли под контроль Водолаги за три-четыре дня - РИА Новости, 04.06.2025
Российские войска взяли под контроль Водолаги за три-четыре дня
Российские войска овладели населённым пунктом Водолаги в Сумской области за три-четыре дня, ВСУ не ожидали действий ВС РФ, сообщил командир батальона с позывным РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T05:24:00+03:00
2025-06-04T05:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские войска овладели населённым пунктом Водолаги в Сумской области за три-четыре дня, ВСУ не ожидали действий ВС РФ, сообщил командир батальона с позывным "Мажор" на видео от Минобороны РФ. Минобороны РФ 31 мая сообщило, что российские войска взяли под контроль населённый пункт Водолаги в Сумской области. "Полностью мы овладели им (населённым пунктом - ред.) за три-четыре дня, обрубив логистику путём взятия его в тактическое окружение", - сказал "Мажор". По его словам, Водолаги удалось взять под контроль за такой короткий срок, потому что украинские военные не ожидали действий российских войск на широком фронте, некоторые солдаты ВСУ сдались сразу, некоторые пытались отстреливаться. "Состояние у противника подавленное, потому что из разговоров пленных уже было понятно, что командир роты сидит за 20 километров от линии боевого соприкосновения. Основные пути подвоза были нами блокированы. Противник остался без ничего", - добавил командир батальона.
https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020719375.html
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россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска взяли под контроль Водолаги за три-четыре дня

ВС России взяли под контроль Водолаги в Сумской области за три-четыре дня

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российские войска овладели населённым пунктом Водолаги в Сумской области за три-четыре дня, ВСУ не ожидали действий ВС РФ, сообщил командир батальона с позывным "Мажор" на видео от Минобороны РФ.
Минобороны РФ 31 мая сообщило, что российские войска взяли под контроль населённый пункт Водолаги в Сумской области.
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"Полностью мы овладели им (населённым пунктом - ред.) за три-четыре дня, обрубив логистику путём взятия его в тактическое окружение", - сказал "Мажор".
По его словам, Водолаги удалось взять под контроль за такой короткий срок, потому что украинские военные не ожидали действий российских войск на широком фронте, некоторые солдаты ВСУ сдались сразу, некоторые пытались отстреливаться.
"Состояние у противника подавленное, потому что из разговоров пленных уже было понятно, что командир роты сидит за 20 километров от линии боевого соприкосновения. Основные пути подвоза были нами блокированы. Противник остался без ничего", - добавил командир батальона.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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