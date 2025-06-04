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Российский разведчик рассказал, как сбил украинский дрон
Российский разведчик рассказал, как сбил украинский дрон - РИА Новости, 04.06.2025
Российский разведчик рассказал, как сбил украинский дрон
Российский разведчик-сапер 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Игорь Айваседо с позывным "Дерзкий", рассказал РИА Новости, как спас сослуживцев... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T04:40:00+03:00
2025-06-04T04:40:00+03:00
2025-06-04T04:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Российский разведчик-сапер 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Игорь Айваседо с позывным "Дерзкий", рассказал РИА Новости, как спас сослуживцев около освобожденного Троицкого в ДНР, сбив украинский дрон из охотничьего ружья. "Продвигались группой, мы уже доходили до поселка Троицкого. Я услышал звук FPV (дрон-камикадзе - ред.), потому что шел замыкающим. Я обернулся, а он уже пикировал в мою сторону. Когда он был в метрах 30 от нас, я достал гладкоствольное ружье 12-го калибра, заряженное дробью. Поразил цель", - сообщил Айваседо. По словам бойца, благодаря этим действиям группе его товарищей удалось продолжить движение и остаться невредимой. Минобороны России 8 мая сообщило об освобождении группировкой "Центр" населенного пункта Троицкое в ДНР до начала перемирия, объявленного в дни празднования 80-летия Великой Победы.
https://ria.ru/20250321/spetsoperatsiya-2006363016.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российский разведчик рассказал, как сбил украинский дрон
Российский разведчик Айваседо рассказал, как сбил украинский дрон из ружья