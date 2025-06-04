https://ria.ru/20250604/spetsoperatsiya-2020773548.html

Российский разведчик рассказал, как сбил украинский дрон

Российский разведчик рассказал, как сбил украинский дрон - РИА Новости, 04.06.2025

Российский разведчик рассказал, как сбил украинский дрон

Российский разведчик-сапер 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Игорь Айваседо с позывным "Дерзкий", рассказал РИА Новости, как спас сослуживцев... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T04:40:00+03:00

2025-06-04T04:40:00+03:00

2025-06-04T04:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Российский разведчик-сапер 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Игорь Айваседо с позывным "Дерзкий", рассказал РИА Новости, как спас сослуживцев около освобожденного Троицкого в ДНР, сбив украинский дрон из охотничьего ружья. "Продвигались группой, мы уже доходили до поселка Троицкого. Я услышал звук FPV (дрон-камикадзе - ред.), потому что шел замыкающим. Я обернулся, а он уже пикировал в мою сторону. Когда он был в метрах 30 от нас, я достал гладкоствольное ружье 12-го калибра, заряженное дробью. Поразил цель", - сообщил Айваседо. По словам бойца, благодаря этим действиям группе его товарищей удалось продолжить движение и остаться невредимой. Минобороны России 8 мая сообщило об освобождении группировкой "Центр" населенного пункта Троицкое в ДНР до начала перемирия, объявленного в дни празднования 80-летия Великой Победы.

https://ria.ru/20250321/spetsoperatsiya-2006363016.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность