https://ria.ru/20250604/spasateli-2020769051.html

Подмосковные спасатели назвали главные запреты во время купания на пляжах

Подмосковные спасатели назвали главные запреты во время купания на пляжах - РИА Новости, 04.06.2025

Подмосковные спасатели назвали главные запреты во время купания на пляжах

Купание детей на пляжах на надувных матрасах и камерах без присмотра категорически запрещено, также взрослым следует помнить о запрете пляжного отдыха в... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T02:58:00+03:00

2025-06-04T02:58:00+03:00

2025-06-04T02:58:00+03:00

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Купание детей на пляжах на надувных матрасах и камерах без присмотра категорически запрещено, также взрослым следует помнить о запрете пляжного отдыха в необорудованных и незнакомых местах, предупреждает главное управление гражданской защиты Московской области. "Запрещено купание детей, в том числе на надувных матрасах, камерах и других плавательных средствах, без надзора взрослых", - отмечается в памятке. Спасатели напоминают, что также запрещено купаться в необорудованных местах и водоемах с предупреждающими знаками "Купание запрещено". "Какие правила важно соблюдать? Не плавайте в незнакомом месте, под мостами и у плотин. Не ныряйте с высоты, если не знаете глубины и рельефа дна. Не прыгайте в воду с лодок, катеров и причалов. Не находитесь на пляже в нетрезвом состоянии", - рекомендует главное управление в памятке. Кроме того, на пляже запрещается заплывать за буйки и ограждения, хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде, а также использовать оборудование пляжа и спасательные средства не по назначению. "Не используйте для плавания не предназначенные для этого предметы. Не оставляйте детей без присмотра", - резюмирует главк. Спасатели рекомендуют в случае происшествия немедленно позвонить в единую службу спасения по телефону "112".

https://realty.ria.ru/20250526/spasateli-2018611820.html

https://realty.ria.ru/20250506/moskva-2015090130.html

московская область (подмосковье)

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

московская область (подмосковье), общество