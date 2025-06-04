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Подмосковные спасатели назвали главные запреты во время купания на пляжах - РИА Новости, 04.06.2025
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02:58 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/spasateli-2020769051.html
Подмосковные спасатели назвали главные запреты во время купания на пляжах
Подмосковные спасатели назвали главные запреты во время купания на пляжах - РИА Новости, 04.06.2025
Подмосковные спасатели назвали главные запреты во время купания на пляжах
Купание детей на пляжах на надувных матрасах и камерах без присмотра категорически запрещено, также взрослым следует помнить о запрете пляжного отдыха в... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T02:58:00+03:00
2025-06-04T02:58:00+03:00
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Купание детей на пляжах на надувных матрасах и камерах без присмотра категорически запрещено, также взрослым следует помнить о запрете пляжного отдыха в необорудованных и незнакомых местах, предупреждает главное управление гражданской защиты Московской области. "Запрещено купание детей, в том числе на надувных матрасах, камерах и других плавательных средствах, без надзора взрослых", - отмечается в памятке. Спасатели напоминают, что также запрещено купаться в необорудованных местах и водоемах с предупреждающими знаками "Купание запрещено". "Какие правила важно соблюдать? Не плавайте в незнакомом месте, под мостами и у плотин. Не ныряйте с высоты, если не знаете глубины и рельефа дна. Не прыгайте в воду с лодок, катеров и причалов. Не находитесь на пляже в нетрезвом состоянии", - рекомендует главное управление в памятке. Кроме того, на пляже запрещается заплывать за буйки и ограждения, хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде, а также использовать оборудование пляжа и спасательные средства не по назначению. "Не используйте для плавания не предназначенные для этого предметы. Не оставляйте детей без присмотра", - резюмирует главк. Спасатели рекомендуют в случае происшествия немедленно позвонить в единую службу спасения по телефону "112".
https://realty.ria.ru/20250526/spasateli-2018611820.html
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московская область (подмосковье), общество
Московская область (Подмосковье), Общество
Подмосковные спасатели назвали главные запреты во время купания на пляжах

В Подмосковье напомнили о запрете купания детей на матрасах без присмотра

© РИА Новости / Григорий СысоевОтдых горожан на пляже
Отдых горожан на пляже - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Отдых горожан на пляже. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Купание детей на пляжах на надувных матрасах и камерах без присмотра категорически запрещено, также взрослым следует помнить о запрете пляжного отдыха в необорудованных и незнакомых местах, предупреждает главное управление гражданской защиты Московской области.
"Запрещено купание детей, в том числе на надувных матрасах, камерах и других плавательных средствах, без надзора взрослых", - отмечается в памятке.
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Спасатели напоминают, что также запрещено купаться в необорудованных местах и водоемах с предупреждающими знаками "Купание запрещено".
"Какие правила важно соблюдать? Не плавайте в незнакомом месте, под мостами и у плотин. Не ныряйте с высоты, если не знаете глубины и рельефа дна. Не прыгайте в воду с лодок, катеров и причалов. Не находитесь на пляже в нетрезвом состоянии", - рекомендует главное управление в памятке.
Кроме того, на пляже запрещается заплывать за буйки и ограждения, хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде, а также использовать оборудование пляжа и спасательные средства не по назначению.
"Не используйте для плавания не предназначенные для этого предметы. Не оставляйте детей без присмотра", - резюмирует главк.
Спасатели рекомендуют в случае происшествия немедленно позвонить в единую службу спасения по телефону "112".
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Московская область (Подмосковье)Общество
 
 
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