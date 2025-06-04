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Слуцкий прокомментировал приглашение Украины на саммит НАТО
Слуцкий прокомментировал приглашение Украины на саммит НАТО - РИА Новости, 04.06.2025
Слуцкий прокомментировал приглашение Украины на саммит НАТО
Приглашения на саммиты НАТО – утешительный приз для киевского режима, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T18:22:00+03:00
2025-06-04T18:22:00+03:00
2025-06-04T18:22:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Приглашения на саммиты НАТО – утешительный приз для киевского режима, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Генсек НАТО Марк Рютте ранее сообщил, что пригласил Украину на саммит в Гааге, однако проведение Совета НАТО - Украина не ожидается. "Предельно понятно: Альянс готов и дальше создавать помехи прямому переговорному процессу. Для России одно из ключевых условий мирного урегулирования - внеблоковый и безъядерный статус Украины. Неоднократно подчеркивалась недопустимость военной деятельности третьих государств и размещения на ее территории иностранных военных формирований, баз или инфраструктуры. Все это составные части антироссийского плацдарма у границ нашей страны", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат считает, что Брюссель подвержен инерционному мышлению и в НАТО никак не могут признать нерентабельность проекта "антиРоссия" на Украине. "Приглашения на саммиты НАТО – утешительный приз для киевского режима, не имеющий ничего общего с реальностью. Победа России неизбежна – либо за столом переговоров, либо на поле боя", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20250604/nato-2020876654.html
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в мире, украина, россия, гаага, леонид слуцкий (политик), марк рютте, нато, госдума рф
В мире, Украина, Россия, Гаага, Леонид Слуцкий (политик), Марк Рютте, НАТО, Госдума РФ
Слуцкий прокомментировал приглашение Украины на саммит НАТО
Слуцкий назвал приглашение на саммит НАТО утешительным призом для Киева