https://ria.ru/20250604/slovakiya-2020873002.html

Президент Словакии назвал референдум об отмене санкций невозможным

Президент Словакии назвал референдум об отмене санкций невозможным - РИА Новости, 04.06.2025

Президент Словакии назвал референдум об отмене санкций невозможным

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о невозможности провести в республике референдум по отмене санкций против России, поскольку переданная ему петиция не РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T15:28:00+03:00

2025-06-04T15:28:00+03:00

2025-06-04T16:17:00+03:00

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санкции в отношении россии

петер пеллегрини

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БРАТИСЛАВА, 4 июн - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о невозможности провести в республике референдум по отмене санкций против России, поскольку переданная ему петиция не соответствует необходимым требованиям.Активисты в Словакии в начале мая передали в канцелярию президента республики петицию о референдуме об отмене санкций против России, сообщал корреспондент РИА Новости. Лидер Словацкого движения возрождения Роберт Швец заявил, что собрать удалось 395 401 подпись при необходимых 350 тысячах."Референдум с предложенным вопросом объявить невозможно", - сказал Пеллегрини в ходе обращения, которое в среду транслировал местный телеканал ТА3.Он пояснил, что в ходе изучения предложенной ему петиции пришел к выводу, что она не соответствует необходимым требованиям, например, ее текст был изложен неясно и не мог быть интерпретирован однозначно."Из вопроса (предложенного на референдум - ред.) неясно, идет ли речь о будущем, то есть об указании отвергнуть новые возможные санкции, или это должно коснуться текущих санкций, за принятие которых Словакия голосовала уже 17 раз?" - добавил президент.Он отметил, что у словацкого премьера есть право не голосовать за то, что, по его мнению, вредит Словакии."Позицию (словацкого - ред.) премьера описывает его канцелярия такими словами: в процессе принятия санкций Словакия внимательно оценивает их потенциальное влияние на экономику, торговлю и двусторонние отношения с третьими странами и не согласится на такие меры, которые бы шли вразрез с интересами, безопасностью или суверенитетом Словацкой Республики", - сказал Пеллегрини.Авторы петиции предлагали провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?". Глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота ранее говорил, что необходимо стремиться если не полностью остановить, то хотя бы минимизировать негативное влияние на Словакию санкций, которые были введены европейскими странами против России.

https://ria.ru/20250526/fitso-2019054527.html

https://ria.ru/20250524/slovakiya-2018877984.html

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словакия, россия, в мире, санкции, санкции в отношении россии, петер пеллегрини