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СК установил всех фигурантов инцидента на Ярославском вокзале
СК установил всех фигурантов инцидента на Ярославском вокзале - РИА Новости, 04.06.2025
СК установил всех фигурантов инцидента на Ярославском вокзале
Все фигуранты инцидента на Ярославском вокзале в Москве установлены, с ними проводятся следственные действия, сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T22:25:00+03:00
2025-06-04T22:25:00+03:00
2025-06-04T22:25:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Все фигуранты инцидента на Ярославском вокзале в Москве установлены, с ними проводятся следственные действия, сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета РФ. "В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела о противоправных действиях в отношении мужчины у Ярославского вокзала в Москве… Все фигуранты установлены, с ними проводятся следственные действия", - говорится в сообщении. Отмечается, что председатель Следственного комитета затребовал у исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК России по городу Москве Саксина В. В. доклад о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), инцидент с блогером щепихиным
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Инцидент с блогером Щепихиным
СК установил всех фигурантов инцидента на Ярославском вокзале
СК: все фигуранты инцидента с блогером на Ярославском вокзале установлены