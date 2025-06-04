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СК установил всех фигурантов инцидента на Ярославском вокзале

СК установил всех фигурантов инцидента на Ярославском вокзале - РИА Новости, 04.06.2025

СК установил всех фигурантов инцидента на Ярославском вокзале

Все фигуранты инцидента на Ярославском вокзале в Москве установлены, с ними проводятся следственные действия, сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T22:25:00+03:00

2025-06-04T22:25:00+03:00

2025-06-04T22:25:00+03:00

происшествия

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инцидент с блогером щепихиным

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Все фигуранты инцидента на Ярославском вокзале в Москве установлены, с ними проводятся следственные действия, сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета РФ. "В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела о противоправных действиях в отношении мужчины у Ярославского вокзала в Москве… Все фигуранты установлены, с ними проводятся следственные действия", - говорится в сообщении. Отмечается, что председатель Следственного комитета затребовал у исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК России по городу Москве Саксина В. В. доклад о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах.

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), инцидент с блогером щепихиным