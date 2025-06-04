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Следствие возбудило дело после инцидента у Ярославского вокзала

Следствие возбудило дело после инцидента у Ярославского вокзала - РИА Новости, 04.06.2025

Следствие возбудило дело после инцидента у Ярославского вокзала

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после инцидента у Ярославского вокзала, его участников задержат, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T19:00:00+03:00

2025-06-04T19:00:00+03:00

2025-06-04T22:10:00+03:00

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

арег щепихин

инцидент с блогером щепихиным

россия

ахмед дудаев

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после инцидента у Ярославского вокзала, его участников задержат, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Получены материалы проверки из органов дознания по факту противоправных действий группы лиц в отношении мужчины вблизи Ярославского вокзала в Москве. Следствием <...> принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела", — говорится в заявлении.Всех фигурантов доставили в московское подразделение ведомства. В ближайшее время их задержат по статье 91 УПК. Следователи и криминалисты осматривают изъятые мобильные устройства и автомобиль. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Инцидент с блогеромНакануне вечером в соцсетях появилось видео задержания блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник "Мерседеса" с мигалками с номерами АМР. О деталях происшествия рассказал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он утверждает, что МВД республики проводит проверку по факту публичных оскорблений чувств верующих.По мнению главы ведомства, блогера могут привлечь по статьям: реабилитация нацизма; публичные призывы к экстремистской деятельности; возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства; изнасилование; оказание помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности России.В отношении самого Щепихина, разместившего видео с провокационными заявлениями в адрес жителей Чечни, организовали проверку.

https://ria.ru/20250604/schepikhin-2020878210.html

https://ria.ru/20250604/schepikhin-2020876110.html

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