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СК завел дело о трех терактах в Брянской и Курской областях - РИА Новости, 04.06.2025
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16:47 04.06.2025 (обновлено: 16:56 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/sk-2020896138.html
СК завел дело о трех терактах в Брянской и Курской областях
СК завел дело о трех терактах в Брянской и Курской областях - РИА Новости, 04.06.2025
СК завел дело о трех терактах в Брянской и Курской областях
Следственный комитет возбудил три уголовных дела о трёх терактах в Брянской и Курской областях, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:47:00+03:00
2025-06-04T16:56:00+03:00
обрушение моста на поезд в брянской области
следственный комитет россии (ск рф)
курская область
происшествия
александр бастрыкин
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Следственный комитет возбудил три уголовных дела о трёх терактах в Брянской и Курской областях, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин."В Следственном комитете 1 июня 2025 года возбуждены и расследуются три уголовных дела о трех терактах в Брянской и Курской областях на объектах железнодорожной инфраструктуры. В результате этих терактов произошли крушения пассажирского и грузового поездов, погибли и получили ранения различные степени тяжести гражданские лица и работники дорожного транспорта", - сказал Бастрыкин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ.
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обрушение моста на поезд в брянской области, следственный комитет россии (ск рф), курская область, происшествия, александр бастрыкин, владимир путин, россия
Обрушение моста на поезд в Брянской области, Следственный комитет России (СК РФ), Курская область, Происшествия, Александр Бастрыкин, Владимир Путин, Россия
СК завел дело о трех терактах в Брянской и Курской областях

Бастрыкин: СК завел дело о трех терактах в Брянской и Курской областях

© МЧС России/TelegramАварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© МЧС России/Telegram
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Следственный комитет возбудил три уголовных дела о трёх терактах в Брянской и Курской областях, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"В Следственном комитете 1 июня 2025 года возбуждены и расследуются три уголовных дела о трех терактах в Брянской и Курской областях на объектах железнодорожной инфраструктуры. В результате этих терактов произошли крушения пассажирского и грузового поездов, погибли и получили ранения различные степени тяжести гражданские лица и работники дорожного транспорта", - сказал Бастрыкин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ.
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Обрушение моста на поезд в Брянской областиСледственный комитет России (СК РФ)Курская областьПроисшествияАлександр БастрыкинВладимир ПутинРоссия
 
 
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