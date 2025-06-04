https://ria.ru/20250604/sk-2020896138.html

СК завел дело о трех терактах в Брянской и Курской областях

СК завел дело о трех терактах в Брянской и Курской областях - РИА Новости, 04.06.2025

СК завел дело о трех терактах в Брянской и Курской областях

Следственный комитет возбудил три уголовных дела о трёх терактах в Брянской и Курской областях, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:47:00+03:00

2025-06-04T16:47:00+03:00

2025-06-04T16:56:00+03:00

обрушение моста на поезд в брянской области

следственный комитет россии (ск рф)

курская область

происшествия

александр бастрыкин

владимир путин

россия

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Следственный комитет возбудил три уголовных дела о трёх терактах в Брянской и Курской областях, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин."В Следственном комитете 1 июня 2025 года возбуждены и расследуются три уголовных дела о трех терактах в Брянской и Курской областях на объектах железнодорожной инфраструктуры. В результате этих терактов произошли крушения пассажирского и грузового поездов, погибли и получили ранения различные степени тяжести гражданские лица и работники дорожного транспорта", - сказал Бастрыкин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ.

https://ria.ru/20250604/peskov-2020841163.html

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обрушение моста на поезд в брянской области, следственный комитет россии (ск рф), курская область, происшествия, александр бастрыкин, владимир путин, россия