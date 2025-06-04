https://ria.ru/20250604/sk-2020896138.html
СК завел дело о трех терактах в Брянской и Курской областях
СК завел дело о трех терактах в Брянской и Курской областях - РИА Новости, 04.06.2025
СК завел дело о трех терактах в Брянской и Курской областях
Следственный комитет возбудил три уголовных дела о трёх терактах в Брянской и Курской областях, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:47:00+03:00
2025-06-04T16:47:00+03:00
2025-06-04T16:56:00+03:00
обрушение моста на поезд в брянской области
следственный комитет россии (ск рф)
курская область
происшествия
александр бастрыкин
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020332433_2:0:1268:712_1920x0_80_0_0_6284fd5366904ea2fd9dd0d7c4883775.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Следственный комитет возбудил три уголовных дела о трёх терактах в Брянской и Курской областях, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин."В Следственном комитете 1 июня 2025 года возбуждены и расследуются три уголовных дела о трех терактах в Брянской и Курской областях на объектах железнодорожной инфраструктуры. В результате этих терактов произошли крушения пассажирского и грузового поездов, погибли и получили ранения различные степени тяжести гражданские лица и работники дорожного транспорта", - сказал Бастрыкин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ.
https://ria.ru/20250604/peskov-2020841163.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020332433_161:0:1110:712_1920x0_80_0_0_196af6f4f83abb14606e6b0d6c210808.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обрушение моста на поезд в брянской области, следственный комитет россии (ск рф), курская область, происшествия, александр бастрыкин, владимир путин, россия
Обрушение моста на поезд в Брянской области, Следственный комитет России (СК РФ), Курская область, Происшествия, Александр Бастрыкин, Владимир Путин, Россия
СК завел дело о трех терактах в Брянской и Курской областях
Бастрыкин: СК завел дело о трех терактах в Брянской и Курской областях