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В Сирии сообщили о жертвах из-за израильских ударов - РИА Новости, 04.06.2025
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00:58 04.06.2025 (обновлено: 01:27 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/siriya-2020764589.html
В Сирии сообщили о жертвах из-за израильских ударов
В Сирии сообщили о жертвах из-за израильских ударов - РИА Новости, 04.06.2025
В Сирии сообщили о жертвах из-за израильских ударов
Удары Израиля по югу Сирии привели к жертвам и значительному материальному ущербу, сообщается в заявлении МИД САР, опубликованном сирийским государственным... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T00:58:00+03:00
2025-06-04T01:27:00+03:00
в мире
сирия
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
израиль
башар асад
исраэль кац
ахмед аш-шараа
голанские высоты
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БЕЙРУТ, 4 июн - РИА Новости. Удары Израиля по югу Сирии привели к жертвам и значительному материальному ущербу, сообщается в заявлении МИД САР, опубликованном сирийским государственным агентством SANA."Пресс-служба (МИД Сирии) решительно осудила израильский обстрел деревень и населенных пунктов в провинции Дераа, который привел к значительным человеческим и материальным потерям. Подчеркивается, что эта эскалация представляет собой грубое нарушение суверенитета Сирии и усиливает напряженность в регионе в тот момент, когда особенно необходимы деэскалация и мирные решения", - приводит агентство выдержки из заявления.Согласно заявлению, сирийским властям на данный момент не удалось подтвердить достоверность распространяемой информации об обстрелах со стороны Сирии израильской территории."Сирия не представляла и не будет представлять угрозу ни для одной из сторон в регионе. Главный приоритет на юге страны — восстановление государственной власти и ликвидация незаконного вооруженного присутствия вне рамок официальных институтов, чтобы обеспечить безопасность и стабильность для всех граждан", - отмечается в заявлении.В сирийском внешнеполитическом ведомстве в комментарии местному телеканалу "Аль-Ихбария" подчеркнули, что "существуют силы, заинтересованные в дестабилизации региона ради реализации собственных интересов".Во вторник вечером Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуск двух снарядов по Голанским высотам со стороны Сирии, которые упали на открытой местности. Данных о пострадавших не поступало. Израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что это первый обстрел из Сирии по Израилю с момента падения власти Башара Асада в конце 2024 года.Армейская пресс-служба позднее сообщила, что в ответ на обстрел артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по югу Сирии. Министр обороны Израиля Исраэль Кац возложил ответственность за любую атаку со стороны Сирии по территории Израиля на президента САР на переходный период Ахмеда аш-Шараа.
https://ria.ru/20250603/vershinin-2020729977.html
https://ria.ru/20250530/izrail-2020081354.html
сирия
израиль
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в мире, сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль, башар асад, исраэль кац, ахмед аш-шараа, голанские высоты
В мире, Сирия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Израиль, Башар Асад, Исраэль Кац, Ахмед аш-Шараа, Голанские высоты
В Сирии сообщили о жертвах из-за израильских ударов

МИД Сирии: после израильских ударов по югу страны есть жертвы

© AP Photo / Omar AlbamСирия
Сирия - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© AP Photo / Omar Albam
Сирия. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 4 июн - РИА Новости. Удары Израиля по югу Сирии привели к жертвам и значительному материальному ущербу, сообщается в заявлении МИД САР, опубликованном сирийским государственным агентством SANA.
"Пресс-служба (МИД Сирии) решительно осудила израильский обстрел деревень и населенных пунктов в провинции Дераа, который привел к значительным человеческим и материальным потерям. Подчеркивается, что эта эскалация представляет собой грубое нарушение суверенитета Сирии и усиливает напряженность в регионе в тот момент, когда особенно необходимы деэскалация и мирные решения", - приводит агентство выдержки из заявления.
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Согласно заявлению, сирийским властям на данный момент не удалось подтвердить достоверность распространяемой информации об обстрелах со стороны Сирии израильской территории.
"Сирия не представляла и не будет представлять угрозу ни для одной из сторон в регионе. Главный приоритет на юге страны — восстановление государственной власти и ликвидация незаконного вооруженного присутствия вне рамок официальных институтов, чтобы обеспечить безопасность и стабильность для всех граждан", - отмечается в заявлении.
В сирийском внешнеполитическом ведомстве в комментарии местному телеканалу "Аль-Ихбария" подчеркнули, что "существуют силы, заинтересованные в дестабилизации региона ради реализации собственных интересов".
Во вторник вечером Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуск двух снарядов по Голанским высотам со стороны Сирии, которые упали на открытой местности. Данных о пострадавших не поступало. Израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что это первый обстрел из Сирии по Израилю с момента падения власти Башара Асада в конце 2024 года.
Армейская пресс-служба позднее сообщила, что в ответ на обстрел артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по югу Сирии. Министр обороны Израиля Исраэль Кац возложил ответственность за любую атаку со стороны Сирии по территории Израиля на президента САР на переходный период Ахмеда аш-Шараа.
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В миреСирияОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуИзраильБашар АсадИсраэль КацАхмед аш-ШарааГоланские высоты
 
 
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