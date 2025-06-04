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Mr. Credo накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД - РИА Новости, 04.06.2025
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Шоубиз
 
06:22 04.06.2025 (обновлено: 15:02 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/shtraf-2020777712.html
Mr. Credo накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД
Mr. Credo накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД - РИА Новости, 04.06.2025
Mr. Credo накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД
Певец Mr. Credo (Александр Махонин) накопил 27 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T06:22:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Певец Mr. Credo (Александр Махонин) накопил 27 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и судебных документов. Популярный исполнитель 1990-х не оплачивает штрафы с конца 2023 года. Среди прочего за ним числится несколько штрафов на 30, 60 и 180 рублей. Кроме того, Mr. Credo должен оплатить две госпошлины почти на 3,3 тысячи рублей, включая исполнительские сборы, а также штрафы за административные правонарушения на 1,6 тысячи рублей. Общая сумма задолженностей Махонина составляет 30 566 рублей.
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Mr. Credo накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД

Певец Mr. Credo накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД на сумму 30 566 рублей

© Фото : Мистер Кредо/ВКонтактеПевец Mr. Credo (Александр Махонин)
Певец Mr. Credo (Александр Махонин) - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Мистер Кредо/ВКонтакте
Певец Mr. Credo (Александр Махонин). Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Певец Mr. Credo (Александр Махонин) накопил 27 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и судебных документов.
Популярный исполнитель 1990-х не оплачивает штрафы с конца 2023 года. Среди прочего за ним числится несколько штрафов на 30, 60 и 180 рублей.
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Кроме того, Mr. Credo должен оплатить две госпошлины почти на 3,3 тысячи рублей, включая исполнительские сборы, а также штрафы за административные правонарушения на 1,6 тысячи рублей.
Общая сумма задолженностей Махонина составляет 30 566 рублей.
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