https://ria.ru/20250604/shtraf-2020777712.html

Mr. Credo накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД

Mr. Credo накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД - РИА Новости, 04.06.2025

Mr. Credo накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД

Певец Mr. Credo (Александр Махонин) накопил 27 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T06:22:00+03:00

2025-06-04T06:22:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Певец Mr. Credo (Александр Махонин) накопил 27 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и судебных документов. Популярный исполнитель 1990-х не оплачивает штрафы с конца 2023 года. Среди прочего за ним числится несколько штрафов на 30, 60 и 180 рублей. Кроме того, Mr. Credo должен оплатить две госпошлины почти на 3,3 тысячи рублей, включая исполнительские сборы, а также штрафы за административные правонарушения на 1,6 тысячи рублей. Общая сумма задолженностей Махонина составляет 30 566 рублей.

https://ria.ru/20250530/sobchak-2019893212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

гибдд мвд рф, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса