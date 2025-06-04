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Штормовой ветер обрушится на три региона Сибири
Штормовой ветер обрушится на три региона Сибири - РИА Новости, 04.06.2025
Штормовой ветер обрушится на три региона Сибири
Сильные ливни с грозами и градом, порывы штормового ветра скоростью 25 метров в секунду и выше могут нарушить в среду жизнеобеспечение населения трех регионов... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T02:41:00+03:00
2025-06-04T02:41:00+03:00
2025-06-04T02:41:00+03:00
россия
республика хакасия
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сильные ливни с грозами и градом, порывы штормового ветра скоростью 25 метров в секунду и выше могут нарушить в среду жизнеобеспечение населения трех регионов Сибирского федерального округа, предупреждает МЧС России. "По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 4 июня существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта в СФО в Республике Хакасия, Красноярском крае, Омской области", - говорится в прогнозе. Как считают спасатели, источниками возможных чрезвычайных ситуаций на территории этих регионов могут стать сильные ливни, грозы, град, а также порывы ветра скоростью 25 метров в секунду и более. МЧС России рекомендует сибирякам знать и выполнять общие меры безопасного поведения. В частности, во время сильного ветра надо находиться дома, закрыв все окна. Находясь на улице, необходимо стараться не приближаться к деревьям, а также к разнообразным сооружениям повышенного риска - мостам, эстакадам, трубопроводам и линиям электропередачи. Кроме того, следует обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.
https://ria.ru/20250527/sneg-2019268944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика хакасия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, общество
Россия, Республика Хакасия, Красноярский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Общество
Штормовой ветер обрушится на три региона Сибири
Штормовой ветер 25 м/с и выше обрушится в среду на три региона Сибири