https://ria.ru/20250604/shtorm-2020768224.html

Штормовой ветер обрушится на три региона Сибири

Штормовой ветер обрушится на три региона Сибири - РИА Новости, 04.06.2025

Штормовой ветер обрушится на три региона Сибири

Сильные ливни с грозами и градом, порывы штормового ветра скоростью 25 метров в секунду и выше могут нарушить в среду жизнеобеспечение населения трех регионов... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T02:41:00+03:00

2025-06-04T02:41:00+03:00

2025-06-04T02:41:00+03:00

россия

республика хакасия

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сильные ливни с грозами и градом, порывы штормового ветра скоростью 25 метров в секунду и выше могут нарушить в среду жизнеобеспечение населения трех регионов Сибирского федерального округа, предупреждает МЧС России. "По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 4 июня существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта в СФО в Республике Хакасия, Красноярском крае, Омской области", - говорится в прогнозе. Как считают спасатели, источниками возможных чрезвычайных ситуаций на территории этих регионов могут стать сильные ливни, грозы, град, а также порывы ветра скоростью 25 метров в секунду и более. МЧС России рекомендует сибирякам знать и выполнять общие меры безопасного поведения. В частности, во время сильного ветра надо находиться дома, закрыв все окна. Находясь на улице, необходимо стараться не приближаться к деревьям, а также к разнообразным сооружениям повышенного риска - мостам, эстакадам, трубопроводам и линиям электропередачи. Кроме того, следует обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.

https://ria.ru/20250527/sneg-2019268944.html

россия

республика хакасия

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, республика хакасия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, общество