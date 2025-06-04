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Штормовой ветер обрушится на три региона Сибири - РИА Новости, 04.06.2025
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02:41 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/shtorm-2020768224.html
Штормовой ветер обрушится на три региона Сибири
Штормовой ветер обрушится на три региона Сибири - РИА Новости, 04.06.2025
Штормовой ветер обрушится на три региона Сибири
Сильные ливни с грозами и градом, порывы штормового ветра скоростью 25 метров в секунду и выше могут нарушить в среду жизнеобеспечение населения трех регионов... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T02:41:00+03:00
2025-06-04T02:41:00+03:00
россия
республика хакасия
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сильные ливни с грозами и градом, порывы штормового ветра скоростью 25 метров в секунду и выше могут нарушить в среду жизнеобеспечение населения трех регионов Сибирского федерального округа, предупреждает МЧС России. "По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 4 июня существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта в СФО в Республике Хакасия, Красноярском крае, Омской области", - говорится в прогнозе. Как считают спасатели, источниками возможных чрезвычайных ситуаций на территории этих регионов могут стать сильные ливни, грозы, град, а также порывы ветра скоростью 25 метров в секунду и более. МЧС России рекомендует сибирякам знать и выполнять общие меры безопасного поведения. В частности, во время сильного ветра надо находиться дома, закрыв все окна. Находясь на улице, необходимо стараться не приближаться к деревьям, а также к разнообразным сооружениям повышенного риска - мостам, эстакадам, трубопроводам и линиям электропередачи. Кроме того, следует обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.
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россия
республика хакасия
красноярский край
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россия, республика хакасия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, общество
Россия, Республика Хакасия, Красноярский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Общество
Штормовой ветер обрушится на три региона Сибири

Штормовой ветер 25 м/с и выше обрушится в среду на три региона Сибири

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь
Сильный дождь - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сильные ливни с грозами и градом, порывы штормового ветра скоростью 25 метров в секунду и выше могут нарушить в среду жизнеобеспечение населения трех регионов Сибирского федерального округа, предупреждает МЧС России.
"По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 4 июня существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта в СФО в Республике Хакасия, Красноярском крае, Омской области", - говорится в прогнозе.
Как считают спасатели, источниками возможных чрезвычайных ситуаций на территории этих регионов могут стать сильные ливни, грозы, град, а также порывы ветра скоростью 25 метров в секунду и более.
МЧС России рекомендует сибирякам знать и выполнять общие меры безопасного поведения. В частности, во время сильного ветра надо находиться дома, закрыв все окна. Находясь на улице, необходимо стараться не приближаться к деревьям, а также к разнообразным сооружениям повышенного риска - мостам, эстакадам, трубопроводам и линиям электропередачи. Кроме того, следует обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.
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РоссияРеспублика ХакасияКрасноярский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГидрометцентрОбщество
 
 
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