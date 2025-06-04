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Главы Минфинов стран ШОС обсудили расширение сотрудничества - РИА Новости, 04.06.2025
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14:11 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/shos-2020856644.html
Главы Минфинов стран ШОС обсудили расширение сотрудничества
Главы Минфинов стран ШОС обсудили расширение сотрудничества - РИА Новости, 04.06.2025
Главы Минфинов стран ШОС обсудили расширение сотрудничества
Министры финансов и председатели центральных (национальных) банков стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на состоявшейся 3 июня встрече в Пекине... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:11:00+03:00
2025-06-04T14:11:00+03:00
россия
пекин
алексей лавров
шос
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Министры финансов и председатели центральных (национальных) банков стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на состоявшейся 3 июня встрече в Пекине обсудили углубление регионального сотрудничества, дальнейшее расширение использования национальных валют и совершенствование финансовой инфраструктуры, сообщает Минфин РФ по итогам встречи. "В ходе мероприятия стороны обсудили основные экономические тенденции на пространстве ШОС. Государства-члены ШОС единогласно выразили готовность к укреплению взаимодействия и координации в области макроэкономической политики, а также углублению регионального финансового сотрудничества, в том числе в вопросах развития инклюзивных цифровых финансов и дальнейшему расширению использования национальных валют. Участники отмечали важность сотрудничества в области совершенствования финансовой инфраструктуры для дальнейшего раскрытия и укрепления финансово-экономического потенциала государств-членов ШОС", - говорится в материалах на сайте. Мировая экономика переживает период повышенной неопределенности и глубоких структурных изменений. Вместе с тем, текущая ситуация открывает для государств-членов ШОС пространство для новых возможностей, отметил в своем выступлении замминистра финансов РФ Алексей Лавров, который принимал участие во встрече. Экономики государств-членов ШОС развиваются темпами практически в 2 раза выше мировых, подчеркнул замминистра финансов. "Один из факторов – это рост внутреннего товарооборота, укрепления взаимных связей. Доля стран ШОС во внешнем торговом обороте России за последние три года выросла в два раза. Страны ШОС стали основным партнером нашей страны, а доля расчетов в национальной валюте увеличилась в полтора раза. Считаем, что эту тенденцию нужно продолжать и поддерживать. Для этого нам нужно создавать самостоятельную финансовую инфраструктуру, устойчивую к внешним воздействиям", – сказал Лавров, его слова приводятся в материалах. "Участники заседания поддержали инициативу китайского председательства по созданию Сети аналитических центров ШОС по финансам, деятельность которой может послужить платформой для обмена знаниями и опытом между государствами-членами ШОС, а также нацелена на оказание экспертной поддержки министерствам финансов и центральным банкам", - отмечается в материалах. Для дальнейшей активизации многостороннего сотрудничества стороны отметили важность проведения регулярных встреч министров финансов и председателей центральных (национальных) банков стран ШОС.
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россия, пекин, алексей лавров, шос
Россия, Пекин, Алексей Лавров, ШОС
Главы Минфинов стран ШОС обсудили расширение сотрудничества

Главы Минфинов стран ШОС обсудили расширение регионального сотрудничества

© РИА НовостиФлаги стран участников ШОС
Флаги стран участников ШОС - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости
Флаги стран участников ШОС. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Министры финансов и председатели центральных (национальных) банков стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на состоявшейся 3 июня встрече в Пекине обсудили углубление регионального сотрудничества, дальнейшее расширение использования национальных валют и совершенствование финансовой инфраструктуры, сообщает Минфин РФ по итогам встречи.
"В ходе мероприятия стороны обсудили основные экономические тенденции на пространстве ШОС. Государства-члены ШОС единогласно выразили готовность к укреплению взаимодействия и координации в области макроэкономической политики, а также углублению регионального финансового сотрудничества, в том числе в вопросах развития инклюзивных цифровых финансов и дальнейшему расширению использования национальных валют. Участники отмечали важность сотрудничества в области совершенствования финансовой инфраструктуры для дальнейшего раскрытия и укрепления финансово-экономического потенциала государств-членов ШОС", - говорится в материалах на сайте.
Мировая экономика переживает период повышенной неопределенности и глубоких структурных изменений. Вместе с тем, текущая ситуация открывает для государств-членов ШОС пространство для новых возможностей, отметил в своем выступлении замминистра финансов РФ Алексей Лавров, который принимал участие во встрече.
Экономики государств-членов ШОС развиваются темпами практически в 2 раза выше мировых, подчеркнул замминистра финансов. "Один из факторов – это рост внутреннего товарооборота, укрепления взаимных связей. Доля стран ШОС во внешнем торговом обороте России за последние три года выросла в два раза. Страны ШОС стали основным партнером нашей страны, а доля расчетов в национальной валюте увеличилась в полтора раза. Считаем, что эту тенденцию нужно продолжать и поддерживать. Для этого нам нужно создавать самостоятельную финансовую инфраструктуру, устойчивую к внешним воздействиям", – сказал Лавров, его слова приводятся в материалах.
"Участники заседания поддержали инициативу китайского председательства по созданию Сети аналитических центров ШОС по финансам, деятельность которой может послужить платформой для обмена знаниями и опытом между государствами-членами ШОС, а также нацелена на оказание экспертной поддержки министерствам финансов и центральным банкам", - отмечается в материалах.
Для дальнейшей активизации многостороннего сотрудничества стороны отметили важность проведения регулярных встреч министров финансов и председателей центральных (национальных) банков стран ШОС.
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