https://ria.ru/20250604/shos-2020856644.html
Главы Минфинов стран ШОС обсудили расширение сотрудничества
Главы Минфинов стран ШОС обсудили расширение сотрудничества - РИА Новости, 04.06.2025
Главы Минфинов стран ШОС обсудили расширение сотрудничества
Министры финансов и председатели центральных (национальных) банков стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на состоявшейся 3 июня встрече в Пекине... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:11:00+03:00
2025-06-04T14:11:00+03:00
2025-06-04T14:11:00+03:00
россия
пекин
алексей лавров
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17440/50/174405047_0:56:601:394_1920x0_80_0_0_38e37dc47539fd2b71e94c82281b938d.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Министры финансов и председатели центральных (национальных) банков стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на состоявшейся 3 июня встрече в Пекине обсудили углубление регионального сотрудничества, дальнейшее расширение использования национальных валют и совершенствование финансовой инфраструктуры, сообщает Минфин РФ по итогам встречи. "В ходе мероприятия стороны обсудили основные экономические тенденции на пространстве ШОС. Государства-члены ШОС единогласно выразили готовность к укреплению взаимодействия и координации в области макроэкономической политики, а также углублению регионального финансового сотрудничества, в том числе в вопросах развития инклюзивных цифровых финансов и дальнейшему расширению использования национальных валют. Участники отмечали важность сотрудничества в области совершенствования финансовой инфраструктуры для дальнейшего раскрытия и укрепления финансово-экономического потенциала государств-членов ШОС", - говорится в материалах на сайте. Мировая экономика переживает период повышенной неопределенности и глубоких структурных изменений. Вместе с тем, текущая ситуация открывает для государств-членов ШОС пространство для новых возможностей, отметил в своем выступлении замминистра финансов РФ Алексей Лавров, который принимал участие во встрече. Экономики государств-членов ШОС развиваются темпами практически в 2 раза выше мировых, подчеркнул замминистра финансов. "Один из факторов – это рост внутреннего товарооборота, укрепления взаимных связей. Доля стран ШОС во внешнем торговом обороте России за последние три года выросла в два раза. Страны ШОС стали основным партнером нашей страны, а доля расчетов в национальной валюте увеличилась в полтора раза. Считаем, что эту тенденцию нужно продолжать и поддерживать. Для этого нам нужно создавать самостоятельную финансовую инфраструктуру, устойчивую к внешним воздействиям", – сказал Лавров, его слова приводятся в материалах. "Участники заседания поддержали инициативу китайского председательства по созданию Сети аналитических центров ШОС по финансам, деятельность которой может послужить платформой для обмена знаниями и опытом между государствами-членами ШОС, а также нацелена на оказание экспертной поддержки министерствам финансов и центральным банкам", - отмечается в материалах. Для дальнейшей активизации многостороннего сотрудничества стороны отметили важность проведения регулярных встреч министров финансов и председателей центральных (национальных) банков стран ШОС.
https://ria.ru/20250528/bezopasnost-2019561539.html
россия
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17440/50/174405047_0:0:601:450_1920x0_80_0_0_61878346860daf65058cf00aaf77cca7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пекин, алексей лавров, шос
Россия, Пекин, Алексей Лавров, ШОС
Главы Минфинов стран ШОС обсудили расширение сотрудничества
Главы Минфинов стран ШОС обсудили расширение регионального сотрудничества
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Министры финансов и председатели центральных (национальных) банков стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на состоявшейся 3 июня встрече в Пекине обсудили углубление регионального сотрудничества, дальнейшее расширение использования национальных валют и совершенствование финансовой инфраструктуры, сообщает Минфин РФ по итогам встречи.
"В ходе мероприятия стороны обсудили основные экономические тенденции на пространстве ШОС
. Государства-члены ШОС единогласно выразили готовность к укреплению взаимодействия и координации в области макроэкономической политики, а также углублению регионального финансового сотрудничества, в том числе в вопросах развития инклюзивных цифровых финансов и дальнейшему расширению использования национальных валют. Участники отмечали важность сотрудничества в области совершенствования финансовой инфраструктуры для дальнейшего раскрытия и укрепления финансово-экономического потенциала государств-членов ШОС", - говорится в материалах на сайте.
Мировая экономика переживает период повышенной неопределенности и глубоких структурных изменений. Вместе с тем, текущая ситуация открывает для государств-членов ШОС пространство для новых возможностей, отметил в своем выступлении замминистра финансов РФ Алексей Лавров
, который принимал участие во встрече.
Экономики государств-членов ШОС развиваются темпами практически в 2 раза выше мировых, подчеркнул замминистра финансов. "Один из факторов – это рост внутреннего товарооборота, укрепления взаимных связей. Доля стран ШОС во внешнем торговом обороте России за последние три года выросла в два раза. Страны ШОС стали основным партнером нашей страны, а доля расчетов в национальной валюте увеличилась в полтора раза. Считаем, что эту тенденцию нужно продолжать и поддерживать. Для этого нам нужно создавать самостоятельную финансовую инфраструктуру, устойчивую к внешним воздействиям", – сказал Лавров, его слова приводятся в материалах.
"Участники заседания поддержали инициативу китайского председательства по созданию Сети аналитических центров ШОС по финансам, деятельность которой может послужить платформой для обмена знаниями и опытом между государствами-членами ШОС, а также нацелена на оказание экспертной поддержки министерствам финансов и центральным банкам", - отмечается в материалах.
Для дальнейшей активизации многостороннего сотрудничества стороны отметили важность проведения регулярных встреч министров финансов и председателей центральных (национальных) банков стран ШОС.