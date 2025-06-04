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Блогера Шария приговорили к 15 годам лишения свободы на Украине - РИА Новости, 04.06.2025
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18:46 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/sharij-2020949417.html
Блогера Шария приговорили к 15 годам лишения свободы на Украине
Блогера Шария приговорили к 15 годам лишения свободы на Украине - РИА Новости, 04.06.2025
Блогера Шария приговорили к 15 годам лишения свободы на Украине
Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что на Украине его заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T18:46:00+03:00
2025-06-04T18:46:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что на Украине его заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. В начале июля 2023 года Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения Шарию в госизмене. Ведомство обвинило его в сотрудничестве с ФСБ, а также в том, что он якобы принимал участие в подготовке и распространении "постановочных" видеороликов с допросами украинских военнопленных, которые потом якобы использовались для дискредитации военно-политического руководства Украины. В ответ Шарий заявил, что никогда не контактировал с ФСБ и подчеркнул, что сможет доказать свою невиновность в любом суде. "Итак, винницкая помойка, которая называется официально "Винницким судом", сегодня огласила приговор... Я получил 15 лет тюрьмы. Моя вина заключается в том, что я "вел антиукраинскую деятельность на своем Telegram-канале и на Youtube", - написал Шарий в своем Telegram-канале. Как утверждает Шарий, приговор оглашался без присутствия его адвокатов, кроме того, суд отказался заслушать доказательство его невиновности, а его самого на слушания дела просто не допускали. Как заявил блогер, суд постановил конфисковать у него Telegram- и Youtube-каналы. Возможную процедуру конфискации онлайн-платформ он не описал.
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018561971.html
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в мире, украина, анатолий шарий, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), youtube
В мире, Украина, Анатолий Шарий, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), YouTube
Блогера Шария приговорили к 15 годам лишения свободы на Украине

Шарий заявил, что его заочно приговорили к 15 годам лишения свободы на Украине

CC BY-SA 4.0 / Westmclaren / Sharij, Anatoly Anatolievich / Cropped imageАнатолий Шарий
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
CC BY-SA 4.0 / Westmclaren / Sharij, Anatoly Anatolievich / Cropped image
Анатолий Шарий. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что на Украине его заочно приговорили к 15 годам лишения свободы.
В начале июля 2023 года Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения Шарию в госизмене. Ведомство обвинило его в сотрудничестве с ФСБ, а также в том, что он якобы принимал участие в подготовке и распространении "постановочных" видеороликов с допросами украинских военнопленных, которые потом якобы использовались для дискредитации военно-политического руководства Украины. В ответ Шарий заявил, что никогда не контактировал с ФСБ и подчеркнул, что сможет доказать свою невиновность в любом суде.
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"Итак, винницкая помойка, которая называется официально "Винницким судом", сегодня огласила приговор... Я получил 15 лет тюрьмы. Моя вина заключается в том, что я "вел антиукраинскую деятельность на своем Telegram-канале и на Youtube", - написал Шарий в своем Telegram-канале.
Как утверждает Шарий, приговор оглашался без присутствия его адвокатов, кроме того, суд отказался заслушать доказательство его невиновности, а его самого на слушания дела просто не допускали.
Как заявил блогер, суд постановил конфисковать у него Telegram- и Youtube-каналы. Возможную процедуру конфискации онлайн-платформ он не описал.
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В миреУкраинаАнатолий ШарийФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)YouTube
 
 
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