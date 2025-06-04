https://ria.ru/20250604/shakhta-2020780091.html
В Воркуте произошла авария на шахте "Комсомольская"
В Воркуте произошла авария на шахте "Комсомольская" - РИА Новости, 04.06.2025
В Воркуте произошла авария на шахте "Комсомольская"
Аварийная ситуация на шахте "Комсомольская", из-за которой остановились вентиляторы, произошла в Воркуте, в шахте находились 115 горняков, которых эвакуировали... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T07:14:00+03:00
2025-06-04T07:14:00+03:00
2025-06-04T13:08:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Аварийная ситуация на шахте "Комсомольская", из-за которой остановились вентиляторы, произошла в Воркуте, в шахте находились 115 горняков, которых эвакуировали на поверхность, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Республике Коми. Ведомство отмечает, что 4 июня на шахте "Комсомольская" муниципального округа "Воркута" произошла остановка вентилятора главного проветривания. Причина устанавливается. "В шахте находятся 115 человек, выводятся на поверхность. На место инцидента выехало отделение Воргашорского ВГСВ и оперативная группа Воркутинского местного пожарно-спасательного гарнизона", - сообщает ведомство на сайте. Позже МЧС объявило, что аварийная ситуация на шахте "Комсомольская" завершена и шахта продолжает работу в штатном режиме. В сообщении говорится о том, что в 03.40 был запущен вентилятор ГВП на шахте "Комсомольская" муниципального округа "Воркута", шахта продолжает работу в штатном режиме.
https://ria.ru/20250516/shakhty-2017302133.html
https://ria.ru/20250415/obval-2011336679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воркута, россия, республика коми, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), главная военная прокуратура рф
Происшествия, Воркута, Россия, Республика Коми, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Главная военная прокуратура РФ
В Воркуте произошла авария на шахте "Комсомольская"
Остановка вентиляторов в шахте привела к эвакуации 115 горняков в Воркуте