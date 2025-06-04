https://ria.ru/20250604/shakhta-2020780091.html

В Воркуте произошла авария на шахте "Комсомольская"

В Воркуте произошла авария на шахте "Комсомольская" - РИА Новости, 04.06.2025

В Воркуте произошла авария на шахте "Комсомольская"

Аварийная ситуация на шахте "Комсомольская", из-за которой остановились вентиляторы, произошла в Воркуте, в шахте находились 115 горняков, которых эвакуировали... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T07:14:00+03:00

2025-06-04T07:14:00+03:00

2025-06-04T13:08:00+03:00

происшествия

воркута

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республика коми

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

главная военная прокуратура рф

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Аварийная ситуация на шахте "Комсомольская", из-за которой остановились вентиляторы, произошла в Воркуте, в шахте находились 115 горняков, которых эвакуировали на поверхность, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Республике Коми. Ведомство отмечает, что 4 июня на шахте "Комсомольская" муниципального округа "Воркута" произошла остановка вентилятора главного проветривания. Причина устанавливается. "В шахте находятся 115 человек, выводятся на поверхность. На место инцидента выехало отделение Воргашорского ВГСВ и оперативная группа Воркутинского местного пожарно-спасательного гарнизона", - сообщает ведомство на сайте. Позже МЧС объявило, что аварийная ситуация на шахте "Комсомольская" завершена и шахта продолжает работу в штатном режиме. В сообщении говорится о том, что в 03.40 был запущен вентилятор ГВП на шахте "Комсомольская" муниципального округа "Воркута", шахта продолжает работу в штатном режиме.

https://ria.ru/20250516/shakhty-2017302133.html

https://ria.ru/20250415/obval-2011336679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, воркута, россия, республика коми, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), главная военная прокуратура рф