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Две трети российского трафика YouTube ушло на отечественные площадки - РИА Новости, 04.06.2025
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18:07 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/shadaev-2020936415.html
Две трети российского трафика YouTube ушло на отечественные площадки
Две трети российского трафика YouTube ушло на отечественные площадки - РИА Новости, 04.06.2025
Две трети российского трафика YouTube ушло на отечественные площадки
YouTube в прошлом году начал массово блокировать и удалять каналы популярных блогеров и авторов в России, в итоге две трети российского трафика американского... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T18:07:00+03:00
2025-06-04T18:07:00+03:00
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технологии
россия
максут шадаев
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. YouTube в прошлом году начал массово блокировать и удалять каналы популярных блогеров и авторов в России, в итоге две трети российского трафика американского видеохостинга ушло на отечественные площадки, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "После начала СВО, YouTube - крупнейшая видеоплатформа - отключила возможность нашим блогерам зарабатывать на рекламе. А в прошлом году, без всяких объяснений, эта платформа начала массово блокировать, удалять каналы наших популярных авторов, и в том числе поп-звезд, аудитория которых насчитывала несколько миллионов подписчиков", - сказал он в рамках совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства. "В результате эти блогеры, авторы перешли на российские агрегаторы пользовательского видео. Таких у нас два - "VK Видео" и Rutube. И мы видим сейчас, что две трети трафика YouTube ушло на российские площадки", - добавил министр. Он отметил, что большая часть ушла на "VK Видео", но и Rutube показывает "неплохие темпы развития". Аудитория "VK Видео" на текущий момент больше 40 миллионов пользователей в день.
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общество, технологии, россия, максут шадаев, владимир путин, youtube, rutube
Общество, Технологии, Россия, Максут Шадаев, Владимир Путин, YouTube, Rutube
Две трети российского трафика YouTube ушло на отечественные площадки

Шадаев: две трети российского трафика YouTube ушло на отечественные площадки

© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. YouTube в прошлом году начал массово блокировать и удалять каналы популярных блогеров и авторов в России, в итоге две трети российского трафика американского видеохостинга ушло на отечественные площадки, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"После начала СВО, YouTube - крупнейшая видеоплатформа - отключила возможность нашим блогерам зарабатывать на рекламе. А в прошлом году, без всяких объяснений, эта платформа начала массово блокировать, удалять каналы наших популярных авторов, и в том числе поп-звезд, аудитория которых насчитывала несколько миллионов подписчиков", - сказал он в рамках совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства.
"В результате эти блогеры, авторы перешли на российские агрегаторы пользовательского видео. Таких у нас два - "VK Видео" и Rutube. И мы видим сейчас, что две трети трафика YouTube ушло на российские площадки", - добавил министр.
Он отметил, что большая часть ушла на "VK Видео", но и Rutube показывает "неплохие темпы развития". Аудитория "VK Видео" на текущий момент больше 40 миллионов пользователей в день.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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30 мая, 02:50
 
ОбществоТехнологииРоссияМаксут ШадаевВладимир ПутинYouTubeRutube
 
 
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