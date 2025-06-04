Глава Минцифры доложил Путину о работе над национальным мессенджером
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев
© Фотохост-агентство РИА Новости
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Минцифры ведет техническую подготовку сервисов, которые войдут в новый национальный мессенджер, доложил глава ведомства Максут Шадаев на совещании Владимира Путина с правительством.
"Мессенджер является очень удобным каналом получения госуслуг. Мы в него можем встроить так называемого помощника, или, как сейчас говорят, цифрового ассистента, который подскажет пользователю, каким требованиям он должен соответствовать, чтобы получить ту или иную услугу, подаст за него необходимые документы или предоставит прямо в мессенджер документ, подтверждающий факт оказания услуги. Ведем техническую проработку этих сервисов", — рассказал министр.
Сейчас подготовлен законопроект, позволяющий создать правовую базу для их постепенного запуска, добавил Шадаев.
Другие заявления главы Минцифры
- Почти 70 процентов российских пользователей ищут информацию в "Яндексе".
- Около 40 процентов юзеров используют отечественный браузер для доступа к интернет-сайтам.
- В российских соцсетях — VK и "Одноклассники" — зарегистрированы примерно 80 процентов совершеннолетнего населения страны.
- Две трети российского трафика YouTube ушло на отечественные площадки, большая часть — на "VK Видео", его аудитория составляет более 40 миллионов пользователей в день.
- Rutube также показывает неплохие темпы развития.
- VK вывела на рынок полностью российский мессенджер MAX, который по базовой функциональности сопоставим с зарубежными конкурентами.
- Российские ИИ-сервисы, разрабатываемые "Яндексом" и "Сбером", не уступают по качеству ChatGPT, доля этих приложений по количеству пользователей внутри страны составляет 95 процентов.
- Госдума рассмотрит законопроект об обязательной предустановке российского магазина приложений RuStore на мобильные устройства.
- Сейчас он есть на более чем 80 миллионах устройств, а его ежемесячная аудитория составляет 50 миллионов человек.
Новый национальный мессенджер
- Объединит возможности мессенджера и функции государственных сервисов.
- Позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID — так можно будет идентифицировать себя при заселении в гостиницы или при покупках для подтверждения возраста.
- В будущем в систему могут добавить диплом об образовании, водительское удостоверение и полис ОМС.
- Государственные и муниципальные органы получат правовую возможность пользоваться нацсервисом при общении с гражданами.
- Обязательное условие приложения — отечественная разработка и вхождение в реестр российского ПО.
- Подключение сервиса к системе "Госключ" позволит использовать усиленную цифровую подпись при заключении договоров.
- Приложение призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров.