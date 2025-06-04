https://ria.ru/20250604/shadaev-2020934622.html

Глава Минцифры доложил Путину о работе над национальным мессенджером

Глава Минцифры доложил Путину о работе над национальным мессенджером - РИА Новости, 04.06.2025

Глава Минцифры доложил Путину о работе над национальным мессенджером

Минцифры ведет техническую подготовку сервисов, которые войдут в новый национальный мессенджер, доложил глава ведомства Максут Шадаев на совещании Владимира... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T18:07:00+03:00

2025-06-04T18:07:00+03:00

2025-06-04T22:11:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Минцифры ведет техническую подготовку сервисов, которые войдут в новый национальный мессенджер, доложил глава ведомства Максут Шадаев на совещании Владимира Путина с правительством."Мессенджер является очень удобным каналом получения госуслуг. Мы в него можем встроить так называемого помощника, или, как сейчас говорят, цифрового ассистента, который подскажет пользователю, каким требованиям он должен соответствовать, чтобы получить ту или иную услугу, подаст за него необходимые документы или предоставит прямо в мессенджер документ, подтверждающий факт оказания услуги. Ведем техническую проработку этих сервисов", — рассказал министр.Сейчас подготовлен законопроект, позволяющий создать правовую базу для их постепенного запуска, добавил Шадаев.Другие заявления главы МинцифрыНовый национальный мессенджер

https://ria.ru/20250526/putin-2019169734.html

https://ria.ru/20250526/putin-2019149085.html

https://ria.ru/20250530/messendzher-2020069611.html

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Влада Икрамова

общество, youtube, rutube, госдума рф, владимир путин, максут шадаев, россия, яндекс, одноклассники