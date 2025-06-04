Рейтинг@Mail.ru
Глава Минцифры доложил Путину о работе над национальным мессенджером - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 04.06.2025 (обновлено: 22:11 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/shadaev-2020934622.html
Глава Минцифры доложил Путину о работе над национальным мессенджером
Глава Минцифры доложил Путину о работе над национальным мессенджером - РИА Новости, 04.06.2025
Глава Минцифры доложил Путину о работе над национальным мессенджером
Минцифры ведет техническую подготовку сервисов, которые войдут в новый национальный мессенджер, доложил глава ведомства Максут Шадаев на совещании Владимира... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T18:07:00+03:00
2025-06-04T22:11:00+03:00
общество
youtube
rutube
госдума рф
владимир путин
максут шадаев
россия
яндекс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932780871_0:0:2894:1628_1920x0_80_0_0_4f9821d933cd36ab309cb579cfc3d7c2.jpg
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Минцифры ведет техническую подготовку сервисов, которые войдут в новый национальный мессенджер, доложил глава ведомства Максут Шадаев на совещании Владимира Путина с правительством."Мессенджер является очень удобным каналом получения госуслуг. Мы в него можем встроить так называемого помощника, или, как сейчас говорят, цифрового ассистента, который подскажет пользователю, каким требованиям он должен соответствовать, чтобы получить ту или иную услугу, подаст за него необходимые документы или предоставит прямо в мессенджер документ, подтверждающий факт оказания услуги. Ведем техническую проработку этих сервисов", — рассказал министр.Сейчас подготовлен законопроект, позволяющий создать правовую базу для их постепенного запуска, добавил Шадаев.Другие заявления главы МинцифрыНовый национальный мессенджер
https://ria.ru/20250526/putin-2019169734.html
https://ria.ru/20250526/putin-2019149085.html
https://ria.ru/20250530/messendzher-2020069611.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932780871_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_f10660b9dd9297864b1f3161b4caafc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, youtube, rutube, госдума рф, владимир путин, максут шадаев, россия, яндекс, одноклассники
Общество, YouTube, Rutube, Госдума РФ, Владимир Путин, Максут Шадаев, Россия, Яндекс, Одноклассники

Глава Минцифры доложил Путину о работе над национальным мессенджером

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Минцифры ведет техническую подготовку сервисов, которые войдут в новый национальный мессенджер, доложил глава ведомства Максут Шадаев на совещании Владимира Путина с правительством.
"Мессенджер является очень удобным каналом получения госуслуг. Мы в него можем встроить так называемого помощника, или, как сейчас говорят, цифрового ассистента, который подскажет пользователю, каким требованиям он должен соответствовать, чтобы получить ту или иную услугу, подаст за него необходимые документы или предоставит прямо в мессенджер документ, подтверждающий факт оказания услуги. Ведем техническую проработку этих сервисов", — рассказал министр.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Путин призвал увеличить использование российского программного обеспечения
26 мая, 17:58
Сейчас подготовлен законопроект, позволяющий создать правовую базу для их постепенного запуска, добавил Шадаев.

Другие заявления главы Минцифры

  • Почти 70 процентов российских пользователей ищут информацию в "Яндексе".
  • Около 40 процентов юзеров используют отечественный браузер для доступа к интернет-сайтам.
  • В российских соцсетях — VK и "Одноклассники" — зарегистрированы примерно 80 процентов совершеннолетнего населения страны.
  • Две трети российского трафика YouTube ушло на отечественные площадки, большая часть — на "VK Видео", его аудитория составляет более 40 миллионов пользователей в день.
  • Rutube также показывает неплохие темпы развития.
  • VK вывела на рынок полностью российский мессенджер MAX, который по базовой функциональности сопоставим с зарубежными конкурентами.
  • Российские ИИ-сервисы, разрабатываемые "Яндексом" и "Сбером", не уступают по качеству ChatGPT, доля этих приложений по количеству пользователей внутри страны составляет 95 процентов.
  • Госдума рассмотрит законопроект об обязательной предустановке российского магазина приложений RuStore на мобильные устройства.
  • Сейчас он есть на более чем 80 миллионах устройств, а его ежемесячная аудитория составляет 50 миллионов человек.
Встреча Путина с представителями деловых кругов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Путин призвал "душить" иностранные сервисы, действующие против России
26 мая, 16:49

Новый национальный мессенджер

  • Объединит возможности мессенджера и функции государственных сервисов.
  • Позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID — так можно будет идентифицировать себя при заселении в гостиницы или при покупках для подтверждения возраста.
  • В будущем в систему могут добавить диплом об образовании, водительское удостоверение и полис ОМС.
  • Государственные и муниципальные органы получат правовую возможность пользоваться нацсервисом при общении с гражданами.
  • Обязательное условие приложения — отечественная разработка и вхождение в реестр российского ПО.
  • Подключение сервиса к системе "Госключ" позволит использовать усиленную цифровую подпись при заключении договоров.
  • Приложение призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Национальный мессенджер укрепит независимость России, заявили в Минцифры
30 мая, 20:40
 
ОбществоYouTubeRutubeГосдума РФВладимир ПутинМаксут ШадаевРоссияЯндексОдноклассники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала