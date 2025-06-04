https://ria.ru/20250604/shadaev-2020928734.html

В Минцифры рассказали, сколько россиян ищут информацию в "Яндексе"

В Минцифры рассказали, сколько россиян ищут информацию в "Яндексе" - РИА Новости, 04.06.2025

В Минцифры рассказали, сколько россиян ищут информацию в "Яндексе"

Почти 70% российских пользователей интернета ищут информацию в "Яндексе", а 10 миллионов человек ежедневно заказывают доставку еды или такси, сообщил глава... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T17:49:00+03:00

2025-06-04T17:49:00+03:00

2025-06-04T17:49:00+03:00

общество

технологии

россия

максут шадаев

владимир путин

яндекс

одноклассники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150091/57/1500915767_0:59:3438:1993_1920x0_80_0_0_d6101154fb63dac17d0585f8ac87372f.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Почти 70% российских пользователей интернета ищут информацию в "Яндексе", а 10 миллионов человек ежедневно заказывают доставку еды или такси, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "Почти 70% российских пользователей ищут информацию в "Яндексе", в нашем российском поисковике. В абсолютных цифрах это почти 50 миллионов человек в день", - сообщил он в рамках совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства. Он добавил, что 40% российских пользователей используют отечественный браузер для доступа к интернет-сайтам. В российских социальных сетях - VK и "Одноклассниках" - зарегистрировано около 80% совершеннолетнего населения нашей страны, и каждый день в них заходят примерно 60 миллионов человек. "40 миллионов семей у нас регулярно совершают покупки в российских маркетплейсах, а 10 миллионов человек ежедневно в российских мобильных приложениях заказывают такси или доставку еды", - добавил министр.

https://ria.ru/20250604/ii-2020927900.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, максут шадаев, владимир путин, яндекс, одноклассники