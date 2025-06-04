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В Минцифры рассказали, сколько россиян ищут информацию в "Яндексе" - РИА Новости, 04.06.2025
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17:49 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/shadaev-2020928734.html
В Минцифры рассказали, сколько россиян ищут информацию в "Яндексе"
В Минцифры рассказали, сколько россиян ищут информацию в "Яндексе" - РИА Новости, 04.06.2025
В Минцифры рассказали, сколько россиян ищут информацию в "Яндексе"
Почти 70% российских пользователей интернета ищут информацию в "Яндексе", а 10 миллионов человек ежедневно заказывают доставку еды или такси, сообщил глава... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:49:00+03:00
2025-06-04T17:49:00+03:00
общество
технологии
россия
максут шадаев
владимир путин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Почти 70% российских пользователей интернета ищут информацию в "Яндексе", а 10 миллионов человек ежедневно заказывают доставку еды или такси, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "Почти 70% российских пользователей ищут информацию в "Яндексе", в нашем российском поисковике. В абсолютных цифрах это почти 50 миллионов человек в день", - сообщил он в рамках совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства. Он добавил, что 40% российских пользователей используют отечественный браузер для доступа к интернет-сайтам. В российских социальных сетях - VK и "Одноклассниках" - зарегистрировано около 80% совершеннолетнего населения нашей страны, и каждый день в них заходят примерно 60 миллионов человек. "40 миллионов семей у нас регулярно совершают покупки в российских маркетплейсах, а 10 миллионов человек ежедневно в российских мобильных приложениях заказывают такси или доставку еды", - добавил министр.
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общество, технологии, россия, максут шадаев, владимир путин, яндекс, одноклассники
Общество, Технологии, Россия, Максут Шадаев, Владимир Путин, Яндекс, Одноклассники
В Минцифры рассказали, сколько россиян ищут информацию в "Яндексе"

Глава Минцифры Шадаев: почти 70% россиян ежедневно ищут информацию в "Яндексе"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Яндекс"
Логотип компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Почти 70% российских пользователей интернета ищут информацию в "Яндексе", а 10 миллионов человек ежедневно заказывают доставку еды или такси, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Почти 70% российских пользователей ищут информацию в "Яндексе", в нашем российском поисковике. В абсолютных цифрах это почти 50 миллионов человек в день", - сообщил он в рамках совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства.
Он добавил, что 40% российских пользователей используют отечественный браузер для доступа к интернет-сайтам. В российских социальных сетях - VK и "Одноклассниках" - зарегистрировано около 80% совершеннолетнего населения нашей страны, и каждый день в них заходят примерно 60 миллионов человек.
"40 миллионов семей у нас регулярно совершают покупки в российских маркетплейсах, а 10 миллионов человек ежедневно в российских мобильных приложениях заказывают такси или доставку еды", - добавил министр.
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