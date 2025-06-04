https://ria.ru/20250604/sever-2020954336.html

Ключи от Арктики: как Архангельск открывает эру развития русского Севера

Ключи от Арктики: как Архангельск открывает эру развития русского Севера - РИА Новости, 04.06.2025

Ключи от Арктики: как Архангельск открывает эру развития русского Севера

С 3 по 4 июня в Архангельске прошел II Женский Арктический форум, событие объединило более тысячи женщин-лидеров северных регионов России, сообщает пресс-служба РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T20:59:00+03:00

2025-06-04T20:59:00+03:00

2025-06-04T20:59:00+03:00

архангельск

россия

арктика

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С 3 по 4 июня в Архангельске прошел II Женский Арктический форум, событие объединило более тысячи женщин-лидеров северных регионов России, сообщает пресс-служба правительства региона.Тот факт, что площадкой форума стал именно Архангельск, в ведомстве называют неслучайным. Поморье все чаще заявляет о своих лидерских амбициях в сфере развития Арктики и все более явно претендует на роль современного центра русского Севера.Так, в последние пять лет, несмотря на пандемию и санкционное давление, стали для Архангельской области периодом экономического роста. Валовой региональный продукт региона к 2024 году вырос до 835 миллиардов рублей. Подводя итоги работы, губернатор области Александр Цыбульский особо отметил рост собственных доходов областного бюджета. Они почти удвоились — с 55,6 до 97,6 миллиарда рублей.Северные ворота России"Архангельск — это не просто порт. Это историческая точка входа России в большой мир. Когда-то — окно в Европу, во время войны — ворота помощи и выживания, а сегодня — ключевая опора Северного морского пути и надежный вектор в направлении Азии. Мы уже не догоняем – мы ведем маршрут вперед", – отмечает Цыбульский, его слова приводит пресс-служба.Так, среднегодовой грузооборот порта стабильно превышает 5 миллионов тонн. В 2024 году перевалка контейнеров достигла рекорда — 230 тысяч тонн, что в 30 раз больше уровня 2017 года.Мультимодальный маршрут "Арктический экспресс №1" делает Архангельск отправной точкой кратчайшего пути до китайских портов. В 2023 году по этому направлению выполнены десять рейсов в порты Китая и обратно. Общий объем перевозок составил 13,5 тысячи двадцатифутовых контейнеров. Параллельно готовится запуск проекта глубоководного района порта, способного усилить роль Архангельска как стратегического хаба Арктики.Ядерный щит и большой ремонтВ полную силу работают оборонные верфи Архангельской области. С 2012 года "Севмаш" передал в состав военно-морского флота 13 атомных подводных лодок 4-го поколения. Завод "Красная Кузница" возобновил строительство пассажирских судов ледового класса – впервые за 30 лет. Губернатор сегодня активно продвигает проект строительства новой верфи, которая расширит возможности судостроения в регионе.Особый рост показал судоремонт. До санкций большую часть судов ремонтировали за границей, теперь они возвращаются в Архангельск. В 2020 году — 180 судов, в 2024 — уже 350. Бизнес активно инвестирует в расширение мощностей и закупку оборудования, формируя новую промышленную базу.Промышленный суверенитетСанкции стали стимулом к импортозамещению. Архангельские предприятия перешли к выпуску отечественных аналогов: от запчастей для лесотехники и оборудования для ЦБК до харвестерных головок и движительных комплексов ледоколов.Меняется и лесопромышленный комплекс. Основной покупатель теперь – на Востоке. В дополнение к сырьевому экспорту — курс на глубокую переработку. Модернизируется Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, появляются линии по выпуску ранее импортируемых товаров. Развиваются кластеры деревянного домостроения и лесохимии.Инвестиции в человеческий капиталЗа 5 лет в экономику Поморья вложено свыше 560 миллиардов рублей, почти половина – собственные средства предприятий. Используются федеральные механизмы – в регионе 259 резидентов Арктической зоны РФ с планом по инвестициям в 193 млрд рублей. Создана первая в области территория опережающего развития — "Столица Севера".Экономический рост – основа для повышения качества жизни северян. Архангельская область — лидер по "Арктической ипотеке": уже более 7 тысяч семей улучшили жилищные условия. Идет расселение аварийного жилья, модернизируются сети, котельные, водоснабжение. В норматив приведено 1,8 тысячи километров дорог, обновляется транспорт, реконструирован аэропорт. Строятся школы и детсады, будущий кампус "Арктическая звезда" должен стать ядром северного образования.Арктический флагманВопрос сбережения человеческого потенциала на Севере, повышения качества жизни был одним из ключевых и на женском Арктическом форуме."Я уверен, что каждый из вас привнесет ценные идеи и предложения, которые помогут нам создать более справедливое и процветающее будущее для всех жителей Арктики", – cказал Цыбульский, приветствуя участников форума.

https://ria.ru/20250326/tsybulskiy-2007566166.html

https://ria.ru/20250604/arkhangelsk-2020900580.html

https://ria.ru/20250521/inostrantsy-2018303171.html

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архангельск, россия, арктика