https://ria.ru/20250604/servis-2020820194.html

Закон о национальном многофункциональном сервисе могут принять в июне

Закон о национальном многофункциональном сервисе могут принять в июне - РИА Новости, 04.06.2025

Закон о национальном многофункциональном сервисе могут принять в июне

Закон о создании национального многофункционального сервиса может быть принят в июне, считает глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T11:42:00+03:00

2025-06-04T11:42:00+03:00

2025-06-04T16:05:00+03:00

технологии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Закон о создании национального многофункционального сервиса может быть принят в июне, считает глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. "В июне месяце мы завершим работу с точки зрения регуляторики. Убежден, что наш ИТ-сектор представит те решения, которые по критериям, характеристикам попадут под нашу задумку", - сказал он в ходе сессии в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). После этого, по словам депутата, правительство РФ сможет наделить такой сервис статусом национального. Правительство РФ ранее поддержало законопроект о создании в России национального многофункционального сервиса. Новая многофункциональная цифровая платформа обмена данными объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг. В частности, платформа позволит установить возраст гражданина без предъявления паспорта. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта были внесены в Госдуму. Боярский отмечал, что создание национального многофункционального сервиса, а по сути новой, уникальной экосистемы, которая обеспечит новые и всевозрастающие потребности россиян, закроет "последнюю брешь" в цифровой безопасности россиян, поскольку призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров. Появление национального мессенджера в РФ укрепит независимость, позволит развивать конкуренцию с зарубежными платформами, снизить уровень кибермошенничества и повысить безопасность, отмечали в Минцифре. Идею национального мессенджера оценили и в Кремле - пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал его появление в РФ при условии, если он будет конкурентоспособным.

https://ria.ru/20250530/peskov-2019942979.html

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Ольга Фомченкова

технологии, россия, сергей боярский, дмитрий песков, госдума рф, ципр-2025