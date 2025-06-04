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Закон о национальном многофункциональном сервисе могут принять в июне - РИА Новости, 04.06.2025
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11:42 04.06.2025 (обновлено: 16:05 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/servis-2020820194.html
Закон о национальном многофункциональном сервисе могут принять в июне
Закон о национальном многофункциональном сервисе могут принять в июне - РИА Новости, 04.06.2025
Закон о национальном многофункциональном сервисе могут принять в июне
Закон о создании национального многофункционального сервиса может быть принят в июне, считает глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T11:42:00+03:00
2025-06-04T16:05:00+03:00
технологии
россия
сергей боярский
дмитрий песков
госдума рф
ципр-2025
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Закон о создании национального многофункционального сервиса может быть принят в июне, считает глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. "В июне месяце мы завершим работу с точки зрения регуляторики. Убежден, что наш ИТ-сектор представит те решения, которые по критериям, характеристикам попадут под нашу задумку", - сказал он в ходе сессии в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). После этого, по словам депутата, правительство РФ сможет наделить такой сервис статусом национального. Правительство РФ ранее поддержало законопроект о создании в России национального многофункционального сервиса. Новая многофункциональная цифровая платформа обмена данными объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг. В частности, платформа позволит установить возраст гражданина без предъявления паспорта. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта были внесены в Госдуму. Боярский отмечал, что создание национального многофункционального сервиса, а по сути новой, уникальной экосистемы, которая обеспечит новые и всевозрастающие потребности россиян, закроет "последнюю брешь" в цифровой безопасности россиян, поскольку призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров. Появление национального мессенджера в РФ укрепит независимость, позволит развивать конкуренцию с зарубежными платформами, снизить уровень кибермошенничества и повысить безопасность, отмечали в Минцифре. Идею национального мессенджера оценили и в Кремле - пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал его появление в РФ при условии, если он будет конкурентоспособным.
https://ria.ru/20250530/peskov-2019942979.html
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технологии, россия, сергей боярский, дмитрий песков, госдума рф, ципр-2025
Технологии, Россия, Сергей Боярский, Дмитрий Песков, Госдума РФ, ЦИПР-2025
Закон о национальном многофункциональном сервисе могут принять в июне

Закон о создании многофункционального сервиса в РФ могут принять в ГД в июне

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Закон о создании национального многофункционального сервиса может быть принят в июне, считает глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.
"В июне месяце мы завершим работу с точки зрения регуляторики. Убежден, что наш ИТ-сектор представит те решения, которые по критериям, характеристикам попадут под нашу задумку", - сказал он в ходе сессии в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Песков поддержал идею создания национального мессенджера
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После этого, по словам депутата, правительство РФ сможет наделить такой сервис статусом национального.
Правительство РФ ранее поддержало законопроект о создании в России национального многофункционального сервиса.
Новая многофункциональная цифровая платформа обмена данными объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг. В частности, платформа позволит установить возраст гражданина без предъявления паспорта. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта были внесены в Госдуму.
Боярский отмечал, что создание национального многофункционального сервиса, а по сути новой, уникальной экосистемы, которая обеспечит новые и всевозрастающие потребности россиян, закроет "последнюю брешь" в цифровой безопасности россиян, поскольку призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров.
Появление национального мессенджера в РФ укрепит независимость, позволит развивать конкуренцию с зарубежными платформами, снизить уровень кибермошенничества и повысить безопасность, отмечали в Минцифре. Идею национального мессенджера оценили и в Кремле - пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал его появление в РФ при условии, если он будет конкурентоспособным.
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