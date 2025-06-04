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В Новосибирской области в ДТП погиб протоиерей, ездивший в зону СВО - РИА Новости, 04.06.2025
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10:52 04.06.2025 (обновлено: 10:59 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/sekretar-2020810911.html
В Новосибирской области в ДТП погиб протоиерей, ездивший в зону СВО
В Новосибирской области в ДТП погиб протоиерей, ездивший в зону СВО - РИА Новости, 04.06.2025
В Новосибирской области в ДТП погиб протоиерей, ездивший в зону СВО
Секретарь Каинской епархии РПЦ, протоиерей Дмитрий Бабкин, ездивший с духовной миссией в зону СВО, погиб в дорожной аварии в Новосибирской области, сообщается... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T10:52:00+03:00
2025-06-04T10:59:00+03:00
новосибирская область
луганск
русская православная церковь
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НОВОСИБИРСК, 4 июн - РИА Новости. Секретарь Каинской епархии РПЦ, протоиерей Дмитрий Бабкин, ездивший с духовной миссией в зону СВО, погиб в дорожной аварии в Новосибирской области, сообщается на сайте епархии. "Третьего июня на 41-м году жизни, в результате автомобильной катастрофы преставился ко Господу секретарь Каинской епархии протоиерей Димитрий Бабкин", - говорится в сообщении. В епархии отметили, что Бабкин на протяжении многих лет служил на приходах Новосибирской и Каинской епархий Русской православной церкви. Отпевание протоиерея состоится 5 июня в храме города Барабинска. Обряд совершит епископ Каинский и Барабинский Владимир. Протоиерей Дмитрий Бабкин в 2024 году был с гуманитарной миссией в зоне СВО - в частности, служил молебны, причащал, исповедовал раненых и раздавал гуманитарную помощь в военном госпитале города Луганска. По данным областной Госавтоинспекции, авария произошла вечером 3 июня на территориальной щебеночной автодороге "Новосибирск - Зюзя - Квашино". Водитель Suzuki Grand Vitara не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.
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новосибирская область, луганск, русская православная церковь
Новосибирская область, Луганск, Русская православная церковь
В Новосибирской области в ДТП погиб протоиерей, ездивший в зону СВО

В Новосибирской области погиб в ДТП секретарь епархии РПЦ, ездивший в зону СВО

© Каинская епархия/ВКонтактеПротоиерей Дмитрий Бабкин
Протоиерей Дмитрий Бабкин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Каинская епархия/ВКонтакте
Протоиерей Дмитрий Бабкин
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НОВОСИБИРСК, 4 июн - РИА Новости. Секретарь Каинской епархии РПЦ, протоиерей Дмитрий Бабкин, ездивший с духовной миссией в зону СВО, погиб в дорожной аварии в Новосибирской области, сообщается на сайте епархии.
"Третьего июня на 41-м году жизни, в результате автомобильной катастрофы преставился ко Господу секретарь Каинской епархии протоиерей Димитрий Бабкин", - говорится в сообщении.
В епархии отметили, что Бабкин на протяжении многих лет служил на приходах Новосибирской и Каинской епархий Русской православной церкви. Отпевание протоиерея состоится 5 июня в храме города Барабинска. Обряд совершит епископ Каинский и Барабинский Владимир.
Протоиерей Дмитрий Бабкин в 2024 году был с гуманитарной миссией в зоне СВО - в частности, служил молебны, причащал, исповедовал раненых и раздавал гуманитарную помощь в военном госпитале города Луганска.
По данным областной Госавтоинспекции, авария произошла вечером 3 июня на территориальной щебеночной автодороге "Новосибирск - Зюзя - Квашино". Водитель Suzuki Grand Vitara не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.
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Новосибирская областьЛуганскРусская православная церковь
 
 
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