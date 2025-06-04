https://ria.ru/20250604/sdelka-2020861041.html

Guardian: сенатор Грэм* рекламировал Трампу сделку по минералам с Украиной

Guardian: сенатор Грэм* рекламировал Трампу сделку по минералам с Украиной - РИА Новости, 04.06.2025

Guardian: сенатор Грэм* рекламировал Трампу сделку по минералам с Украиной

Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой и предложивший законопроект о... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T14:31:00+03:00

2025-06-04T14:31:00+03:00

2025-06-04T14:34:00+03:00

украина

сша

киев

дональд трамп

верховная рада украины

в мире

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой и предложивший законопроект о санкциях против РФ, играл важную роль в продвижении идеи заключения сделки по минералам между Украиной и США, во время игры в гольф он рекламировал президенту США Дональду Трампу якобы "триллионы", которые можно было бы получить из ресурсов на Украине, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники. "Вмешательства Грэма имели важность. Он играл ведущую роль в продвижении сделки по минералам, которую Украина и США подписали... за игрой в гольф он преподнес Трампу идею о "триллионах" минеральных богатств на Украине и позднее показал карту (Трамп сказал, он захотел "половину")", - говорится в сообщении издания. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен был быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых. Ранее газета Politico писала, что сделка о полезных ископаемых с Киевом может оказаться неудачной и убыточной для США, поскольку оценки минеральных ресурсов Украины основаны на устаревших и неполных подсчетах, и в реальности американские инвесторы могут отказаться от инвестиций в них из-за множества сопутствующих проблем, среди которых - трудность оценки реальных масштабов запасов ископаемых, высокая цена их переработки и миллиарды долларов инвестиций в отсутствующую инфраструктуру. Доклад "Росконгресса", с которым ознакомилось РИА Новости, в конце февраля демонстрировал, что Украина обладает некоторыми запасами полезных ископаемых, однако экономическая ценность этих ресурсов существенно ниже 500 миллиардов долларов. Аналитики напоминали, что общая стоимость доступных запасов никогда не была адекватно оценена, а геологическая информация о ресурсной базе Украины в основном базируется на данных советского периода, когда проводилась систематическая разведка месторождений. После распада СССР геологоразведочные работы в стране проводились спорадически из-за хронического недофинансирования.* внесен в РФ в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250604/sdelka-2020819444.html

https://ria.ru/20250501/sdelka-2014582455.html

украина

сша

киев

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украина, сша, киев, дональд трамп, верховная рада украины, в мире