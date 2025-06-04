Рейтинг@Mail.ru
Guardian: сенатор Грэм* рекламировал Трампу сделку по минералам с Украиной - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 04.06.2025 (обновлено: 14:34 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/sdelka-2020861041.html
Guardian: сенатор Грэм* рекламировал Трампу сделку по минералам с Украиной
Guardian: сенатор Грэм* рекламировал Трампу сделку по минералам с Украиной - РИА Новости, 04.06.2025
Guardian: сенатор Грэм* рекламировал Трампу сделку по минералам с Украиной
Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой и предложивший законопроект о... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:31:00+03:00
2025-06-04T14:34:00+03:00
украина
сша
киев
дональд трамп
верховная рада украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934209468_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_cab719a5dd6b130aeaf36daca5abe155.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой и предложивший законопроект о санкциях против РФ, играл важную роль в продвижении идеи заключения сделки по минералам между Украиной и США, во время игры в гольф он рекламировал президенту США Дональду Трампу якобы "триллионы", которые можно было бы получить из ресурсов на Украине, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники. "Вмешательства Грэма имели важность. Он играл ведущую роль в продвижении сделки по минералам, которую Украина и США подписали... за игрой в гольф он преподнес Трампу идею о "триллионах" минеральных богатств на Украине и позднее показал карту (Трамп сказал, он захотел "половину")", - говорится в сообщении издания. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен был быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых. Ранее газета Politico писала, что сделка о полезных ископаемых с Киевом может оказаться неудачной и убыточной для США, поскольку оценки минеральных ресурсов Украины основаны на устаревших и неполных подсчетах, и в реальности американские инвесторы могут отказаться от инвестиций в них из-за множества сопутствующих проблем, среди которых - трудность оценки реальных масштабов запасов ископаемых, высокая цена их переработки и миллиарды долларов инвестиций в отсутствующую инфраструктуру. Доклад "Росконгресса", с которым ознакомилось РИА Новости, в конце февраля демонстрировал, что Украина обладает некоторыми запасами полезных ископаемых, однако экономическая ценность этих ресурсов существенно ниже 500 миллиардов долларов. Аналитики напоминали, что общая стоимость доступных запасов никогда не была адекватно оценена, а геологическая информация о ресурсной базе Украины в основном базируется на данных советского периода, когда проводилась систематическая разведка месторождений. После распада СССР геологоразведочные работы в стране проводились спорадически из-за хронического недофинансирования.* внесен в РФ в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250604/sdelka-2020819444.html
https://ria.ru/20250501/sdelka-2014582455.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934209468_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_bca6bd3c74a48a0db18e2ee725091817.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, киев, дональд трамп, верховная рада украины, в мире
Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, В мире
Guardian: сенатор Грэм* рекламировал Трампу сделку по минералам с Украиной

Guardian: Грэм обещал Трампу триллионы долларов от сделки по недрам с Украиной

© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканский сенатор Линдси Грэм* в Киеве
Американский сенатор Линдси Грэм* в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американский сенатор Линдси Грэм* в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой и предложивший законопроект о санкциях против РФ, играл важную роль в продвижении идеи заключения сделки по минералам между Украиной и США, во время игры в гольф он рекламировал президенту США Дональду Трампу якобы "триллионы", которые можно было бы получить из ресурсов на Украине, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники.
"Вмешательства Грэма имели важность. Он играл ведущую роль в продвижении сделки по минералам, которую Украина и США подписали... за игрой в гольф он преподнес Трампу идею о "триллионах" минеральных богатств на Украине и позднее показал карту (Трамп сказал, он захотел "половину")", - говорится в сообщении издания.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Верховная рада приняла в окончательном чтении изменения в бюджетный кодекс
Вчера, 11:37
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен был быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
Ранее газета Politico писала, что сделка о полезных ископаемых с Киевом может оказаться неудачной и убыточной для США, поскольку оценки минеральных ресурсов Украины основаны на устаревших и неполных подсчетах, и в реальности американские инвесторы могут отказаться от инвестиций в них из-за множества сопутствующих проблем, среди которых - трудность оценки реальных масштабов запасов ископаемых, высокая цена их переработки и миллиарды долларов инвестиций в отсутствующую инфраструктуру.
Доклад "Росконгресса", с которым ознакомилось РИА Новости, в конце февраля демонстрировал, что Украина обладает некоторыми запасами полезных ископаемых, однако экономическая ценность этих ресурсов существенно ниже 500 миллиардов долларов. Аналитики напоминали, что общая стоимость доступных запасов никогда не была адекватно оценена, а геологическая информация о ресурсной базе Украины в основном базируется на данных советского периода, когда проводилась систематическая разведка месторождений. После распада СССР геологоразведочные работы в стране проводились спорадически из-за хронического недофинансирования.
* внесен в РФ в список террористов и экстремистов
Журналисты у здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
В Белом доме прокомментировали сделку с Украиной по минералам
1 мая, 16:14
 
УкраинаСШАКиевДональд ТрампВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала