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Юрист: блогер Щепихин может получить до девяти лет за скандальные видео - РИА Новости, 04.06.2025
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15:46 04.06.2025 (обновлено: 16:34 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/schepikhin-2020878210.html
Юрист: блогер Щепихин может получить до девяти лет за скандальные видео
Юрист: блогер Щепихин может получить до девяти лет за скандальные видео - РИА Новости, 04.06.2025
Юрист: блогер Щепихин может получить до девяти лет за скандальные видео
Блогер Арег Щепихин, разместивший в соцсетях видео с провокационными заявлениями в отношении жителей Чечни, может получить до 8,5 года лишения свободы,... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T15:46:00+03:00
2025-06-04T16:34:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
россия
арег щепихин
ахмед дудаев
инцидент с блогером щепихиным
происшествия
салах межиев
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Блогер Арег Щепихин, разместивший в соцсетях видео с провокационными заявлениями в отношении жителей Чечни, может получить до 8,5 года лишения свободы, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.В среду Telegram-канал МВД Медиа сообщил, что полиция организовала проверку в отношении Щепихина из-за его скандальных видео в социальных сетях с провокационными заявлениями о жителях Чечни."Уголовный закон устанавливает ответственность за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей", - рассказал Хаминский.Кроме того, эксперт предположил, что Щепихину в связи с его публикациями может грозить наказание за возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства."Наказание по части 2 статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, подстрекательство к разбою - до десяти лет, с учетом того, что он не окончено, - до пяти лет. По правилам сложения наказаний Щепихину может грозить до 8,5 года лишения свободы", - считает Хаминский.Юрист напомнил, что Щепихин публиковал в социальных сетях множество видеороликов с обращениями."Все эти публикации собрали несколько десятков тысяч просмотров и могли побудить людей совершать противоправные действия", - объяснил Хаминский.Ранее в соцсетях появилось видео задержания Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник "Мерседеса" с мигалками с номерами АМР. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что задержание Щепихина проходило не жестко, учитывая, что он сопротивлялся и пытался сбежать. Шесть участников событий на Ярославском вокзале в Москве были задержаны, материалы проверки переданы в следственные органы, сообщал Telegram-канал МВД Медиа. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Чечни Салах Межиев назвал высказывания блогера отвратительными и человеконенавистническими и потребовал для Щепихина самое строгое наказание.
https://ria.ru/20250321/peterburg-2006512347.html
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москва, московская область (подмосковье), россия, арег щепихин, ахмед дудаев, инцидент с блогером щепихиным, происшествия, салах межиев
Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Арег Щепихин, Ахмед Дудаев, Инцидент с блогером Щепихиным, Происшествия, Салах Межиев
Юрист: блогер Щепихин может получить до девяти лет за скандальные видео

Хаминский: Щепихин может получить до 8,5 лет за скандальные видео про мусульман

© Страница Арега Щепихина в соцсетиАрег Щепихин
Арег Щепихин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Страница Арега Щепихина в соцсети
Арег Щепихин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Блогер Арег Щепихин, разместивший в соцсетях видео с провокационными заявлениями в отношении жителей Чечни, может получить до 8,5 года лишения свободы, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
В среду Telegram-канал МВД Медиа сообщил, что полиция организовала проверку в отношении Щепихина из-за его скандальных видео в социальных сетях с провокационными заявлениями о жителях Чечни.
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"Уголовный закон устанавливает ответственность за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей", - рассказал Хаминский.
Кроме того, эксперт предположил, что Щепихину в связи с его публикациями может грозить наказание за возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства.
"Наказание по части 2 статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, подстрекательство к разбою - до десяти лет, с учетом того, что он не окончено, - до пяти лет. По правилам сложения наказаний Щепихину может грозить до 8,5 года лишения свободы", - считает Хаминский.
Юрист напомнил, что Щепихин публиковал в социальных сетях множество видеороликов с обращениями.
"Все эти публикации собрали несколько десятков тысяч просмотров и могли побудить людей совершать противоправные действия", - объяснил Хаминский.
Ранее в соцсетях появилось видео задержания Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник "Мерседеса" с мигалками с номерами АМР. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что задержание Щепихина проходило не жестко, учитывая, что он сопротивлялся и пытался сбежать. Шесть участников событий на Ярославском вокзале в Москве были задержаны, материалы проверки переданы в следственные органы, сообщал Telegram-канал МВД Медиа. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Чечни Салах Межиев назвал высказывания блогера отвратительными и человеконенавистническими и потребовал для Щепихина самое строгое наказание.
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МоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияАрег ЩепихинАхмед ДудаевИнцидент с блогером ЩепихинымПроисшествияСалах Межиев
 
 
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