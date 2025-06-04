https://ria.ru/20250604/schepikhin-2020878210.html

Юрист: блогер Щепихин может получить до девяти лет за скандальные видео

Юрист: блогер Щепихин может получить до девяти лет за скандальные видео - РИА Новости, 04.06.2025

Юрист: блогер Щепихин может получить до девяти лет за скандальные видео

Блогер Арег Щепихин, разместивший в соцсетях видео с провокационными заявлениями в отношении жителей Чечни, может получить до 8,5 года лишения свободы,... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T15:46:00+03:00

2025-06-04T15:46:00+03:00

2025-06-04T16:34:00+03:00

москва

московская область (подмосковье)

россия

арег щепихин

ахмед дудаев

инцидент с блогером щепихиным

происшествия

салах межиев

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Блогер Арег Щепихин, разместивший в соцсетях видео с провокационными заявлениями в отношении жителей Чечни, может получить до 8,5 года лишения свободы, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.В среду Telegram-канал МВД Медиа сообщил, что полиция организовала проверку в отношении Щепихина из-за его скандальных видео в социальных сетях с провокационными заявлениями о жителях Чечни."Уголовный закон устанавливает ответственность за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей", - рассказал Хаминский.Кроме того, эксперт предположил, что Щепихину в связи с его публикациями может грозить наказание за возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства."Наказание по части 2 статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, подстрекательство к разбою - до десяти лет, с учетом того, что он не окончено, - до пяти лет. По правилам сложения наказаний Щепихину может грозить до 8,5 года лишения свободы", - считает Хаминский.Юрист напомнил, что Щепихин публиковал в социальных сетях множество видеороликов с обращениями."Все эти публикации собрали несколько десятков тысяч просмотров и могли побудить людей совершать противоправные действия", - объяснил Хаминский.Ранее в соцсетях появилось видео задержания Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник "Мерседеса" с мигалками с номерами АМР. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что задержание Щепихина проходило не жестко, учитывая, что он сопротивлялся и пытался сбежать. Шесть участников событий на Ярославском вокзале в Москве были задержаны, материалы проверки переданы в следственные органы, сообщал Telegram-канал МВД Медиа. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Чечни Салах Межиев назвал высказывания блогера отвратительными и человеконенавистническими и потребовал для Щепихина самое строгое наказание.

https://ria.ru/20250321/peterburg-2006512347.html

https://ria.ru/20250320/chechnya-2006273501.html

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москва, московская область (подмосковье), россия, арег щепихин, ахмед дудаев, инцидент с блогером щепихиным, происшествия, салах межиев