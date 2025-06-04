https://ria.ru/20250604/schepikhin-2020876110.html

Омбудсмен Чечни назвал задержание блогера Щепихина правомерным

Омбудсмен Чечни назвал задержание блогера Щепихина правомерным - РИА Новости, 04.06.2025

Омбудсмен Чечни назвал задержание блогера Щепихина правомерным

Задержание блогера Арега Щепихина является правомерным, сотрудники полиции действовали строго в рамках законодательства России, заявил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T15:42:00+03:00

2025-06-04T15:42:00+03:00

2025-06-04T15:42:00+03:00

происшествия

россия

москва

арег щепихин

мансур солтаев

mercedes

инцидент с блогером щепихиным

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ГРОЗНЫЙ, 4 июн - РИА Новости. Задержание блогера Арега Щепихина является правомерным, сотрудники полиции действовали строго в рамках законодательства России, заявил в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев. "Считаю правомерным задержание Арега Щепихина. Важно подчеркнуть, что сотрудники полиции действовали строго в рамках законодательства Российской Федерации и в полном соответствии с федеральным законом "О полиции". Согласно закону, сотрудник полиции обязан незамедлительно реагировать на выявленные преступления или правонарушения, а также задерживать преступника, даже если находится в гражданской форме и вне службы. Сотрудник полиции всегда на дежурстве — и днём, и ночью, в будни и в выходные. Если полицейский становится свидетелем преступления или видит преступника, он не может пройти мимо: его обязанность — задержать правонарушителя и доставить его в органы внутренних дел", - написал Солтаев. Он назвал Щепихина "предателем государства", предложил проверить, не работает ли тот на украинские и западные спецслужбы, и призвал возбудить в отношении блогера уголовное дело за разжигание межнациональной розни и оскорбление чувств верующих. Во вторник поздно вечером в соцсетях появилось видео задержания блогера Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник Mercedes с мигалками с номерами АМР. В среду Дудаев сообщил, что мужчина в Москве был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами столицы, в его отношении МВД по Чечне проводит проверку по факту публичных оскорблений религиозных чувств верующих. МВД РФ сообщило, что вечером 3 июня столичные полицейские задержали 6 участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс, впоследствии было принято решение о передаче материала проверки в следственные органы. Кроме того, в отношении блогера, "разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской республики", организована проверка.

https://ria.ru/20250604/mvd-2020846060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва, арег щепихин, мансур солтаев, mercedes, инцидент с блогером щепихиным