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Омбудсмен Чечни назвал задержание блогера Щепихина правомерным - РИА Новости, 04.06.2025
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15:42 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/schepikhin-2020876110.html
Омбудсмен Чечни назвал задержание блогера Щепихина правомерным
Омбудсмен Чечни назвал задержание блогера Щепихина правомерным - РИА Новости, 04.06.2025
Омбудсмен Чечни назвал задержание блогера Щепихина правомерным
Задержание блогера Арега Щепихина является правомерным, сотрудники полиции действовали строго в рамках законодательства России, заявил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T15:42:00+03:00
2025-06-04T15:42:00+03:00
происшествия
россия
москва
арег щепихин
мансур солтаев
mercedes
инцидент с блогером щепихиным
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ГРОЗНЫЙ, 4 июн - РИА Новости. Задержание блогера Арега Щепихина является правомерным, сотрудники полиции действовали строго в рамках законодательства России, заявил в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев. "Считаю правомерным задержание Арега Щепихина. Важно подчеркнуть, что сотрудники полиции действовали строго в рамках законодательства Российской Федерации и в полном соответствии с федеральным законом "О полиции". Согласно закону, сотрудник полиции обязан незамедлительно реагировать на выявленные преступления или правонарушения, а также задерживать преступника, даже если находится в гражданской форме и вне службы. Сотрудник полиции всегда на дежурстве — и днём, и ночью, в будни и в выходные. Если полицейский становится свидетелем преступления или видит преступника, он не может пройти мимо: его обязанность — задержать правонарушителя и доставить его в органы внутренних дел", - написал Солтаев. Он назвал Щепихина "предателем государства", предложил проверить, не работает ли тот на украинские и западные спецслужбы, и призвал возбудить в отношении блогера уголовное дело за разжигание межнациональной розни и оскорбление чувств верующих. Во вторник поздно вечером в соцсетях появилось видео задержания блогера Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник Mercedes с мигалками с номерами АМР. В среду Дудаев сообщил, что мужчина в Москве был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами столицы, в его отношении МВД по Чечне проводит проверку по факту публичных оскорблений религиозных чувств верующих. МВД РФ сообщило, что вечером 3 июня столичные полицейские задержали 6 участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс, впоследствии было принято решение о передаче материала проверки в следственные органы. Кроме того, в отношении блогера, "разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской республики", организована проверка.
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происшествия, россия, москва, арег щепихин, мансур солтаев, mercedes, инцидент с блогером щепихиным
Происшествия, Россия, Москва, Арег Щепихин, Мансур Солтаев, Mercedes, Инцидент с блогером Щепихиным
Омбудсмен Чечни назвал задержание блогера Щепихина правомерным

Солтаев: полицейские при задержании Щепихина действовали строго в рамках закона

© РИА НовостиАвтомобили правоохранительных органов у Ярославского вокзала в Москве
Автомобили правоохранительных органов у Ярославского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости
Автомобили правоохранительных органов у Ярославского вокзала в Москве
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ГРОЗНЫЙ, 4 июн - РИА Новости. Задержание блогера Арега Щепихина является правомерным, сотрудники полиции действовали строго в рамках законодательства России, заявил в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев.
"Считаю правомерным задержание Арега Щепихина. Важно подчеркнуть, что сотрудники полиции действовали строго в рамках законодательства Российской Федерации и в полном соответствии с федеральным законом "О полиции". Согласно закону, сотрудник полиции обязан незамедлительно реагировать на выявленные преступления или правонарушения, а также задерживать преступника, даже если находится в гражданской форме и вне службы. Сотрудник полиции всегда на дежурстве — и днём, и ночью, в будни и в выходные. Если полицейский становится свидетелем преступления или видит преступника, он не может пройти мимо: его обязанность — задержать правонарушителя и доставить его в органы внутренних дел", - написал Солтаев.
Арег Щепихин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Полиция проверит блогера, разместившего видео о жителях Чечни в соцсети
Вчера, 13:25
Он назвал Щепихина "предателем государства", предложил проверить, не работает ли тот на украинские и западные спецслужбы, и призвал возбудить в отношении блогера уголовное дело за разжигание межнациональной розни и оскорбление чувств верующих.
Во вторник поздно вечером в соцсетях появилось видео задержания блогера Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник Mercedes с мигалками с номерами АМР. В среду Дудаев сообщил, что мужчина в Москве был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами столицы, в его отношении МВД по Чечне проводит проверку по факту публичных оскорблений религиозных чувств верующих.
МВД РФ сообщило, что вечером 3 июня столичные полицейские задержали 6 участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс, впоследствии было принято решение о передаче материала проверки в следственные органы. Кроме того, в отношении блогера, "разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской республики", организована проверка.
Арег Щепихин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
На месте задержания блогера Щепихина завершили следственные действия
Вчера, 11:48
 
ПроисшествияРоссияМоскваАрег ЩепихинМансур СолтаевMercedesИнцидент с блогером Щепихиным
 
 
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