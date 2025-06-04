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Задержание Щепихина проходило не жестко, утверждает Дудаев

Задержание Щепихина проходило не жестко, утверждает Дудаев - РИА Новости, 04.06.2025

Задержание Щепихина проходило не жестко, утверждает Дудаев

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев утверждает, что задержание блогера Арега Щепихина проходило не жестко. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T12:38:00+03:00

2025-06-04T12:38:00+03:00

2025-06-04T12:50:00+03:00

москва

ахмед дудаев

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арег щепихин

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инцидент с блогером щепихиным

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев утверждает, что задержание блогера Арега Щепихина проходило не жестко.Во вторник поздно вечером в соцсетях появилось видео задержания блогера Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник Mercedes с мигалками с номерами АМР. В среду Дудаев сообщил, что мужчина в Москве был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами столицы, в его отношении МВД по Чечне проводит проверку по факту публичных оскорблений религиозных чувств верующих. "Хотел бы добавить пару моментов по делу данного провокатора. Во-первых, сотрудники правоохранительных органов, которые проводили задержание, они, по сути, спасли ему жизнь или как минимум здоровье, поскольку сотни тысяч мусульман и не только мусульман, а всех верующих в нашей стране, которые слышали его недозволительные, оскорбительные высказывания в адрес религии, Бога, национальности - они в буквальном смысле кипели желанием поскорее призвать к ответу данного разжигателя межнациональной, межконфессиональной розни. Во-вторых, хочу отметить, что само задержание проходило без особо жестких, насильственных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов, если учитывать тот факт, что он сопротивлялся и пытался сбежать", - заявил Дудаев в аудиосообщении в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250604/uchastniki-2020833248.html

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