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Муфтий Чечни считает, что блогер Щепихин заслужил самое строгое наказание - РИА Новости, 04.06.2025
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15:45 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/schepikhin--2020877534.html
Муфтий Чечни считает, что блогер Щепихин заслужил самое строгое наказание
Муфтий Чечни считает, что блогер Щепихин заслужил самое строгое наказание - РИА Новости, 04.06.2025
Муфтий Чечни считает, что блогер Щепихин заслужил самое строгое наказание
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Чечни Салах Межиев назвал высказывания блогера Арега Щепихина "отвратительными и... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T15:45:00+03:00
2025-06-04T15:45:00+03:00
арег щепихин
салах межиев
инцидент с блогером щепихиным
северный кавказ
общество
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ГРОЗНЫЙ, 4 июн - РИА Новости. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Чечни Салах Межиев назвал высказывания блогера Арега Щепихина "отвратительными и человеконенавистническими" и потребовал для него самое строгое наказание. Ранее в соцсетях появилось видео задержания Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник Mercedes с мигалками с номерами АМР. Как сообщил Telegram-канал МВД Медиа, полиция организовала проверку в отношении блогера. "С глубоким возмущением и гневом мы вынуждены отреагировать на отвратительные, человеконенавистнические высказывания некоего Арега Щепихина, который в социальных сетях позволил себе открыто оскорблять религию Ислам, Священный Коран, нашего любимого пророка Мухаммада и весь Чеченский Народ… Мы поддерживаем действия правоохранительных органов... и требуем самого строгого наказания для него. Никто не имеет права безнаказанно посягать на честь и достоинство народов, осквернять святыни миллионов людей и призывать к насилию", - говорится в заявлении Межиева, опубликованном в Telegram-канале Духовного управления мусульман Чечни. Он считает, что Щепихин перешел "все границы дозволенного", его действия направлены против основ человеческой нравственности, против мира и стабильности в многонациональной стране. "В нашей стране нет и не будет места экстремизму, нацизму и сатанизму", - подчеркнул Межиев.
https://ria.ru/20250604/schepikhin-2020876110.html
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арег щепихин, салах межиев, инцидент с блогером щепихиным, северный кавказ, общество
Арег Щепихин, Салах Межиев, Инцидент с блогером Щепихиным, Северный Кавказ, Общество
Муфтий Чечни считает, что блогер Щепихин заслужил самое строгое наказание

Муфтий Чечни Межиев считает, что блогер Щепихин заслужил самое строгое наказание

© Страница Арега Щепихина в соцсетиАрег Щепихин
Арег Щепихин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Страница Арега Щепихина в соцсети
Арег Щепихин. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 4 июн - РИА Новости. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Чечни Салах Межиев назвал высказывания блогера Арега Щепихина "отвратительными и человеконенавистническими" и потребовал для него самое строгое наказание.
Ранее в соцсетях появилось видео задержания Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник Mercedes с мигалками с номерами АМР. Как сообщил Telegram-канал МВД Медиа, полиция организовала проверку в отношении блогера.
Автомобили правоохранительных органов у Ярославского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Омбудсмен Чечни назвал задержание блогера Щепихина правомерным
Вчера, 15:42
"С глубоким возмущением и гневом мы вынуждены отреагировать на отвратительные, человеконенавистнические высказывания некоего Арега Щепихина, который в социальных сетях позволил себе открыто оскорблять религию Ислам, Священный Коран, нашего любимого пророка Мухаммада и весь Чеченский Народ… Мы поддерживаем действия правоохранительных органов... и требуем самого строгого наказания для него. Никто не имеет права безнаказанно посягать на честь и достоинство народов, осквернять святыни миллионов людей и призывать к насилию", - говорится в заявлении Межиева, опубликованном в Telegram-канале Духовного управления мусульман Чечни.
Он считает, что Щепихин перешел "все границы дозволенного", его действия направлены против основ человеческой нравственности, против мира и стабильности в многонациональной стране.
"В нашей стране нет и не будет места экстремизму, нацизму и сатанизму", - подчеркнул Межиев.
Арег Щепихин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Полиция проверит блогера, разместившего видео о жителях Чечни в соцсети
Вчера, 13:25
 
Арег ЩепихинСалах МежиевИнцидент с блогером ЩепихинымСеверный КавказОбщество
 
 
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