https://ria.ru/20250604/sber-2020891613.html

В "Сбере" назвали главную задачу по части IT на 2025 год

В "Сбере" назвали главную задачу по части IT на 2025 год - РИА Новости, 04.06.2025

В "Сбере" назвали главную задачу по части IT на 2025 год

"Сбер" считает трансформацию с помощью генеративного искусственного интеллекта, в том числе автоматизацию процессов и внедрение ИИ-агентов, главной задачей по... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T05:30:00+03:00

2025-06-04T05:30:00+03:00

2025-06-04T16:34:00+03:00

технологии

сбер

ципр-2025

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924332_0:0:3247:1826_1920x0_80_0_0_68549643b686e1e85a582503ce0338d2.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. "Сбер" считает трансформацию с помощью генеративного искусственного интеллекта, в том числе автоматизацию процессов и внедрение ИИ-агентов, главной задачей по части IT в текущем году, результаты преобразований будут ощутимы уже в 2026-2027 годах, рассказал РИА Новости старший вице-президент банка Кирилл Меньшов на площадке ЦИПР-2025. "Главное — наша трансформация с помощью генеративного искусственного интеллекта и автономизация процессов за счет массового применения ИИ-агентов. Это для нас очень важно", - сказал Меньшов на вопрос о главных целях компании на 2025 год. Уточняя сроки для полной трансформации, он ответил, что "это как с цифровой трансформацией — примерно 10 лет. Но результат мы увидим сильно раньше. Мне кажется, к 2026-2027 году мы с вами точно удивимся". Ещё одной задачей на год банк видит применение генеративного искусственного интеллекта и современных практик для повышения производительности команд разработки. Кроме того, "Сберу" важно совершенствовать устойчивость к сбоям. "В прошлом году мы сделали 3,5 миллиона изменений IT-ландшафта "Сбера" за год. За первые четыре месяца этого года — 1,6 миллиона изменений. То есть мы растём 30% год к году, и на таких скоростях принципиально важна надёжность", - добавил Меньшов.

https://ria.ru/20250604/sber-2020772550.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, сбер, ципр-2025, россия