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В "Сбере" назвали главную задачу по части IT на 2025 год - РИА Новости, 04.06.2025
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05:30 04.06.2025 (обновлено: 16:34 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/sber-2020891613.html
В "Сбере" назвали главную задачу по части IT на 2025 год
В "Сбере" назвали главную задачу по части IT на 2025 год - РИА Новости, 04.06.2025
В "Сбере" назвали главную задачу по части IT на 2025 год
"Сбер" считает трансформацию с помощью генеративного искусственного интеллекта, в том числе автоматизацию процессов и внедрение ИИ-агентов, главной задачей по... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T05:30:00+03:00
2025-06-04T16:34:00+03:00
технологии
сбер
ципр-2025
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. "Сбер" считает трансформацию с помощью генеративного искусственного интеллекта, в том числе автоматизацию процессов и внедрение ИИ-агентов, главной задачей по части IT в текущем году, результаты преобразований будут ощутимы уже в 2026-2027 годах, рассказал РИА Новости старший вице-президент банка Кирилл Меньшов на площадке ЦИПР-2025. "Главное — наша трансформация с помощью генеративного искусственного интеллекта и автономизация процессов за счет массового применения ИИ-агентов. Это для нас очень важно", - сказал Меньшов на вопрос о главных целях компании на 2025 год. Уточняя сроки для полной трансформации, он ответил, что "это как с цифровой трансформацией — примерно 10 лет. Но результат мы увидим сильно раньше. Мне кажется, к 2026-2027 году мы с вами точно удивимся". Ещё одной задачей на год банк видит применение генеративного искусственного интеллекта и современных практик для повышения производительности команд разработки. Кроме того, "Сберу" важно совершенствовать устойчивость к сбоям. "В прошлом году мы сделали 3,5 миллиона изменений IT-ландшафта "Сбера" за год. За первые четыре месяца этого года — 1,6 миллиона изменений. То есть мы растём 30% год к году, и на таких скоростях принципиально важна надёжность", - добавил Меньшов.
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технологии, сбер, ципр-2025, россия
Технологии, Сбер, ЦИПР-2025, Россия
В "Сбере" назвали главную задачу по части IT на 2025 год

Меньшов: "Сбер" считает автоматизацию процессов главной задачей в 2025 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Сбера
Вывеска Сбера - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. "Сбер" считает трансформацию с помощью генеративного искусственного интеллекта, в том числе автоматизацию процессов и внедрение ИИ-агентов, главной задачей по части IT в текущем году, результаты преобразований будут ощутимы уже в 2026-2027 годах, рассказал РИА Новости старший вице-президент банка Кирилл Меньшов на площадке ЦИПР-2025.
«
"Главное — наша трансформация с помощью генеративного искусственного интеллекта и автономизация процессов за счет массового применения ИИ-агентов. Это для нас очень важно", - сказал Меньшов на вопрос о главных целях компании на 2025 год.
Уточняя сроки для полной трансформации, он ответил, что "это как с цифровой трансформацией — примерно 10 лет. Но результат мы увидим сильно раньше. Мне кажется, к 2026-2027 году мы с вами точно удивимся".
Ещё одной задачей на год банк видит применение генеративного искусственного интеллекта и современных практик для повышения производительности команд разработки.
Кроме того, "Сберу" важно совершенствовать устойчивость к сбоям. "В прошлом году мы сделали 3,5 миллиона изменений IT-ландшафта "Сбера" за год. За первые четыре месяца этого года — 1,6 миллиона изменений. То есть мы растём 30% год к году, и на таких скоростях принципиально важна надёжность", - добавил Меньшов.
Вывеска Сбербанка - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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