https://ria.ru/20250604/sber-2020890761.html

В "Сбере" рассказали о внедрении ИИ в банковской сфере

В "Сбере" рассказали о внедрении ИИ в банковской сфере - РИА Новости, 04.06.2025

В "Сбере" рассказали о внедрении ИИ в банковской сфере

Искусственный интеллект в банковской сфере находит применение в строго регламентированных и высоконагруженных процессах, и в части внедрения этой технологии... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T06:50:00+03:00

2025-06-04T06:50:00+03:00

2025-06-04T16:32:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект в банковской сфере находит применение в строго регламентированных и высоконагруженных процессах, и в части внедрения этой технологии "Сбер" ориентируется на компании-лидеры в этой области, такие, как OpenAI, Google, DeepSeek, рассказал РИА Новости старший вице-президент банка Кирилл Меньшов на площадке ЦИПР-2025. "В банковской сфере эта технология (искусственный интеллект - ред.) находит применение в строго регламентированных и высоконагруженных процессах: она может помогать автоматически формировать отчетность, объяснять кредитные решения клиентам на понятном языке, выявлять новые схемы мошенничества и обучать антифрод-системы", - сказал Меньшов. "Сейчас мы больше ориентируемся не на финтехи и банки, а на компании-лидеры в области искусственного интеллекта типа OpenAI, Google, DeepSeek. Потому что именно они формируют повестку. Они публикуют практические гайды, где подробно описывают, какими они видят ИИ-агентов, как они должны быть реализованы, как могут применяться. Мы сравниваем это со своим видением и понимаем: где-то мы похожи, где-то думали иначе", - добавил он. Искусственный интеллект уже помогает банку внедрять программные продукты, в поддержке - отвечать клиентам. Кроме этого, технология используется в коммуникациях для подготовки рассылок, клиентских писем, презентаций. В будущем, считает Меньшов, ИИ станет основой диалогового банкинга – когда клиент получает персонализированные рекомендации от ИИ-ассистента, который понимает и продукты, и потребности клиента, и юридический контекст. "Количество инвестиций в стартапы, количество патентов - все говорит о том, что мир верит в эту технологию. В этом смысле "Сбер" не исключение. Мировые BigTech делятся на два вида: те, у кого есть своя большая языковая модель, и те, у кого ее нет. Тех, у кого есть, существенно меньше. У "Сбера" есть - GigaChat", - добавил вице-президент.

https://ria.ru/20250604/sber-2020772550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, сбер, google, ципр-2025, россия