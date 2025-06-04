https://ria.ru/20250604/sanktsii-2020942426.html

В Словакии шокированы отказом президента от референдума по отмене санкций

В Словакии шокированы отказом президента от референдума по отмене санкций - РИА Новости, 04.06.2025

В Словакии шокированы отказом президента от референдума по отмене санкций

Вице-спикер словацкого парламента, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко заявил, что... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T18:30:00+03:00

2025-06-04T18:30:00+03:00

2025-06-04T18:30:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 4 июн - РИА Новости. Вице-спикер словацкого парламента, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко заявил, что шокирован отказом президента республики объявить референдум по отмене санкций против России, поскольку глава государства в случае каких-то сомнений в петиции перед принятием решения должен был передать ее в Конституционной суд для оценки. Ранее в среду президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о невозможности провести в республике референдум по отмене санкций против России, поскольку переданная ему петиция не соответствует необходимым требованиям. По словам президента, текст петиции был изложен неясно и не мог быть интерпретирован однозначно. "Я в шоке, что президент это взял на себя. От имени Словацкой национальной партии выражаю поддержку и благодарность тем, кто собирал эти подписи. Я сам подписал петицию… Мы сделаем все, чтобы убедить президента в том, что если у него были проблемы (с содержанием петиции - ред.), то решать их он должен был по-другому", - сказал Данко на пресс-конференции в среду. По мнению вице-спикера парламента Словакии, если у президента республики были сомнения в том, соответствует ли предложенная ему петиция необходимым требованиям, он должен был передать ее для оценки в Конституционный суд. Активисты в Словакии в начале мая передали в канцелярию президента республики петицию о референдуме об отмене санкций против России, сообщал корреспондент РИА Новости. Лидер Словацкого движения возрождения Роберт Швец заявил, что собрать удалось 395 401 подпись при необходимых 350 тысячах. Авторы петиции предлагали провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?". Глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота ранее говорил, что необходимо стремиться если не полностью остановить, то хотя бы минимизировать негативное влияние на Словакию санкций, которые были введены европейскими странами против России.

https://ria.ru/20250428/mnenie-2013759945.html

https://ria.ru/20250311/sanktsii-2004418562.html

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в мире, словакия, россия, санкции в отношении россии