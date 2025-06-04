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Бывший премьер Молдавии рассказал о массовой эмиграции при Санду - РИА Новости, 04.06.2025
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15:51 04.06.2025 (обновлено: 15:52 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/sandu-2020879999.html
Бывший премьер Молдавии рассказал о массовой эмиграции при Санду
Бывший премьер Молдавии рассказал о массовой эмиграции при Санду - РИА Новости, 04.06.2025
Бывший премьер Молдавии рассказал о массовой эмиграции при Санду
Восьмая часть населения Молдавии уехала из страны за время правления Майи Санду, заявил бывший молдавский премьер-министр, лидер партии "Будущее Молдовы"... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T15:51:00+03:00
2025-06-04T15:52:00+03:00
молдавия
кишинев
гагаузия
майя санду
евгения гуцул
василий тарлев
в мире
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КИШИНЕВ, 4 июн - РИА Новости. Восьмая часть населения Молдавии уехала из страны за время правления Майи Санду, заявил бывший молдавский премьер-министр, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. "За период правления нынешней власти уровень бедности в Молдове увеличился на больше 30%, а страну покинули более 300 тысяч граждан. Под предлогом "гибридной войны" партия власти (партия "Действие и солидарность" - ред.) закрывает предприятия, школы, университеты и больницы, уничтожая тем самым будущее Молдовы. По предварительным результатам переписи за 2024 год, численность населения Молдавии составила 2, 4 миллиона человек. Майя Санду возглавляет молдавское государство с 24 декабря 2020 года. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250604/tarlev-2020864205.html
https://ria.ru/20250603/sandu-2020753196.html
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молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, евгения гуцул, василий тарлев, в мире
Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Майя Санду, Евгения Гуцул, Василий Тарлев, В мире
Бывший премьер Молдавии рассказал о массовой эмиграции при Санду

Экс-премьер Молдавии Тарлев: при Санду страну покинули более 300 тысяч граждан

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМайя Санду
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Майя Санду . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 июн - РИА Новости. Восьмая часть населения Молдавии уехала из страны за время правления Майи Санду, заявил бывший молдавский премьер-министр, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
"За период правления нынешней власти уровень бедности в Молдове увеличился на больше 30%, а страну покинули более 300 тысяч граждан. Под предлогом "гибридной войны" партия власти (партия "Действие и солидарность" - ред.) закрывает предприятия, школы, университеты и больницы, уничтожая тем самым будущее Молдовы.
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Молдавию превращают в колонию, заявил экс-премьер Тарлев
Вчера, 14:44
По предварительным результатам переписи за 2024 год, численность населения Молдавии составила 2, 4 миллиона человек.
Майя Санду возглавляет молдавское государство с 24 декабря 2020 года.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Эксперт объяснил, на что надеется Санду, продвигая европейскую повестку
3 июня, 22:20
 
МолдавияКишиневГагаузияМайя СандуЕвгения ГуцулВасилий ТарлевВ мире
 
 
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