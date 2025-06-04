Бывший премьер Молдавии рассказал о массовой эмиграции при Санду
Экс-премьер Молдавии Тарлев: при Санду страну покинули более 300 тысяч граждан
Майя Санду . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 июн - РИА Новости. Восьмая часть населения Молдавии уехала из страны за время правления Майи Санду, заявил бывший молдавский премьер-министр, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
"За период правления нынешней власти уровень бедности в Молдове увеличился на больше 30%, а страну покинули более 300 тысяч граждан. Под предлогом "гибридной войны" партия власти (партия "Действие и солидарность" - ред.) закрывает предприятия, школы, университеты и больницы, уничтожая тем самым будущее Молдовы.
По предварительным результатам переписи за 2024 год, численность населения Молдавии составила 2, 4 миллиона человек.
Майя Санду возглавляет молдавское государство с 24 декабря 2020 года.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.