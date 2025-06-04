Рейтинг@Mail.ru
В России изобрели полимеры, позволяющие реже ремонтировать самолеты - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
16:01 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/samolety-2020881830.html
В России изобрели полимеры, позволяющие реже ремонтировать самолеты
В России изобрели полимеры, позволяющие реже ремонтировать самолеты - РИА Новости, 04.06.2025
В России изобрели полимеры, позволяющие реже ремонтировать самолеты
Ученые Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" — Всероссийского института авиационных материалов (ВИАМ) создали новую полимерную... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:01:00+03:00
2025-06-04T16:01:00+03:00
наука
курчатовский институт
виам
россия
открытия - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569769184_0:177:3249:2005_1920x0_80_0_0_b6cad1f956eac9180462a100c013b84a.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ученые Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" — Всероссийского института авиационных материалов (ВИАМ) создали новую полимерную лакокрасочную систему для внешних поверхностей самолетов, которая позволит значительно реже их ремонтировать, сообщил пресс-центр "Курчатовского института". В последние годы значительно вырос запрос от российских авиастроительных предприятий на создание отечественных лакокрасочных покрытий, отмечается в сообщении. "Исследования показали, что разработанные нами полимерные материалы обладают высокой пленкообразующей способностью и отличными технологическими, физико-механическими и эксплуатационными характеристиками", — рассказала начальник сектора лаборатории лакокрасочных материалов и покрытий ВИАМ Алевтина Сердцелюбова, слова которой приведены в сообщении. По сравнению с зарубежными аналогами новое лакокрасочное покрытие позволяет снизить частоту проведения ремонта не менее чем на 40% и сократить продолжительность цикла окраски более чем на 50%. Кроме того, его собственная масса на 35% ниже, чем у аналогов. Материал полностью готов к внедрению в производство и может использоваться для защиты любых изделий авиационной техники, отмечается в сообщении. ВИАМ – головная российская организация в области разработки и производства специальных материалов, применяемых в авиационной и космической технике.
https://ria.ru/20250305/nauka-2002987209.html
https://ri.ria.ru/20250205/nauka-1997139228.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569769184_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_09b705e3dadb632328838fedc07fcc79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курчатовский институт, виам, россия, открытия - риа наука
Наука, Курчатовский институт, ВИАМ, Россия, Открытия - РИА Наука
В России изобрели полимеры, позволяющие реже ремонтировать самолеты

Российские ученые создали новую полимерную лакокрасочную систему для самолетов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСамолеты на стоянке в аэропорту
Самолеты на стоянке в аэропорту - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Самолеты на стоянке в аэропорту. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ученые Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" — Всероссийского института авиационных материалов (ВИАМ) создали новую полимерную лакокрасочную систему для внешних поверхностей самолетов, которая позволит значительно реже их ремонтировать, сообщил пресс-центр "Курчатовского института".
В последние годы значительно вырос запрос от российских авиастроительных предприятий на создание отечественных лакокрасочных покрытий, отмечается в сообщении.
Создание полимерного материала - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Ученые повысили прочность биополимера для имплантатов
5 марта, 09:00
"Исследования показали, что разработанные нами полимерные материалы обладают высокой пленкообразующей способностью и отличными технологическими, физико-механическими и эксплуатационными характеристиками", — рассказала начальник сектора лаборатории лакокрасочных материалов и покрытий ВИАМ Алевтина Сердцелюбова, слова которой приведены в сообщении.
По сравнению с зарубежными аналогами новое лакокрасочное покрытие позволяет снизить частоту проведения ремонта не менее чем на 40% и сократить продолжительность цикла окраски более чем на 50%. Кроме того, его собственная масса на 35% ниже, чем у аналогов. Материал полностью готов к внедрению в производство и может использоваться для защиты любых изделий авиационной техники, отмечается в сообщении.
ВИАМ – головная российская организация в области разработки и производства специальных материалов, применяемых в авиационной и космической технике.
Люминесцентный порошок - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
В России улучшили технологию создания ламп, светодиодов и красок
5 февраля, 09:00
 
НаукаКурчатовский институтВИАМРоссияОткрытия - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала