В России изобрели полимеры, позволяющие реже ремонтировать самолеты
Российские ученые создали новую полимерную лакокрасочную систему для самолетов
Самолеты на стоянке в аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ученые Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" — Всероссийского института авиационных материалов (ВИАМ) создали новую полимерную лакокрасочную систему для внешних поверхностей самолетов, которая позволит значительно реже их ремонтировать, сообщил пресс-центр "Курчатовского института".
В последние годы значительно вырос запрос от российских авиастроительных предприятий на создание отечественных лакокрасочных покрытий, отмечается в сообщении.
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"Исследования показали, что разработанные нами полимерные материалы обладают высокой пленкообразующей способностью и отличными технологическими, физико-механическими и эксплуатационными характеристиками", — рассказала начальник сектора лаборатории лакокрасочных материалов и покрытий ВИАМ Алевтина Сердцелюбова, слова которой приведены в сообщении.
По сравнению с зарубежными аналогами новое лакокрасочное покрытие позволяет снизить частоту проведения ремонта не менее чем на 40% и сократить продолжительность цикла окраски более чем на 50%. Кроме того, его собственная масса на 35% ниже, чем у аналогов. Материал полностью готов к внедрению в производство и может использоваться для защиты любых изделий авиационной техники, отмечается в сообщении.
ВИАМ – головная российская организация в области разработки и производства специальных материалов, применяемых в авиационной и космической технике.
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