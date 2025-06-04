https://ria.ru/20250604/samolety-2020881830.html

В России изобрели полимеры, позволяющие реже ремонтировать самолеты

В России изобрели полимеры, позволяющие реже ремонтировать самолеты - РИА Новости, 04.06.2025

В России изобрели полимеры, позволяющие реже ремонтировать самолеты

Ученые Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" — Всероссийского института авиационных материалов (ВИАМ) создали новую полимерную... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:01:00+03:00

2025-06-04T16:01:00+03:00

2025-06-04T16:01:00+03:00

наука

курчатовский институт

виам

россия

открытия - риа наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569769184_0:177:3249:2005_1920x0_80_0_0_b6cad1f956eac9180462a100c013b84a.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ученые Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" — Всероссийского института авиационных материалов (ВИАМ) создали новую полимерную лакокрасочную систему для внешних поверхностей самолетов, которая позволит значительно реже их ремонтировать, сообщил пресс-центр "Курчатовского института". В последние годы значительно вырос запрос от российских авиастроительных предприятий на создание отечественных лакокрасочных покрытий, отмечается в сообщении. "Исследования показали, что разработанные нами полимерные материалы обладают высокой пленкообразующей способностью и отличными технологическими, физико-механическими и эксплуатационными характеристиками", — рассказала начальник сектора лаборатории лакокрасочных материалов и покрытий ВИАМ Алевтина Сердцелюбова, слова которой приведены в сообщении. По сравнению с зарубежными аналогами новое лакокрасочное покрытие позволяет снизить частоту проведения ремонта не менее чем на 40% и сократить продолжительность цикла окраски более чем на 50%. Кроме того, его собственная масса на 35% ниже, чем у аналогов. Материал полностью готов к внедрению в производство и может использоваться для защиты любых изделий авиационной техники, отмечается в сообщении. ВИАМ – головная российская организация в области разработки и производства специальных материалов, применяемых в авиационной и космической технике.

https://ria.ru/20250305/nauka-2002987209.html

https://ri.ria.ru/20250205/nauka-1997139228.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курчатовский институт, виам, россия, открытия - риа наука