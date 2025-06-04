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РЖД опровергли сообщения о задержании начальника Казанского вокзала
РЖД опровергли сообщения о задержании начальника Казанского вокзала - РИА Новости, 04.06.2025
РЖД опровергли сообщения о задержании начальника Казанского вокзала
Начальника Казанского вокзала Москвы не задерживали, фигурирующий в сообщениях СМИ Игорь Черников им не является, он уволен с должности в 2024 году, сообщили... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:35:00+03:00
2025-06-04T16:35:00+03:00
2025-06-04T16:42:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Начальника Казанского вокзала Москвы не задерживали, фигурирующий в сообщениях СМИ Игорь Черников им не является, он уволен с должности в 2024 году, сообщили РИА Новости в РЖД."Информация о задержании начальника Казанского вокзала Москвы, распространяемая в СМИ, не соответствует действительности. Фигурирующий в новостях СМИ Игорь Черников не является начальником вокзала, он уволен с занимаемой должности в прошлом году", - сообщили в РЖД.
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ржд, казанский вокзал, москва, россия
РЖД, Казанский вокзал, Москва, Россия
РЖД опровергли сообщения о задержании начальника Казанского вокзала
РЖД: якобы задержанный Черников не является начальником Казанского вокзала