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Российские власти подготовят механизмы защиты ювелирного рынка - РИА Новости, 04.06.2025
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00:30 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/rynok-2020763166.html
Российские власти подготовят механизмы защиты ювелирного рынка
Российские власти подготовят механизмы защиты ювелирного рынка - РИА Новости, 04.06.2025
Российские власти подготовят механизмы защиты ювелирного рынка
Власти в России в случае роста беспошлинного ввоза ювелирной продукции из Объединенных Арабских Эмиратов подготовят идеи защитных механизмов национальной... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T00:30:00+03:00
2025-06-04T00:30:00+03:00
экономика
россия
оаэ
денис мантуров
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Власти в России в случае роста беспошлинного ввоза ювелирной продукции из Объединенных Арабских Эмиратов подготовят идеи защитных механизмов национальной отрасли, соответствующий вопрос обсуждался в правительстве в рамках готовящегося к подписанию соглашения о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и ОАЭ, сообщил замглавы департамента госрегулирования отрасли драгметаллов и драгкамней Минфина РФ Кирилл Брызгалин. "По итогам совещаний в правительстве даны соответствующие поручения федеральным органам на разработку предложений механизмов защиты внутреннего рынка, которые сработают в случае, если будет зафиксирован рост такого ввоза с нанесением ущерба национальным производителям, и будет выявлен ввоз с нарушением условий соглашения", - заявил Брызгалин, отвечая на вопрос, предусматриваются ли защитные механизмы рынка при беспошлинном ввозе ювелирных изделий из ОАЭ в рамках готовящегося соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и ОАЭ. Об этом он сказал на экспертной сессии Международного форума бизнеса и власти "Неделя Российского ритейла" на тему: "Развитие ювелирного рынка в России: перспективы роста или стагнация". Брызгалин подчеркнул, что вопрос учета интересов ювелирной отрасли в рамках реализации соглашения, действительно, обсуждался. По его словам, дискуссии состоялись, в том числе на площадках Торгово-промышленной палаты, Евразийской экономической комиссии, органов государственной власти с широким участием представителей бизнеса. Соглашение о зоне свободной торговли с Объединенными Арабскими Эмиратами согласовано всеми странами-участниками ЕАЭС, отметил Брызгалин. Как сообщал в феврале первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, его подписание ожидается в середине 2025 года.
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экономика, россия, оаэ, денис мантуров, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия
Экономика, Россия, ОАЭ, Денис Мантуров, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия
Российские власти подготовят механизмы защиты ювелирного рынка

Власти подготовят идеи защиты ювелирного рынка при росте ввоза продукции из ОАЭ

© Depositphotos.com / prg0383Ювелирные украшения
Ювелирные украшения - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Depositphotos.com / prg0383
Ювелирные украшения. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Власти в России в случае роста беспошлинного ввоза ювелирной продукции из Объединенных Арабских Эмиратов подготовят идеи защитных механизмов национальной отрасли, соответствующий вопрос обсуждался в правительстве в рамках готовящегося к подписанию соглашения о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и ОАЭ, сообщил замглавы департамента госрегулирования отрасли драгметаллов и драгкамней Минфина РФ Кирилл Брызгалин.
"По итогам совещаний в правительстве даны соответствующие поручения федеральным органам на разработку предложений механизмов защиты внутреннего рынка, которые сработают в случае, если будет зафиксирован рост такого ввоза с нанесением ущерба национальным производителям, и будет выявлен ввоз с нарушением условий соглашения", - заявил Брызгалин, отвечая на вопрос, предусматриваются ли защитные механизмы рынка при беспошлинном ввозе ювелирных изделий из ОАЭ в рамках готовящегося соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и ОАЭ.
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Россия и Белоруссия подпишут соглашение об общем рынке ювелирных изделий
4 апреля, 12:04
Об этом он сказал на экспертной сессии Международного форума бизнеса и власти "Неделя Российского ритейла" на тему: "Развитие ювелирного рынка в России: перспективы роста или стагнация".
Брызгалин подчеркнул, что вопрос учета интересов ювелирной отрасли в рамках реализации соглашения, действительно, обсуждался. По его словам, дискуссии состоялись, в том числе на площадках Торгово-промышленной палаты, Евразийской экономической комиссии, органов государственной власти с широким участием представителей бизнеса.
Соглашение о зоне свободной торговли с Объединенными Арабскими Эмиратами согласовано всеми странами-участниками ЕАЭС, отметил Брызгалин. Как сообщал в феврале первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, его подписание ожидается в середине 2025 года.
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