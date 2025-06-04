Российские власти подготовят механизмы защиты ювелирного рынка
Власти подготовят идеи защиты ювелирного рынка при росте ввоза продукции из ОАЭ
© Depositphotos.com / prg0383Ювелирные украшения
© Depositphotos.com / prg0383
Ювелирные украшения. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Власти в России в случае роста беспошлинного ввоза ювелирной продукции из Объединенных Арабских Эмиратов подготовят идеи защитных механизмов национальной отрасли, соответствующий вопрос обсуждался в правительстве в рамках готовящегося к подписанию соглашения о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и ОАЭ, сообщил замглавы департамента госрегулирования отрасли драгметаллов и драгкамней Минфина РФ Кирилл Брызгалин.
"По итогам совещаний в правительстве даны соответствующие поручения федеральным органам на разработку предложений механизмов защиты внутреннего рынка, которые сработают в случае, если будет зафиксирован рост такого ввоза с нанесением ущерба национальным производителям, и будет выявлен ввоз с нарушением условий соглашения", - заявил Брызгалин, отвечая на вопрос, предусматриваются ли защитные механизмы рынка при беспошлинном ввозе ювелирных изделий из ОАЭ в рамках готовящегося соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и ОАЭ.
Об этом он сказал на экспертной сессии Международного форума бизнеса и власти "Неделя Российского ритейла" на тему: "Развитие ювелирного рынка в России: перспективы роста или стагнация".
Брызгалин подчеркнул, что вопрос учета интересов ювелирной отрасли в рамках реализации соглашения, действительно, обсуждался. По его словам, дискуссии состоялись, в том числе на площадках Торгово-промышленной палаты, Евразийской экономической комиссии, органов государственной власти с широким участием представителей бизнеса.
Соглашение о зоне свободной торговли с Объединенными Арабскими Эмиратами согласовано всеми странами-участниками ЕАЭС, отметил Брызгалин. Как сообщал в феврале первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, его подписание ожидается в середине 2025 года.
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