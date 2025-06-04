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Россия призывает США и Британию повлиять на Киев, заявил Рябков - РИА Новости, 04.06.2025
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15:35 04.06.2025 (обновлено: 16:04 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/ryabkov-2020875293.html
Россия призывает США и Британию повлиять на Киев, заявил Рябков
Россия призывает США и Британию повлиять на Киев, заявил Рябков - РИА Новости, 04.06.2025
Россия призывает США и Британию повлиять на Киев, заявил Рябков
Россия требует, чтобы США и Британия отреагировали на последние атаки Киева, в том числе на российские аэродромы, таким образом, чтобы остановить эскалацию,... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T15:35:00+03:00
2025-06-04T16:04:00+03:00
россия
лондон
вашингтон (штат)
в мире
сша
киев
сергей рябков
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия требует, чтобы США и Британия отреагировали на последние атаки Киева, в том числе на российские аэродромы, таким образом, чтобы остановить эскалацию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы требуем, чтобы Лондон и Вашингтон отреагировали таким образом, чтобы остановить этот цикл эскалации", - сказал Рябков.Отвечая на вопрос, какой может быть реакция России, замминистра отметил, что он не в той позиции, чтобы ее озвучивать.
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россия
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россия, лондон, вашингтон (штат), в мире, сша, киев, сергей рябков
Россия, Лондон, Вашингтон (штат), В мире, США, Киев, Сергей Рябков
Россия призывает США и Британию повлиять на Киев, заявил Рябков

Рябков: РФ призывает США и Британию повлиять на Киев, чтобы остановить конфликт

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия требует, чтобы США и Британия отреагировали на последние атаки Киева, в том числе на российские аэродромы, таким образом, чтобы остановить эскалацию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы требуем, чтобы Лондон и Вашингтон отреагировали таким образом, чтобы остановить этот цикл эскалации", - сказал Рябков.
Отвечая на вопрос, какой может быть реакция России, замминистра отметил, что он не в той позиции, чтобы ее озвучивать.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В США раскрыли, что на самом деле думает Трамп о России и Украине
3 июня, 13:45
 
РоссияЛондонВашингтон (штат)В миреСШАКиевСергей Рябков
 
 
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