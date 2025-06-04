https://ria.ru/20250604/ryabkov-2020875293.html
Россия призывает США и Британию повлиять на Киев, заявил Рябков
Россия призывает США и Британию повлиять на Киев, заявил Рябков - РИА Новости, 04.06.2025
Россия призывает США и Британию повлиять на Киев, заявил Рябков
Россия требует, чтобы США и Британия отреагировали на последние атаки Киева, в том числе на российские аэродромы, таким образом, чтобы остановить эскалацию,... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T15:35:00+03:00
2025-06-04T15:35:00+03:00
2025-06-04T16:04:00+03:00
россия
лондон
вашингтон (штат)
в мире
сша
киев
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998444095_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_825271aabdf0db5224f141ad2fdfd4d1.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия требует, чтобы США и Британия отреагировали на последние атаки Киева, в том числе на российские аэродромы, таким образом, чтобы остановить эскалацию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы требуем, чтобы Лондон и Вашингтон отреагировали таким образом, чтобы остановить этот цикл эскалации", - сказал Рябков.Отвечая на вопрос, какой может быть реакция России, замминистра отметил, что он не в той позиции, чтобы ее озвучивать.
https://ria.ru/20250603/tramp-2020656191.html
россия
лондон
вашингтон (штат)
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998444095_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fde678483057a9bdf33aeb0ad0dde6a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лондон, вашингтон (штат), в мире, сша, киев, сергей рябков
Россия, Лондон, Вашингтон (штат), В мире, США, Киев, Сергей Рябков
Россия призывает США и Британию повлиять на Киев, заявил Рябков
Рябков: РФ призывает США и Британию повлиять на Киев, чтобы остановить конфликт