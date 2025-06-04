https://ria.ru/20250604/ryabkov-2020875293.html

Россия призывает США и Британию повлиять на Киев, заявил Рябков

Россия призывает США и Британию повлиять на Киев, заявил Рябков - РИА Новости, 04.06.2025

Россия призывает США и Британию повлиять на Киев, заявил Рябков

Россия требует, чтобы США и Британия отреагировали на последние атаки Киева, в том числе на российские аэродромы, таким образом, чтобы остановить эскалацию,... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T15:35:00+03:00

2025-06-04T15:35:00+03:00

2025-06-04T16:04:00+03:00

россия

лондон

вашингтон (штат)

в мире

сша

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сергей рябков

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия требует, чтобы США и Британия отреагировали на последние атаки Киева, в том числе на российские аэродромы, таким образом, чтобы остановить эскалацию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы требуем, чтобы Лондон и Вашингтон отреагировали таким образом, чтобы остановить этот цикл эскалации", - сказал Рябков.Отвечая на вопрос, какой может быть реакция России, замминистра отметил, что он не в той позиции, чтобы ее озвучивать.

https://ria.ru/20250603/tramp-2020656191.html

россия

лондон

вашингтон (штат)

сша

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россия, лондон, вашингтон (штат), в мире, сша, киев, сергей рябков