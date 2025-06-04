https://ria.ru/20250604/ryabkov-2020874900.html

Рябков обвинил Запад в отсутствии реакции на последние атаки Киева

Рябков обвинил Запад в отсутствии реакции на последние атаки Киева - РИА Новости, 04.06.2025

Рябков обвинил Запад в отсутствии реакции на последние атаки Киева

Отсутствие реакции стран Запада на атаки Киева на российские аэродромы может указывать на их соучастие, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T15:35:00+03:00

2025-06-04T15:35:00+03:00

2025-06-04T16:06:00+03:00

в мире

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

запад

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сергей рябков

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Отсутствие реакции стран Запада на атаки Киева на российские аэродромы может указывать на их соучастие, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.По его словам, нулевая реакция со стороны Британии и других западных стран на атаки позволяют говорить о том, что они "по меньшей мере приветствовали" их."Но при худшем сценарии они могли быть участниками подготовки атак", - заключил замминистра.

https://ria.ru/20250604/ataki-2020831305.html

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в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), запад, россия, сергей рябков