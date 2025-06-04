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Рябков обвинил Запад в отсутствии реакции на последние атаки Киева
Рябков обвинил Запад в отсутствии реакции на последние атаки Киева - РИА Новости, 04.06.2025
Рябков обвинил Запад в отсутствии реакции на последние атаки Киева
Отсутствие реакции стран Запада на атаки Киева на российские аэродромы может указывать на их соучастие, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T15:35:00+03:00
2025-06-04T15:35:00+03:00
2025-06-04T16:06:00+03:00
в мире
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
запад
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сергей рябков
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Отсутствие реакции стран Запада на атаки Киева на российские аэродромы может указывать на их соучастие, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.По его словам, нулевая реакция со стороны Британии и других западных стран на атаки позволяют говорить о том, что они "по меньшей мере приветствовали" их."Но при худшем сценарии они могли быть участниками подготовки атак", - заключил замминистра.
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в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), запад, россия, сергей рябков
В мире, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Запад, Россия, Сергей Рябков
Рябков обвинил Запад в отсутствии реакции на последние атаки Киева
Рябков допустил соучастие Запада в подготовке последних атак Киева