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Набрал обороты: как долго продлится укрепление рубля - РИА Новости, 04.06.2025
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08:00 04.06.2025 (обновлено: 18:39 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/rubl-2020637475.html
Набрал обороты: как долго продлится укрепление рубля
Набрал обороты: как долго продлится укрепление рубля - РИА Новости, 04.06.2025
Набрал обороты: как долго продлится укрепление рубля
Вошел в топ-3 наиболее усилившихся к доллару валют в мае, с начала года курс повысился на 32% — рубль давно не демонстрировал такой динамики. Что его поддержало РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T08:00:00+03:00
2025-06-04T18:39:00+03:00
экономика
цены на нефть
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
московская биржа
рубль
доллар
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Вошел в топ-3 наиболее усилившихся к доллару валют в мае, с начала года курс повысился на 32% — рубль давно не демонстрировал такой динамики. Что его поддержало и надолго ли хватит запаса прочности — в материале РИА Новости.В первой тройкеЛидер минувшего месяца — ганский седи, плюс 37,66%. На втором месте тайваньский доллар — 7,42%, а на третьем — российская денежная единица, 4,34.Рубль укрепляется с февраля. Апрельский показатель — плюс 4,6.Валюта, налоги и импортСегментированный валютный рынок остро реагирует на любые внешние факторы, объясняют эксперты.Мосбиржа под санкциями, требования по продаже валюты экспортерами смягчили — обороты невелики. Так что малейшие изменения настроения игроков рынка сказываются на курсе, отмечает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Рубль поддержали увеличение корпоративного налога на прибыль, прежде всего экспортеров, и сокращение импорта."Компании продавали валюту. К тому же из-за высоких процентных ставок и санкций ее нужно все меньше. При этом высокие военные и социальные расходы требуют валютных поступлений", — указывает аналитик.Минфин урезал закупки долларов и евро, а Центробанк нарастил продажи — тоже существенный фактор.В целом такая модель приносит краткосрочные результаты: рубль демонстрирует стабильность, а импорт может немного подешеветь, что ослабляет инфляционное давление, поясняет Руслан Пичугин, независимый эксперт в сфере частных инвестиций.Высокая ключевая ставкаЖесткая денежно-кредитная политика ЦБ (хотя и с тенденцией к смягчению) делает рублевые активы относительно привлекательными и тоже сдерживает инфляцию.С одной стороны, это влияет на внешнеторговый баланс, тормозя импортеров. С другой — стимулирует спрос на российские активы, уточняет Артур Мейнхард, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle.Слабость доллараНаконец, сыграло свою роль и глобальное ослабление доллара."Торговые пошлины Трампа способствовали усилению многих валют, включая российскую. При этом нефтяные котировки остаются относительно низкими (57 долларов за Urals), но это пока не помешало рублю", — говорит Пичугин.Прогресс в переговорахРазумеется, важна и геополитика. Прямые переговоры Москвы с Киевом обнадежили рынки.Если так пойдет и дальше, рубль может подняться и до 75 за доллар, так как премия за санкционные риски сокращается, а инвестиционный климат улучшается.Замаячила перспектива восстановления экономических связей. Однако неопределенность велика, подчеркивают в ИК Fontvielle.Что дальшеСреди негативных факторов, помимо геополитических рисков, — дефицитный бюджет, падение экспортных доходов, предстоящее снижение ключевой ставки регулятором. А также низкие цены на энергоресурсы на фоне увеличения добычи ОПЕК+.Летом рубль ослабеет до 82-84 за доллар. Если же переговоры провалятся, показатель будет куда хуже, предупреждает Пичугин.В Сapital Lab указывают на отсутствие фундаментальных причин для закрепления национальной денежной единицы ниже 90 за доллар. Текущий курс тормозит инфляцию, стимулируя ЦБ быстрее снижать ставку, поясняет Евгений Шатов. Наиболее вероятный среднегодовой результат — 98.В Промсязьбанке также ждут ослабления рубля во втором полугодии. Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич уверен: нынешнее усиление — временное. Из-за активизации импорта и смягчения денежно-кредитной политики курс поднимется к 95.
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экономика, цены на нефть, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), московская биржа, рубль, доллар
Экономика, Цены на нефть, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство финансов РФ (Минфин России), Московская биржа, Рубль, Доллар
Набрал обороты: как долго продлится укрепление рубля

Экономист Пичугин прогнозирует ослабление рубля во второй половине 2025 года

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Денежные купюры.
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Вошел в топ-3 наиболее усилившихся к доллару валют в мае, с начала года курс повысился на 32% — рубль давно не демонстрировал такой динамики. Что его поддержало и надолго ли хватит запаса прочности — в материале РИА Новости.

В первой тройке

Лидер минувшего месяца — ганский седи, плюс 37,66%. На втором месте тайваньский доллар — 7,42%, а на третьем — российская денежная единица, 4,34.
Рубль укрепляется с февраля. Апрельский показатель — плюс 4,6.
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкДевушка у входа в обменный пункт валют на Валовой улице в Москве
Девушка у входа в обменный пункт валют на Валовой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Девушка у входа в обменный пункт валют на Валовой улице в Москве

Валюта, налоги и импорт

Сегментированный валютный рынок остро реагирует на любые внешние факторы, объясняют эксперты.
Мосбиржа под санкциями, требования по продаже валюты экспортерами смягчили — обороты невелики. Так что малейшие изменения настроения игроков рынка сказываются на курсе, отмечает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.
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Рубль поддержали увеличение корпоративного налога на прибыль, прежде всего экспортеров, и сокращение импорта.
"Компании продавали валюту. К тому же из-за высоких процентных ставок и санкций ее нужно все меньше. При этом высокие военные и социальные расходы требуют валютных поступлений", — указывает аналитик.
Минфин урезал закупки долларов и евро, а Центробанк нарастил продажи — тоже существенный фактор.
В целом такая модель приносит краткосрочные результаты: рубль демонстрирует стабильность, а импорт может немного подешеветь, что ослабляет инфляционное давление, поясняет Руслан Пичугин, независимый эксперт в сфере частных инвестиций.
© РИА Новости / Мария ДевахинаПрохожие у здания Министерства финансов России
Прохожие у здания Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Прохожие у здания Министерства финансов России

Высокая ключевая ставка

Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ (хотя и с тенденцией к смягчению) делает рублевые активы относительно привлекательными и тоже сдерживает инфляцию.
С одной стороны, это влияет на внешнеторговый баланс, тормозя импортеров. С другой — стимулирует спрос на российские активы, уточняет Артур Мейнхард, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle.

Слабость доллара

Наконец, сыграло свою роль и глобальное ослабление доллара.
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Что будет с курсом рубля в мае
29 апреля, 08:00
"Торговые пошлины Трампа способствовали усилению многих валют, включая российскую. При этом нефтяные котировки остаются относительно низкими (57 долларов за Urals), но это пока не помешало рублю", — говорит Пичугин.

Прогресс в переговорах

Разумеется, важна и геополитика. Прямые переговоры Москвы с Киевом обнадежили рынки.
Если так пойдет и дальше, рубль может подняться и до 75 за доллар, так как премия за санкционные риски сокращается, а инвестиционный климат улучшается.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Замаячила перспектива восстановления экономических связей. Однако неопределенность велика, подчеркивают в ИК Fontvielle.

Что дальше

Среди негативных факторов, помимо геополитических рисков, — дефицитный бюджет, падение экспортных доходов, предстоящее снижение ключевой ставки регулятором. А также низкие цены на энергоресурсы на фоне увеличения добычи ОПЕК+.
Летом рубль ослабеет до 82-84 за доллар. Если же переговоры провалятся, показатель будет куда хуже, предупреждает Пичугин.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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13 мая, 08:00
В Сapital Lab указывают на отсутствие фундаментальных причин для закрепления национальной денежной единицы ниже 90 за доллар. Текущий курс тормозит инфляцию, стимулируя ЦБ быстрее снижать ставку, поясняет Евгений Шатов. Наиболее вероятный среднегодовой результат — 98.
В Промсязьбанке также ждут ослабления рубля во втором полугодии. Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич уверен: нынешнее усиление — временное. Из-за активизации импорта и смягчения денежно-кредитной политики курс поднимется к 95.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗолотая монета номиналом 50 тысяч рублей
Золотая монета номиналом 50 тысяч рублей - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Золотая монета номиналом 50 тысяч рублей
 
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