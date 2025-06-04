https://ria.ru/20250604/rubl-2020637475.html

Набрал обороты: как долго продлится укрепление рубля

Набрал обороты: как долго продлится укрепление рубля - РИА Новости, 04.06.2025

Набрал обороты: как долго продлится укрепление рубля

Вошел в топ-3 наиболее усилившихся к доллару валют в мае, с начала года курс повысился на 32% — рубль давно не демонстрировал такой динамики. Что его поддержало РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T08:00:00+03:00

2025-06-04T08:00:00+03:00

2025-06-04T18:39:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Вошел в топ-3 наиболее усилившихся к доллару валют в мае, с начала года курс повысился на 32% — рубль давно не демонстрировал такой динамики. Что его поддержало и надолго ли хватит запаса прочности — в материале РИА Новости.В первой тройкеЛидер минувшего месяца — ганский седи, плюс 37,66%. На втором месте тайваньский доллар — 7,42%, а на третьем — российская денежная единица, 4,34.Рубль укрепляется с февраля. Апрельский показатель — плюс 4,6.Валюта, налоги и импортСегментированный валютный рынок остро реагирует на любые внешние факторы, объясняют эксперты.Мосбиржа под санкциями, требования по продаже валюты экспортерами смягчили — обороты невелики. Так что малейшие изменения настроения игроков рынка сказываются на курсе, отмечает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Рубль поддержали увеличение корпоративного налога на прибыль, прежде всего экспортеров, и сокращение импорта."Компании продавали валюту. К тому же из-за высоких процентных ставок и санкций ее нужно все меньше. При этом высокие военные и социальные расходы требуют валютных поступлений", — указывает аналитик.Минфин урезал закупки долларов и евро, а Центробанк нарастил продажи — тоже существенный фактор.В целом такая модель приносит краткосрочные результаты: рубль демонстрирует стабильность, а импорт может немного подешеветь, что ослабляет инфляционное давление, поясняет Руслан Пичугин, независимый эксперт в сфере частных инвестиций.Высокая ключевая ставкаЖесткая денежно-кредитная политика ЦБ (хотя и с тенденцией к смягчению) делает рублевые активы относительно привлекательными и тоже сдерживает инфляцию.С одной стороны, это влияет на внешнеторговый баланс, тормозя импортеров. С другой — стимулирует спрос на российские активы, уточняет Артур Мейнхард, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle.Слабость доллараНаконец, сыграло свою роль и глобальное ослабление доллара."Торговые пошлины Трампа способствовали усилению многих валют, включая российскую. При этом нефтяные котировки остаются относительно низкими (57 долларов за Urals), но это пока не помешало рублю", — говорит Пичугин.Прогресс в переговорахРазумеется, важна и геополитика. Прямые переговоры Москвы с Киевом обнадежили рынки.Если так пойдет и дальше, рубль может подняться и до 75 за доллар, так как премия за санкционные риски сокращается, а инвестиционный климат улучшается.Замаячила перспектива восстановления экономических связей. Однако неопределенность велика, подчеркивают в ИК Fontvielle.Что дальшеСреди негативных факторов, помимо геополитических рисков, — дефицитный бюджет, падение экспортных доходов, предстоящее снижение ключевой ставки регулятором. А также низкие цены на энергоресурсы на фоне увеличения добычи ОПЕК+.Летом рубль ослабеет до 82-84 за доллар. Если же переговоры провалятся, показатель будет куда хуже, предупреждает Пичугин.В Сapital Lab указывают на отсутствие фундаментальных причин для закрепления национальной денежной единицы ниже 90 за доллар. Текущий курс тормозит инфляцию, стимулируя ЦБ быстрее снижать ставку, поясняет Евгений Шатов. Наиболее вероятный среднегодовой результат — 98.В Промсязьбанке также ждут ослабления рубля во втором полугодии. Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич уверен: нынешнее усиление — временное. Из-за активизации импорта и смягчения денежно-кредитной политики курс поднимется к 95.

https://ria.ru/20250525/reyting-2018755461.html

https://ria.ru/20250429/rubl-2013870462.html

https://ria.ru/20250513/gaz-2016569412.html

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экономика, цены на нефть, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), московская биржа, рубль, доллар